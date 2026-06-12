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Fikret Bila

CHP'nin ortak hedefi

YÖN/FİKRET BİLÂ

Önümüzdeki seçimleri kaybetme kaygısı taşıyan iktidarın hedefinde CHP var.

İktidara doğru yürüyen CHP’yi durdurabilmek için işe belediye başkanlarını tutuklayarak başladı.

Anketlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önünde çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı, bir yıldan fazla süredir cezaevinde.

CHP’nin yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkması iktidarın kaygısını artırdı.

CHP’nin halkın önüne koyduğu sandıkla cumhurbaşkanı adayı ilân ettiği İmamoğlu yargılanıyor.

İmamoğlu’yla birlikte İstanbul’daki CHP’li birçok ilçe belediye başkanı tutuklandı ve cezaevine konuldu.

İmamoğlu ve diğer belediye başkalarının tutuklanmasıyla CHP’nin savunmalara yoğunlaşıp ana muhalefet görevini yerine getirememesi de hedefler arasındaydı.

38. CHP Kurultayı’nda genel başkan seçilen Özgür Özel bir yılı aşkın süredir 100 den fazla miting yaparak iktidarın bu politikalarına karşı CHP’yi harekete geçirdi. Kalabalık ve coşkulu mitinglerle etkili bin muhalefet yapmayı sürdürdü.

Bu süreçte çıkan mutlan butlan kararıyla CHP yeniden iç sorunlarına dönmek zorunda kaldı.

Mutlak butlan kararıyla CHP genel başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu partide bir arınmaya gideceklerini açıkladı.

Mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevinden ayrılan Özgür Özel, Meclis’te CHP milletvekillerinin çoğunluğu tarafından grup başkanı seçildi.

CHP’de iç sorun giderek büyüyor.

Biri CHP’nin Genel Merkezi’nde, diğeri Meclis’teki başkanlık odasında olmak üzere iki genel merkez, iki genel başkan, iki MYK ortaya çıktı.

Bu durum parti içi çatışmayı körükledi.

Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK, aralarında grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da bulunduğu 9 milletvekilini ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Bu sürecin CHP’yi tam da iktidarın istediği gibi bölünmeye doğru götürdüğü çok açık.

İktidar, bölünmüş, içinden bir parti daha çıkmış CHP’yi seçimde daha kolay yenebileceğini hesaplıyor.

Bu gerçek ortadayken CHP ne yapmalı?

CHP’nin atması gereken ilk adım iç tartışmayı sonlandırmak, ortak hedefe yönelmektir.

CHP’deki ortak hedef parti içi iktidar kavgasını kazanmak değil, önümüzdeki seçimleri kazanarak ülkede iktidara gelmek olmalıdır.

İktidarın çekineceği en önemli gelişme CHP’de tarafların ortak bir yol çizerek iktidara gelmek için tüm güçleriyle çalışmalarıdır.

Bunu sağlamanın yolu ise Kılıçdaroğlu ve Özel’in bir araya gelerek CHP’yi daha da güçlendirecek bir yol haritası belirlemeleridir.

Geçmişin hesaplaşmasına girmek, duygusal tepkilerle CHP’li bölmek yapılabilecek en büyük hata olur.

CHP’deki taraflar Atatürk’ün mirasını yönettiklerini unutmadan hareket etmeli ve ilk seçimde iktidara gelmek hedefinde birleşmelidirler.

Bunu sağlayamazlarsa atı alan Üsküdar’ı yine geçer.

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