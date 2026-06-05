Sahada cesaret kulübede tutku: Vincenzo Italiano

​Futbol dünyasında bazı teknik direktörler kaldırdıkları kupaların parıltısıyla, bazıları ise yeşil zemine bıraktıkları silinmez izlerle hatırlanır. Vincenzo Italiano, bu iki ayrı nehrin aynı yatakta birleştiği o nadir ve özel figürlerden biri.

​10 Aralık 1977'de, Almanya'nın Karlsruhe kentinde Sicilyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtığında, kaderi de o göçmen coğrafyasının direnciyle şekillenmişti. Futbolculuk yıllarında gösterişten uzak, adeta bir işçi gibi çalışan, oyunun görünmez hamalı bir orta sahaydı. Ancak onu asıl özel kılan, kramponlarını asıp kulübeye geçtiğinde filizlenen o büyük futbol aklı oldu. Italiano, sahaya baktığında sadece rakip dizilişleri değil, geometrinin ötesindeki boşlukları ve oyunun geleceğini görebilen bir vizyonerdi.

​Teknik direktörlük yolculuğuna İtalya'nın o sert, taktik dehlizlerle dolu alt liglerinde, adeta tırnaklarıyla kazıyarak başladı. Trapani ile yakaladığı ivme, ardından Spezia’yı Serie A’nın ışıltılı sahnesine taşıması, Çizme futbolunun "yeni nesil" dâhileri arasına adını altın harflerle yazdıracağının ilk habercisiydi.

​Asıl büyük senfonisini ise Floransa’da, Fiorentina’nın başında yönetti. Artemio Franchi Stadyumu’na uzun yıllar sonra yeniden o eski, mağrur Avrupa gecelerini geri getirdi. UEFA Konferans Ligi’nde üst üste iki final, İtalya Kupası’nda bir final... Belki o kupalar avuçlarının içinden kayıp gitti ama o, Fiorentina’ya kupalardan çok daha değerli bir şey bıraktı: Yeniden saygı duyulan, diz çökmeyen bir futbol kimliği.

​2024 yılında Bologna’nın direksiyonuna geçtiğinde, futbol kamuoyu temkinliydi. Thiago Motta’nın arkasında bıraktığı o kusursuz mirası devralmak, ateşten bir gömlek giymek gibiydi. Fakat Italiano, sadece o mirası korumakla kalmadı; takımı adeta bir üst seviyeye fırlattı. Bologna’yı Avrupa sahnelerinde koştururken, 2025 yılında şehre yarım asırdan fazla süredir hasretle beklenen Coppa Italia zaferini armağan etti. Renato Dall'Ara sakinleri için o artık sadece bir teknik adam değil; modern kulüp tarihinin başköşesine kurulmuş bir kahramandı.

​Peki, onu çağdaşlarından ayıran ve taktik tahtasını bir sanat eserine dönüştüren neydi?

Öncelikle, İtalyan futbolunun genlerine işleyen o geleneksel, pragmatist savunma reflekslerine adeta meydan okudu. Risk almaktan, oyunu rakip yarı sahada kabul etmekten hiç çekinmedi. Takımları, ön alanda vahşi bir baskı uyguluyor, rakibi nefessiz bırakana kadar dar alana hapsediyor. Onun felsefesinde bekler birer kanat forveti, orta sahalar ciğersiz birer dinamometre, santrfor ise sadece bir golcü değil; hücum senfonisinin baş şefidir.

Çizme kültürünün yetiştirdiği en obsesif, en çalışkan taktik işçilerinden biri. Rakibin en küçük zaafını bile bir laboratuvar titizliğiyle analiz ediyor. Maç esnasında kulübede adeta bir orkestra şefi gibi yaşıyor, oyuna müdahale etmekten ve ezber bozmaktan korkmuyor. Fiorentina döneminde haftalarca aynı ilk 11’i sahaya sürmemesi, onun her oyuncuyu sistemin diri ve vazgeçilmez bir parçası olarak tutma becerisinin en net kanıtı.

Saha kenarında ne kadar ateşli, ne kadar tutkulu ve adeta çizgiyi yırtarcasına heyecanlıysa; soyunma odasında o denli sakin, iletişime açık ve bir baba figürü. Yıldızların gölgesine sığınmaktansa, takım bütünlüğünün aydınlığını tercih ediyor. Onun sisteminde isimlerin arkasındaki numara değil, o formanın sahada ne kadar terlettiği mühim. Bu yüzdendir ki, onun tezgahından geçen sıradan oyuncular, birer birer kariyer zirvelerine tırmandılar.

​Bugün Vincenzo Italiano, Avrupa futbolunun zirvesine doğru emin adımlarla yürüyen, modern bir taktik göçmeni. O, savunma yapmayı reddeden değil; "en iyi savunma, hücum etmektir" düsturunu sahaya nakşeden bir felsefenin temsilcisi. Takımlarının temposu yüksek, baskısı boğucu, yüreği cesur.

​Bugün İstanbul'a iniyor. Eğer Beşiktaş ile anlaşırsa, siyah-beyazlı taraftarların karşısına sadece bir taktik dehası çıkmayacak.

Dolmabahçe’nin çimlerine korkusuzluğu ekecek, oyuna asi bir karakter kazandıracak ve o efsanevi tribünleri ilk mimarı gelmiş olacak.

Çünkü onun ruhundaki bu ateş, ancak Beşiktaş semtinin o dinmeyen tutkusuyla tam anlamıyla alev alabilir.