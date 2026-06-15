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Mehmet Tezkan

Kemal Bey’e CHP’yi parçala kararıymış!

Günlerdir şu tartışılıyor; İstinaf mahkemesinin verdiği mutlak butlan kararı siyasi mi hukuki mi?

İşin içinde siyasi iktidarın yönlendirmesi var mu yok mu?

Hukuka uygun diyeni az duydum desem yalan olur. Duymadım. Hukuki gerekçe uyduranlar yok değil!..

Siyasi diyenler kahir ekseriyette…

Meseleyi sakin sakin tartışalım…

Üç yıl önce yapılan CHP’nin 38 kurultayı mutlak butlan talebiyle Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne taşındı.

Mahkeme, davacıların davayı açmak için hukuki sıfata sahip olmadığı, davanın konusuz kaldığı (bu arada üst üste iki olağanüstü kurultay yapıldı) ve ileri sürülen iddianın ispatlanmadığı gerekçesiyle ret kararı verdi…

Konu bir üst mahkeme olan istinafa taşındı…

(Geçen sürede mahallelerden başlayarak ilçe il kongreleri yapıldı. Olağan Kurultay toplandı. Tüm delegelerin oy birliğiyle Özgür Özel yeniden genel bakan seçildi.)

İstinaf mahkemesi bu süreci dikkate almadı tam tersi karar verdi. Mutlak Butlan talebini onayladı.

Olabilir. Hukukidir…

Ama yapması gereken dosyayı gerekçeleriyle bir daha görüşmek üzere alt mahkemeye yollamasıydı. Bu yolu tercih etmedi. Ara karar verdi…

Olabilir. Hukukidir…

Bu karardan sonra dosyanın nereye gitmesi gerekir?

Son karar merci olan Yargıtay’a…

İstinaf Yargıtay’a gitmeden tedbir kadarı vererek CHP’nin dört kez seçilmiş yönetimini oyun dışı bıraktı. CHP’yi altı yıl önce seçilen yönetime teslim etti…

Soruyorum…. Tedbirin anlamı nedir?

Onarılması sonuçlar doğurmaması için alınan önlem değil mi?

Ama anlaşılan o ki; İstinaf mahkemesi onarılması mümkün olmayan sonuçlar doğursun diye tedbir kararı koymuş!..

Görünen bu… Yaşanan bu…

Kemal Bey istediği kişileri CHP’den atması, sevdiği kişilere görev vermesi için tedbir kararı koymuş…

Şimdi bu mahkeme kararına hukuki diyebilir miyiz?

O halde karar tamamen siyasi…

Kemal Bey ve ekibi mahkemenin verdiği tedbir kararına dayanarak kesip biçmeyle başladı. Beğenmediği milletvekillerini partiden atıyor, grup başkan vekillerini değiştiriyor falan…

İl başkanlıklarına da atama yapacak…

‘Arınmak’ adı altında tasfiyeler sürecek!...

Sorum şu; istinaf mahkemesi telafisi mümkün olmayan sonuçlar için mi bu kararı verdi yoksa telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğursun diye mi?

Kemal Bey CHP’yi Özgür Özel ve ekibinden temizlesin diye ‘tedbir’ karar verildiği herkesin malumu…

Meselenin hukuki taraf yok…

Üç yıl önce yapılan üzerinden üç kurultay geçen bir dava için tedbir kararı verilmez/verilemez!...

Niye bu kararı vermişler…

İstinaf mahkemesi Kemal Bey’e resmen CHP’yi böl parçala küçült iktidarı uydusu, majestelerinin muhalefeti yap demiş…

Kemal Bey de üzerine düşen görevi yapıyor!...

Meselenin özü budur…

İktidar işin içinde mi değil mi?

Ona siz karar verin…

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