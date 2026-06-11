Bir rap şarkısından katliam senaryosu üreten zavallılar!

Türkiye’nin siyasi tarihinde, hukukun rafa kaldırıldığı, parti iradelerinin gasp edildiği pek çok dönem olmuştur. "Mutlak Butlan" kararı sonrasında, CHP Genel Merkezi’nin polisin gazlı, plastik mermili bir sabah baskınıyla, butlancı ekip tarafından işgal edilmesi, Türk demokrasisine vurulan kara bir lekedir.

21 Mayıs hukuk darbesi karşısında teslim bayrağı çekmeyen, iradesini sarayın aparatlarına teslim etmeyen CHP Lideri Sayın Özgür Özel, tarihi bir dik duruş ve kararlılık sergiledi. O gün genel merkezden ayrılan Özel ve kadrosu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) partisinin yeni karargahı olarak belirledi. Bu hamle, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Gazi Meclis çatısının, gayrimeşru işgallere karşı en büyük siper olduğunun ilanıydı.

Sayın Özel’in liderliğinde başlayan adalet yürüyüşü, kısa sürede dalga dalga ülke sathına yayıldı. İlk olarak on binlerce yurttaş, yaş demeden, yağmur demeden TBMM’ye yürüyerek iradesine sahip çıktı. Ardından Ankara Güven Park’ta yüz binlerin katılımıyla demokrasi bayramı yaşandı. Meclis karargahından Anadolu’ya açılan Özgür Özel; illerde, ilçelerde on binlerle bir araya gelerek demokrasimize vurulan bu hukuk darbesini ve sarayın aparatı haline gelmiş olan butlancıları ve saray rejiminin adaletsizliğini meydan meydan teşhir etmeye başladı. Bu adalet turlarının en önemli duraklarından biri de 5 Haziran’da Karadeniz’in hırçın kenti Trabzon oldu.

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Özgür Özel’in Trabzon mitingi büyük bir coşkuyla sürerken, CHP Akçaabat Gençlik Kolları’ndan bir grup gencin açtığı bir pankart, malum çevrelerde sanki kıyamet kopmuş gibi bir infiale yol açtı. Neymiş efendim? Pankartta “Biz yakarsak söndüremezler” yazıyormuş!

Vay siz misiniz bu pankartı açan... Koro halinde başladılar bağırmaya: "Bir gençlik kolları bunu nasıl yazar? Özgür Özel bu pankartı gördüğü halde neden indirtmez, neden müdahale etmez?"

Kendi sığ siyasi akıllarına malzeme arayanlar, gençlerin dilini, sokağın sesini ve popüler kültürün ifadelerini anlamaktan o kadar acizler ki, buldukları her kelimeden bir öcü yaratmaya çalışıyorlar. Cehalet havuzunda kulaç atanlar bu pankarttaki ‘yakarsak’ sözcüğüne takılarak üzerinde tepinmeye başladı. Lakin işin aslı, art niyetli şahsiyetlerin bakış açısından çok farklı.

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Bakın, bu ülkenin acılarını, inançlarını ve hassasiyetlerini kendi ikballeri için kullananların maskesi anında düşüyor. Yıllarca Alevi yol önderlerinin, Şahı Merdan Ali’nin, Hz. Hüseyin’in ve 12 İmamların adının geçtiği Alevi deyişlerini, mersiyelerini seslendiren, yıllarca geçimini ve şöhretini bu kutsal müzikle sağlayan Alevi anne-babadan doğan bir isim var: Metin Karataş. Bugün gelinen noktada bu ulularımıza hakaret edecek kadar hadsizleşen bu sözde müzisyen, Trabzon’daki o pankartın fotoğrafını paylaşarak altına aynen şu şuursuz cümleyi yazmış:

“Biz bunları Çorum’dan, Sivas’tan, Maraş’tan, Madımak’tan tanıyorduk ama bu resimle içimizdeki kripto yoldaşlarını da tanımış olduk.”

Hele şunun cehaletine, şu nefret diline bakın! Bir de kendisine ‘sanatçı’, ‘müzisyenim’ diyor. Günümüz gençliğinin dilinden, dinlediği müzikten, sokağın ruhundan zerre kadar haberi olmayan bu sosyal medya kalemşörleri, sırf butlancı ağababalarına şirin görünmek için ortalığı velveleye veriyor. Bir Rap şarkısının, gençlerin diline pelesenk olmuş bir dizesinden yola çıkarak “Vay, bunlar Alevileri katletmeye hazırlanıyorlar, içimizdeki kriptolar faş oldu” diye lakırdı üretenler, aslında kendi zihinsel sefaletlerini ve cehaletlerini sergiliyorlar.

Hatta Alevi haberleri yaptığını iddia eden bir haber sitesi açıktan provokatörlüğe soyunarak bu konuda yaptıkları habere ‘Alçak kışkırtma! Özgür Özel özür dilemedi. Özel’in Trabzon buluşmasında Alevilere tehdit!’ başlığını atacak kadar ileri gitmiştir.

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Oysa bu pankartta yazan cümlenin ne Alevilerle ne de Butlan Kemal ile en ufak bir bağı, bir alakası var. Bu sözler, bugün Türkiye’de hangi gence sorsanız ezbere okuyacağı, sokakta, arabada, kulaklıklarda dinlenen çok popüler bir Rap şarkısından alıntıdır.

Bu şarkı, bir zamanlar yayınlanan Çukur dizisinin en ikonik müziklerindendi. Gazapizm grubu (Ateş Berker Öngören & Bora Temur) tarafından seslendirilen ve döneme damgasını vuran “Heyecanı Meyecanı Yok” şarkısının o dizesi aynen şöyle : “Biz yakarsak söndüremezler, geri döndüremezler.”

Bazı şahsiyetler bu pankart ile 'Alevilere Sivas Katliamı’nı hatırlatmak istediler' diyerek paylaşımlar yaptı.

Bu cümleyi alıp, arkasını önünü araştırmadan, şarkının sosyolojik arka planına bakmadan CHP tabanını "Alevi düşmanı" veya "katliamcı" olarak lanse etmeye çalışmak, kelimenin tam anlamıyla şizofrenik bir bakış açısıdır.

Gelin, o çok korktuğunuz, arkasında karanlık senaryolar aradığınız şarkının sözlerine hep birlikte bakalım. Bakalım içinde bir katliam çağrısı mı var, yoksa varoşlarda, gettolarda hayata tutunmaya çalışan, geleceksiz bırakılmış gençliğin isyanını içeren eleştiri mi?

"Kazan kazan, yok, kaybed'cek birimiz, kaçarı yok / Çocuk, çok yatarım yok, oynayan aç ayı yok / Olmayan façası yok, kurtaran paçayı yok / Gelecek için bi' hedefin yok, yarının yok / Temel güvenin yok, illegal, legal düzenin yok..."

Şarkı, adaletsiz düzene, gençlerin ellerinden alınan umutlarına ve yaşama sevincine el koyan sisteme isyan ediyor:

"Artık gerçeğin farkında herkes, kimse doymuyo' yerken / Hayat en sayko mektep, yanacak kafan gençken / Olacaklar hep elzem, depresyon gettoya kısmet / Ve de kaygıya saplanmış herkes mi zorlayan? / Üstelik yaşama sevincine el koyan denge / Ve umutların er geç ölür, bi' de bakarsın her şey sönük..."

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Ve işte o malum dize ve devamı şöyle: "Biz yakarsak söndüremezler, geri döndüremezler / Bizi heyecanlandıramıyorsa bi' şeyler, artık öldüremezler..."

Şarkıdaki "Montumun cebinde yok kuruş" dizesi, sisteme karşı heyecanını kaybetmiş lakin inancını yitirmemiş gençliğin adaletsizliğe, bozuk düzene bir haykırıştır. Akçaabatlı gençler de Trabzon meydanında bu dizelerle, demokrasimize darbe vuran butlancılara ve saray rejimine karşı içlerindeki o sönmeyen adalet ateşini haykırmışlardır. O ateş, gençliğin değişim ve özgürlük ateşidir.

Cehalet büyük imparatorluktur. Yıkılmaz!

Siyasi cehaletlerini gizlemek için bu topraklarda yaşanmış acı olayları, Sivas’ta, Maraş’ta, Çorum’da gerçekleştirilen katliamları bir Rap şarkısının sözlerine meze yapmaya kalkanlar bilsinler ki bu ucuz ve bayağı algı söylemleri tutmaz. Alevi toplumunun ‘yangın’ travmasını bildikleri halde bu paylaşımları yapanlar toplumda huzursuzluk yaratmaya çalışıyor. Bu paylaşımlarla ne CHP tabanını lekeleyebilirsiniz, ne de sokağın ve gençliğin meşru öfkesini bastırabilirsiniz. Biliniz ki, gençlik o adalet meşalesini bir kez yakmıştır ve sizin köhne zihniyetiniz ne yaparsa yapsın, o ateşi söndüremeyecektir!

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GAZAPİZM'in söylediği gençliğin isyanını dile getiren şarkısının tüm sözleri şöyle:

“Kazan kazan, yok, kaybed'cek birimiz, kaçarı yok

Çocuk, çok yatarım yok, oynayan aç ayı yok

Olmayan façası yok, kurtaran paçayı yok

Gelecek için bi' hedefin yok, yarının yok (Hah)

Temel güvenin yok, illegal, legal düzenin yok

Para kesesi yok, bekleme, rüzgârın esesi yok

Her şey boş yere, tasarı yok, bak

Büyüdüğün sokakta masalın yok, hah

Kollarından öte saranın yok, dirisin ya da ölü, arafı yok

Kapımın önünde polisler var, elinde silahla komiser var

Üstümde başımda kan izi var, önümde kocaman valizler var

Bana tepeler, denizler dar, bi' de sırtımda keneler var

Yarım kalır o şarkılar, bur'da panda yok, develer var

***

Artık gerçeğin farkında herkes, kimse doymuyo' yerken

Hayat en sayko mektep, yanacak kafan gençken

Olacaklar hep elzem, depresyon gettoya kısmet

Ve de kaygıya saplanmış herkes mi zorlayan?

Üstelik yaşama sevincine el koyan denge

Ve umutların er geç ölür, bi' de bakarsın her şey sönük

Suça en yakın eksen görür, hızlı yaşayan erken ölür

Biz yakarsak söndüremezler, geri döndüremezler

Bizi heyecanlandıramıyorsa bi' şeyler artık öldüremezler

Ah, herkes delirmiş, hiç etkinlikler etik değil

Hep biz pisliklere itildik, bizi bitirmiş çelişki

Ki bilemezdik, ne işti? Daha dur hele, ne içtik?

Tüm bilincini yitirmiş, şehir kurtları tedirgin

***

Montumun cebinde yok kuruş (Yok)

Zıplıyor herkes, kanguru sanki

Full depo Taunus'um (Yok)

Bi' de kafamıza bass vurur ama yine yok

Bu hayatın hey'canı mey'canı yok

Bu hayatın hey'canı mey'canı yok, yok