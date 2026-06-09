Emekliye bir teselli verecekler: Kök maaşlara yapılacak zam belli oldu

Yaklaşık 4 milyon emekliyi yakından alakadar eden kök aylık hesaplama sisteminde 3 Temmuz 2026 tarihinde yeni bir döneme geçilecek.

DÜZENLEME BEKLENİYOR

Mevcut sistemde uygulanmakta olan en düşük emekli aylığı tutarı 20 bin lira seviyesinde bulunurken, bu taban ücretin yukarı çekilmesine yönelik şu ana kadar resmi makamlarca başlatılmış herhangi bir kanun çalışması ya da zam hamlesi yer almıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı net zam oranlarının kesinleşmesinin ardından, yürütmenin Meclis'e ek bir yasa teklifi sunarak en düşük emekli maaşı sınırını yukarı çekmesi ihtimaller arasında değerlendiriliyor.

Ancak şu anki sessizlik, milyonlarca emekliyi Temmuz ayında büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya bırakma riski taşıyor.

KÖK MAAŞLARA GELECEK ARTIŞ CEBE YANSIYACAK MI?

NTV tarafından paylaşılan bilgilere göre, taban maaş alan emekliler açısından hayati önem taşıyan kök aylıklara haziran enflasyonuyla birlikte yüzde 18 seviyelerinde bir artış yansıtılması öngörülüyor.

Söz konusu formülün pratik işleyişi ise emeklinin cebini rahatlatmaktan oldukça uzak. Mevcut durumda kök aylığı 17 bin lira olan bir emekli, 3 Temmuz 2026 tarihinde netleşecek olan yüzde 18 civarındaki enflasyon farkını aldığında kök maaşı 20 bin 60 liraya tırmanacak.

Bu hesapla birlikte ilgili emekli, en düşük emekli aylığı olan 20 bin liralık sınır çizgisinin sadece 60 lira üzerine çıkabilmiş olacak.

Hizmet dökümlerine göre hesaplanan ham aylıklarını merak eden SGK ve Bağ-Kur kapsamındaki tüm emekliler, kendilerine ait kök maaş verilerini e-Devlet kapısı sistemi üzerinden sorgulayarak görüntüleyebiliyor.