İBB davasında 47. gün: Duruşma salonundakilerin gözü kulağı Ankara'da

Aralarında cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil 110 kişinin tutuklu yargılandığı İBB davası bugün 13. haftasında 47. gününde Silivri'de devam ediyor. Mahkeme heyeti 18 haziran tarihinde tutukluk incelemesi yapacak.

İmamoğlu ve İnan Güney dahil 23 kişinin henüz savunmasını yapmadığı İBB davasında dün görülen 46. duruşmaya İmamoğlu'nun Kartal Adliyesi'ne götürülürken 'araç arızası' nedeni ile geri döndürülmesine tepki olarak, "Türk adaletini, Türk yargısını bindirdikleri arabayı ve onu süren bu ülkenin başındaki zihniyet, o arabayı hurdaya düşürmüştür" sözleri damgasını vurdu.

İŞ İNSANI İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Dünkü duruşmada 15 aydır tutuklu olan İş İnsanı Serkan Öztürk, verdiği ifadeden vazgeçti. "Hemen çıkmak için" ifadeyi 'okumadan' imzaladığını iddia eden Öztürk, tahliyesini istedi.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay İBB davasının 47. duruşmasında yaşananları anbean aktaracak...