Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Sedat Kaya Yenildik ama hikaye henüz bitmedi
Sedat Kaya
Son Güncelleme:

Yenildik ama hikaye henüz bitmedi

Türkiye, günlerdir 'mutlak butlan'ın ağırlığı altında ezilmiş; sokaktan kahvehaneye, ekrandan pazar yerine kadar her köşe başı o bitmek bilmez kurultay gürültüsüyle sarsılıyordu.
Siyaset kendi tozlu ringinde birbirini tüketirken, memleket adeta kendi uğultusu içinde nefessiz kalmıştı.
​Fakat tam bu sırada, binlerce kilometre öteden, Dünya Kupası’nın o görkemli ışıklarıyla bir pencere aralandı. Bir tarafta memleketin yorgunluğu ve siyasetin kör düğümleri; diğer tarafta ise kırmızı formalarıyla sahneye çıkan 'Bizim Çocuklar'...
Futbol, bu topraklar için sadece bir oyun değil; bazen milletin kendi yazgısından, o gri gündeminden bir anlığına da olsa sıyrılıp saklanabildiği yegane sığınaktır.
Avustralya karşısında topun peşinde koşan bizim çocuklar, milyonlarca insana mahkeme tutanaklarından ve bitmeyen çekişmelerden sıyrılıp derin bir nefes alma şansını hediye etmek için sahadaydı.
​Ama olmadı. Çok istedik, çok arzuladık ama tabelayı lehimize çeviremedik.
​Aslında istatistiklerin soğuk yüzüne baksanız bu mağlubiyeti açıklamak zor.
Top bizdeydi, oyun bizdeydi, şutlar bizdeydi. Ama futbol, rakamların her zaman yalan söylediği bir oyundur; özellikle Dünya Kupası gibi devasa arenalarda...
Bazen yüzde 60 topla oynarsınız ama maçı rakip yönetir.
Bazen daha çok koşarsınız ama rakip pusuya yatmış bir avcı gibi doğru yerde, doğru zamanda durmayı bilir. Avustralya tam olarak bunu yaptı; disiplinli, soğukkanlı ve ne yaptığını bilen taraftı. Sabırla beklediler ve fırsatını buldukları an cezayı kestiler.
Attıkları iki gol soğukkanlılık ve sabırla hata aramanın sonucuydu.
Düşünün, bizim 30'a yakın gol girişimimiz var golümüz yok.
Adamlar 9 girişimde 2 gol buldular.
​Çünkü bu turnuvalarda yetenek kadar, turnuva hafızası ve tecrübe konuşur.
Bizim çocuklar son yılların en parlak jenerasyonu belki ama Dünya Kupası başka bir iklim, başka bir ağırlık.
Biz sahaya gençliğimizi ve saf enerjimizi koyduk; Avustralya ise yılların kurt kumaşını ve fiziksel üstünlüğünü…
Özellikle ikili mücadelelerde duvar gibi çarptılar bize. Savunmada kalabalık kalıp, bire bir markajla hiç açık vermediler. O uzun boylu, fizikli savunma hattının arasında santrfor oynayan 1.72'lik Kerem Aktürkoğlu adeta kayboldu.
Arda, Orkun, Kenan ve Hakan gibi oyun kurucu zekalarımıza, kilidi açacak o şut ve duran top konforunu hiç tanımadılar. İkinci yarıda Kenan Yıldız'ın oyuna girmesiyle ritim bulup rakip kaleyi daha çok zorlasak da o sarsılmaz surları yıkmaya yetmedi.
​Futbolun terazisinde tecrübe, bu sabah yeteneği alt etti.
Yine de bu mağlubiyet umut kıran bir bozgun değil; Dünya Kupası’nın acı ama kıymetli bir dersidir.
Bugün bu sahnede ilk kez yürüyen ve kaybeden bu çocuklar, yarın aynı çimlere daha olgun, daha güçlü çıkacaklar.
​Daha iki maçımız var ve bu hikaye henüz bitmedi.

Yazarlar
Diğer Yazıları
Anneme 'Butlancı' olduğumu söylemeyin

Bugün Türkiye'de en çok kullanılan kelimelerden biri; "Butlancı."Bir öfke, bir eleştiri, bir aşağılama ifadesi...Oysa birkaç ay öncesine kadar hukuk fakültelerinin amfilerinde, tozlu ders notları...
Pasaport kuyruğunda ölen futbol: 2026 skandallar kupası

Futbol, o eski güzel günlerinde, hudut tanımayan, tel örgüleri pasaport niyetine aşan, yoksul mahallelerin ortak lisanıydı. Bir topun peşinde koşan çocukların dilini anlamak için vize memurlarının...
Halk TV'nin önüne nasıl geçeceksiniz Kemal Bey?

Siyasetçiler medya kuruluşlarını eleştirebilir.Gazetecileri beğenmeyebilir, bir televizyon kanalının yayın çizgisine öfkelenebilir. Bunların hepsi demokrasinin o çok sesli, zaman zaman da gürültülü...
Fenerbahçe'nin Prometheus'u Aziz Yıldırım

​Bugün Türk futbol tarihi, eşine az rastlanır bir geri dönüş öyküsüne sahne oldu. Fenerbahçe Genel Kurulu’nda sandıktan çıkan irade, camianın o birleştirici hafızasına, tecrübesine ve sert ama...
Sahada cesaret kulübede tutku: Vincenzo Italiano

​Futbol dünyasında bazı teknik direktörler kaldırdıkları kupaların parıltısıyla, bazıları ise yeşil zemine bıraktıkları silinmez izlerle hatırlanır. Vincenzo Italiano, bu iki ayrı nehrin aynı...
Bay Kemal Norveç'te mi yaşıyor?

Kemal Kılıçdaroğlu, Aydınlık Gazetesi’nde uzun bir makale yazmış. Siyasi polemiğin gürültüsünden uzak, entelektüel bir deneme tadında. Dış politikanın soğuk haritasını çiziyor.Marco Rubio’yu...
Yandaş medyanın Bay Kemal aşkı

Dün Ankara'da sadece iki farklı bayramlaşma değil, aslında Türk siyasetinin yakın geleceğini şekillendirecek iki farklı gerçeklik tasarımı yaşandı.​Bir tarafta, sokağın enerjisini arkasına almaya...
Bay Kemal'in arınma ritüeli

İnsanlık tarihi boyunca “arınma” sözcüğü kadar tehlikeli birkaç kelime üretildi. Çünkü arınma fikri ilk bakışta masum görünür. Kirden kurtulmak gibidir. Bozulmuş olanı temizlemek… Çürümüş olanı...
Maç bitmişti ama sabaha karşı biri çıkıp golü iptal etti: Demokrasiye çalınan düdük

Futbol ile siyaset birbirine sandığımızdan daha çok benzer. Çünkü insanlar yenilgiyi affeder ama oyunun başka yerde yazıldığı hissini asla unutmaz.Bazı maçlarda asıl sonuç skor tabelasında yazmaz....
Aziz Yıldırım dönerse bakın neler olacak! Fenerbahçe'de büyük hesaplaşma

Aziz Yıldırım’ı anlamak için sadece kupalara, transferlere ya da kaçan şampiyonluklara bakmak yetmez. Çünkü o, Türk futbolunda sıradan bir kulüp başkanı olmadı. Kimi zaman öfkenin, kimi zaman meydan...
Rakamlar aldatmasın: Beşiktaş kimliğini kaybetti

Bazı takımlar yenilir, tabelanın azizliğine uğrar, omuz silkip geçerler. Bazıları ise çözülür; iplik iplik dökülür, formanın asaletini rüzgâra kaptırırlar. Beşiktaş bu sezon sadece mağlup olmadı...
Fenerbahçe kendi ipini kendi çekti

Bazı sezonlar vardır; daha ilk düdük çalmadan kaderin hükmü verilmiş, stadyumun üzerine ince bir hüzün perdesi inmiştir. Fenerbahçe için bu yıl, meşin yuvarlağın sesinden çok kulislerin uğultusuyla...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro