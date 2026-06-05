Fenerbahçe'de asıl sürprizi Ali Koç yapacak: Kongre sonucu yüzde 55'e 45

Fenerbahçe Kulübü'nün günlerdir konuşulan olağanüstü genel kurulu yarın başlayacak, pazar günü bitecek. Pazar akşamı yeni başkan belli olacak.

Herkesin aklındaki soru şu: Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi?

Aziz Yıldırım favori görünse de Hakan Safi sürprizini bekleyenler de var.

Günlerdir 2 aday çalışıyor, çabalıyor.

Türkiye'yi neredeyse karış karış gezdiler, oy istediler.

Teknik direktör sözlerinin birisi gitti, birisi geldi. Yıldız futbolcuların isimleri havalarda uçuştu.

İkisinin de en önemli sözü şu oldu:

"Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım!"

Önce 2 adayın yönetim kurulu listelerini hatırlayalım:

AZİZ YILDIRIM:

Barış Göktürk

Mahmut Nedim Uslu

Nihat Özbağı

Mustafa Çağlar

Ahmet Önder Fırat

Cihan Kamer

Fatih Öztürk

Batuhan Özdemir

Tanju Kaya

Murat İman

Özgür Peker

Yusuf Buğra Tanık

Mehmet Aydın

Mehmet Selim Kosif

Yedek üyeler:

Fatih Aslan

Volkan Akan

Mustafa Aydın Acun

Barış Karagöz

Savaş Adalet

Demre İşcan

Yasemin Babayiğit

HAKAN SAFİ:

Ali Aytemiz

Metin Doğan

Agah Ruşen Çetin

Metin Sipahioğlu

Dağlarca Çağlar

Rahmi Mertay Türk

Mustafa Ömer Topbaş

Özgür Özaktaç

Atakan Altınbaş

Orhan Turan

Selahattin Süleymanoğlu

Ogün Doğan

Şanser Özyıldırım

Taha Gökberk Doğan

Yedek Üyeler:

Esra Öztürk Çilingir

Ahmet Bulut

Ahmet Murat Emanetoğlu

Ertuğrul Eren Ergen

Barış Öztürk

Mustafa Enes Yıldırım

Aras Bağ

44 BİN ÜYE VAR

Fenerbahçe'de oy kullanabilecek üye sayısının 44 bin civarında olduğu belirtiliyor.

Ancak bu üyelerin kaçı gelip de oyunu atacak; orası kestirilemiyor.

Aziz Yıldırım'ın 10 binin üzerinde kemik oyu olduğu söyleniyor.

Kongrede 20 binin altında üyenin gelip de oy atması durumunda Aziz Yıldırım'ın şanslı olacağını söyledi Fenerbahçe kongrelerini çok iyi takip eden dostum.

Peki ya katılım artarsa... İşte ozaman işler değişiyor. Hakan Safi'nin katılımın her artmasında şansının yükselebileceği belirtiliyor.

ALİ KOÇ FAKTÖRÜ

Elbette ki burada Ali Koç faktörü var.

Ali Koç'un futbolda şampiyonluk göremese de başkanlığı döneminde kulübü maddi ve manevi olarak getirdiği yer ortada.

Sadettin Saran'a başkanlığı sürpriz bir şekilde kaybetmesine rağmen iddia edildiği gibi sponsorluklarını çekmemesi, aksine sözleşmeleri yenilemesi her Fenerbahçeli'nin takdirini kazandı. Bir de kulübe cebinden verdiği milyarlarca lirayı başkanlığı kaybetmesinden sonra resmen bağışlaması da bir başka olay.

Bir de Ali Koç taraftarları var üyeler arasında. Sayısı hiç de az değil. Hatta çok.

Her ne kadar "Ben karışmayacağım, gelir 1 oyumu atarım" dese de... Binlerce kişi gözünün içine bakıyor. Sürpriz yapıp da bir işaret vermesi bile kongrede dengeleri alt üst edebilir.

Hem kendisi "Şunu destekleyin" demese ne olur ki! Ali Koç'a yakın üyelerin atacağı oyların renginin gözlerinin içine bakanları etkilemeyeceğini mi sanıyorsunuz!

İşte onun için diyorum ki; kongrede sürprizi Ali Koç yapar.

O salona adım attığı anda işler değişir.

Ben kongrede oylama sonucunda bir başkan adayının diğerine fark atacağını sanmıyorum.

Oylama en fazla yüzde 55'e 45 biter diyorum.

Tabi oy kullanma gününde devreye başka föktürler girmezse...

Başkan adaylarının son dakikada atacağı her adım kendileri için ya olumlu, ya da olumsuz olarak yansır sandığa.

Çünkü kararsızlar da var hala.