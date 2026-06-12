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Mehmet Akif Cenkci

Kıdem tazminatı: Kimler alabilir, kimler alamaz?

Çalışma hayatında en çok sorulan soruların başında “Kıdem tazminatımı nasıl alabilirim?” sorusu geliyor. Özellikle ekonomik şartların zorlaştığı dönemlerde çalışanlar işten ayrılmayı düşünürken kıdem tazminatına hak kazanıp kazanamayacaklarını merak ediyor. Ancak toplumda yaygın olarak bilinenin aksine, işten ayrılan herkes kıdem tazminatı alamaz.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerine verdiği emeğin ve sadakatin karşılığı olarak kanunla güvence altına alınmış önemli bir haktır. Fakat bu hakkın doğabilmesi için bazı şartların birlikte gerçekleşmesi gerekir.

Öncelikle işçinin aynı işverene bağlı olarak en az bir yıl çalışmış olması gerekir. Bir yıldan daha kısa süreli çalışmalar için kıdem tazminatı hakkı doğmaz. Bu nedenle çalışma süresi, kıdem tazminatının temel şartlarından biridir.

Bir diğer önemli husus ise iş sözleşmesinin sona erme şeklidir. İşçi kendi isteğiyle ve haklı bir gerekçesi olmadan işten ayrılırsa kıdem tazminatı alamaz. Ancak kanun, bazı istisnai durumlarda işçinin kendi isteğiyle ayrılması halinde de kıdem tazminatı hakkını korumaktadır.

Örneğin işverenin ücretleri zamanında ödememesi, sigorta primlerini eksik yatırması, işçiye karşı hakaret veya kötü muamelede bulunması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde işçi iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatını talep edebilir.

Bunun yanında erkek çalışanlar askerlik nedeniyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatına hak kazanırlar. Kadın çalışanlar ise evlendikleri tarihten itibaren bir yıl içinde işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı alabilirler.

Emeklilik şartlarını yerine getiren çalışanların durumu da ayrı bir önem taşımaktadır. Özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanlar için belirli sigortalılık süresi ve prim gün sayısının tamamlanması halinde, emeklilik yaşını bekleseler dahi kıdem tazminatı alma imkânı bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak kıdem tazminatı yazısı ile işverene başvurulması bu süreçte büyük önem taşır.

İşveren tarafından yapılan fesihlerde ise durum farklıdır. İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle işten çıkarılması halinde kıdem tazminatı ödenmez. Ancak performans düşüklüğü, işyerinin küçülmesi, ekonomik gerekçeler veya benzeri nedenlerle yapılan fesihlerde işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, hak kaybı yaşamamak adına işten ayrılmadan önce mevcut durumun hukuki açıdan değerlendirilmesidir. Çoğu zaman çalışanlar kulaktan dolma bilgilerle hareket ederek kıdem tazminatı haklarını kaybedebilmektedir.

Kıdem tazminatı bir lütuf değil, kanunun işçiye tanıdığı temel bir haktır. Ancak bu hakkın kullanılabilmesi için mevzuatta belirlenen şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu nedenle iş sözleşmesini sona erdirmeden önce hakların ve yükümlülüklerin iyi bilinmesi, gerektiğinde uzman desteği alınması büyük önem taşımaktadır.

Çalışma hayatında bilgi eksikliği çoğu zaman hak kayıplarına yol açmaktadır. Haklarını bilen ve doğru adımları atan çalışanlar ise hem emeklerinin karşılığını alabilmekte hem de geleceğe daha güvenle bakabilmektedir.

Kıdem Tazminatı Tazminat
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