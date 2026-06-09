Papara bankaya, banka çaycıya gitti: Can Holding ganimetini kimler paylaşacak?

CHP’ye butlan kararının tetiklediği siyasi zelzelenin gürültüsü arasında kaybolan önemli gelişmeler oluyor. Depoda biriken milyarlarca liralık malın paylaşımı başlıyor.

Geçen yıl bu zamanlar, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ekibi adeta ‘Blitzkrieg’ (Yıldırım harekatı) gibi öyle bir operasyon fırtınası estirdi ki, ne olduğunu tam anlayamadık. Kim, niye tutuklandı, kimler bırakıldı, ipin ucu epey kaçtı. Son iki yılda TMSF 300’e yakın şirkete el koydu.

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İşte el koyma konusundaki hızını gördüğümüz TMSF’nin, son birkaç aydır da ‘satış’ hızına tanık oluyoruz. Henüz davaları dahi başlamamış veya sonuçlanmamış ‘kara para’ operasyonlarının ganimetleri tek tek elden çıkarılıyor.

En önemlilerini bir hatırlayalım…

İlki Papara. Mayıs 2025’te el koyuldu. MASAK raporuna göre 55 milyar lirayı bulan bir şüpheli para trafiği söz konusu. TMSF, Papara’nın ihalesini geçen Nisan ayında sonlandırdı. Şirket 4.2 milyar liraya bir kamu bankası olan Emlak Katılım Bankası’na satıldı.

Papara’nın 23 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Aylık 31 milyondan fazla işlem yapılıyor. 8.5 milyar lira kartlı alışveriş hacmi var. 2023 Faaliyet Raporu’na göre, yılı 3.2 milyar lira vergi öncesi kârla tamamladı. Toplam varlıkları 5.2 milyar, özkaynakları da yaklaşık 2 milyar lira.

Dikkat çeken diğer bir satış ise yine kara para operasyonlarında el koyulan BankPozitif. Ona da Mart 2025’te el koyulmuştu. Gerekçesi, Payfix üzerinden milyarlarca lira yasa dışı bahis parasının aklanması ve bununla Flash Haber TV ile BankPozitif’in satın alınması. Sahibi Erkan Kork’tu. Flash Haber TV, geçen yılın Ekim ayında aceleyle Öz Er-Ka İnşaat’a satılmış, bu yıl da tamamen kapatıldı.

BankPozitif ise geçen hafta 1.1 milyar liraya, çay sektöründen gelen ve 2022’de inşaat, kömür ve gübre işi ile beraber holdingleşen Efor Holding’in oldu. Şirket geçen yılın ağustos ayında da Of Çay’ı aldı.

Son bir yılın esas bombası ise elbette Can Holding’in ganimetleri…

Habertürk ve Show TV şu an iktidarın propagandasında ‘merkez medya’ rolüne soyundu. Dolayısıyla kısa vadede satış zor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üç gün içinde ‘kapa-aç’ yaptığı Bilgi Üniversitesi konusunda ise birilerinin harekete geçtiğini, fakat 20 bin öğrenciyi unutunca işlemin şimdilik durduğunu anladık. Bilgi’nin kampüsü, milyarlarca liralık bir imar rantıyla göz kırpıyor.

Can Holding’in diğer paketi de sigara, makaron ve tütün fabrikaları. 20’den fazla yabancı sigaranın üretim lisansına sahip. Pazar payı büyük. Bunlar da şimdilik satış tezgahında değil.

Lakin esas olay Tekfen Holding’de…

TEKFEN GÖZ KAMAŞTIRIYOR!

Tekfen Holding’in yüzde 25’i halka açık. Yüzde 42.8’i el koyulan Can Holding’e ait. Kalanı da ARY Grup’un. Yani çoğunluk TMSF’de.

Borsadaki hisselerin değeri şu an 55 milyar lirayı buluyor. Özellikle gübre sektörü başka olmak üzere kapsadığı pazarlar dikkate alındığında, gerçek değeri milyarlarca dolar.

Şu tabloda Tekfen Holding’in tüm iştirakleri görülüyor:

Tekfen’in ana gücü gübre ve inşaatta. Toros Gübre, Gübretaş ve İgsaş ile beraber pazarın yüzde 60’ına hakim. En büyük 500 şirket listesinde 56. sırada. Gübre sektöründe ise lider. Geçen yılın satış hacmi 29 milyar lira. Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin işletmecisi. Limanı ve gemi filosu var. Ceyhan, Mersin ve Samsun’da gübre fabrikaları bulunuyor. Ayrıca Alanar Tarım üzüm, incir vb. ürünlerin ihracatında pazar liderlerinden.

Tekfen’in diğer yüzünü ise inşaat oluşturuyor. Yurt dışında büyük projelerin üstlenicisi. Geçen hafta Azerbaycan’ın milyonlarca dolar değerindeki yeni merkez bankası binasını teslim etti.

Tekfen’in inşaattaki pazar profili de şu şekilde:

Orta Doğu’da özellikle Suudi Arabistan ile imzaladığı büyük projelerin değeri milyonlarca doları buluyor. 31 Mart 2006 itibariyle Tekfen’in yurt dışında devam eden inşaat projelerinin toplam değeri tam 494 milyon dolar.

TMSF yönetimine geçtikten sonra halen devam eden inşaat projelerinden elde edilecek gelirin dağılımı da şöyle:

Can Holding’in sahibi Kemal Can ifadesinde satın aldığı şirketler, üniversite ve medya için hep aynı kalıp cümleyi kullanmıştı: “Bir devlet büyüğümüzün tavsiyesi ile…” Bu ‘devlet büyüğünün’ kim olduğunu bilmiyoruz. Savcı da hiç sorma gereği bile duymamıştı.

Bu ifade, operasyon yapılmadan çok önce akıllar takılan bir soruya da ışık tuttu aslında.

HEPSİ ENGELLENDİ, BİRİ HARİÇ!

Can Holding’in, Tekfen’in hisselerini toplayarak çoğunluğu ele geçirmeye çalıştığı uzun süredir haber oluyordu. Hatta Rekabet Kurulu müdahale etmiş ve bu işlemler için 10 milyon lira ceza kesmişti. Ancak operasyonun hazırlandığı günlerde hisse işlemlerine izin çıkmıştı.

Oysa Can Holding’in başka sektörlerdeki faaliyetlerine ‘bir şekilde izin’ verilmediği anlaşıldı. Mesela; Kalamış Yat Limanı ihalesini alamadı. F1 pisti ihalesini aldıktan sonra da sahte teminat mektubu verdiği anlaşıldı ve iptal edildi. Savcılığın soruşturmasından anladığımız kadarıyla Can Holding tüm bunları yaparken ‘kara para’ şüphesi altındaymış ve hakkında delil toplanıyormuş.

Anlaşılan bu süreçte bir tek Tekfen’i ele geçirmesi engellenmemiş! Neden acaba?

Şimdi türlü iddialar dolanıyor. İktidara çok yakın bazı isimlerin de dahil olduğu ‘hülleler’ yoluyla, ganimetin en kıymetlisinin paylaşılmaya başlanacağı ileri sürülüyor. Yakından izleyelim. Bakalım kimler çıkacak.