Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Gürel Yurttaş Milli takımı Karabüklü 'Socceraoos' çarptı
Gürel Yurttaş
Son Güncelleme:

Milli takımı Karabüklü 'Socceraoos' çarptı

24 yıl sonra katıldığımız ilk Dünya Kupası bu. İlk maçımıza çıktık. Maç taaa Kanada'daydı ama sanki bizim sahada oynanıyordu. Binlerce Türk vatandaşımızın desteği inanılmazdı.
Biz de görüntüde üstün başladık maça.
Sanırım hemen herkesdeki "Biz bu Avustralya'yı nasıl olsa yeneriz" düşüncesi millilerde de vardı.
Öyle ya! Avustralya denince ne geliyor önce akla? Kangrular! Onlar futboldan ne anlar!
Oysa... Avustralya eski Avustralya değildi; bunu çözemedik. Futbolda her geçen gün aşama yaptıklarını bilemedik. Hadlerini bilerek sağlam oynadıklarını gözardı ettik.
Ne demişti maçtan önce teknik direktör Tony Popovic maçtan bir gün önce;
"Rakibinizin kim olduğu fark etmeksizin, her zaman iyi başlamak istersiniz. Yarın oldukça güçlü bir rakiple karşılaşacağız, biz hazırız. Tabii ki kazanmak istiyoruz, hedefimiz bu. Türkiye’ye karşı nerede avantajlı olduğumuzu biliyoruz, bunu şimdi söylemeyeyim. Gruptaki tüm takımlar bizi yeneceklerini iddia edecektir, önemli olan bizim hazır olmamız ve elimizden geleni yapmamız. Uzun süredir bu maça çalışıyoruz. Maç saatine hazır olacağız."
Bu açıklamanın şifresini bile çözemedik!
Maç başlayınca anladık ancak ne demek istediğini.
Adam ezberlemiş meğer bizim takımı.
Uzun boylu bir takım. Savunmadakiler kaleci de dahil selvi boylu!
Kanatları da bir güzel kapattı.
Ona rağmen kenardan ortalarla oynamaya çalıştık, bir hava topu bile alamadık.
Bizim "Kendimizi favori gördüğümüz için" yükleneceğimizi biliyordu. Kalabalık kurdu savunmayı. Yetenekli futbolcularımıza boş alan bırakmadı. Arda ya da Hakan ya da diğerleri... Topu her aldıklarında başlarında en az 2 kişiyi buldular.
Ancak uzaktan kaleyi yoklayabilirdik. Yokladık da. O da olmadı işte. Bir top direkten döndü, diğerleri 1.90'lık kaleciden.
Ben futbolu Montella'dan daha iyi bilecek değilim; böyle bir iddiada bulunamam.
Yalnız bu oyun uzun boylu, güçlü bir santrforu çağırıyordu; kusura bakmazsa hocamız bunu belirtmeden de geçemeyeceğim. Kerem'in fiziğinin o savunma arasında daha ilk yarıda bile kaybolduğunu gördük. Yerine 1.92'lik Deniz Gül'ü almak için neden 85 dakika bekledi; vardı herhalde bir bildiği!
Oyunculara tek tek girmeyeceğim. Barış'ın yerine Kenan'ın girmesinden sonra o kanadımızın biraz daha hareketli olduğunu gördüm sadece; onu söyleyeceğim.
Baskılı gibi görünsek de 2 hızlı kontrataktan 2 gol yedik. Ve yenilgiyle başladık Dünya Kupası'na.
Ve son olarak da şunları söyleyeceğim.
Avustralya teknik direktörü Popovic resmen mat etti Montella'yı.
Montella Avustralya'yı daha önce kaç kez izledi, bilmiyorum ama... Adam bizim takımı ezberlemiş; bu belli.
Ülkesinde "Socceroos"muş lakabı.
Bir de sır vereyim. Hiç de yabancı değil bizim ülkeye bu arkadaş.
2017'de Türkiye'deymiş. O dönem Süper Lig'de yer alan Karabükspor'un teknik direktörlüğünü yapmış.
Neyse... Bu ders olur belki bize.
Sonraki maçlara bakalım.
Umudumuz bitmedi; enseyi karartmayalım.

Yazarlar
Diğer Yazıları
Aziz Yıldırım'ın Ali Koç kararı değişti: "Beni unut" demedi mi?

Fenerbahçe genel kurulunda Aziz Yıldırım başkan seçildi ve 8 yıl önce Ali Koç'a kaybettiği koltuğuna tekrar döndü.Kongreden sonra enteresan bir olay yaşandı.Oy sayımı bitmişti. Kazandığı kesinleşen...
Efsane stoper Beşiktaş'a geri döndü: Öyle bir gol attı ki oruç bozduracaktı!

Yaşım ilerliyor. Belki de ondan olacak, eski günler daha çok geliyor artık aklıma.Anılarım. Bir film şeridi gibi gözümün önünden akıp gidiyor.Hayatımda birlikte yaşadığım insanlar çok oldu. Elbette...
Fenerbahçe'de asıl sürprizi Ali Koç yapacak: Kongre sonucu yüzde 55'e 45

Fenerbahçe Kulübü'nün günlerdir konuşulan olağanüstü genel kurulu yarın başlayacak, pazar günü bitecek. Pazar akşamı yeni başkan belli olacak.Herkesin aklındaki soru şu: Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi...
Milli maç nasıl açık kanaldan yayınlanmaz: Rezalet değil de nedir bu?

Hani karar alınmıştı! Hani milli maçlar açık kanallardan yayınlanacaktı!Ne oldu?Bu karar sadece futbol takımı için mi alındı?Diğer branşlar ayrı mı?Türkiye'nin gururu olan, büyük coşkuya yol açan...
Filenin Sultanları'nı Türk halkından kaçıracaklar: Her şey para mı?

Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz.Karamsarlık sarmış dört bir yanı. Birlikte gülemiyor, el ele veremiyoruz.Bu ortamda tesellimiz milli takımlar. İşte o zamanlar birlik oluyoruz.Ama şimdi onu da...
İbre döne döne zembereği de boşaldı: Tehlikenin farkında mısınız?

Beşiktaş yine belirsizlikler içinde. Sergen Yalçın'dan sonra başlayan teknik direktör arayışlarında ibre sürekli dönüyor.Haberlere bakarsak onlarca teknik direktör adı geçiyor.Önder Özen liste...
Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi derken Fenerbahçe'de Ali Koç sürprizi

Fenerbahçe'nin merakla beklenen olağanüstü genel kuruluna artık sayılı günler kaldı.Türkiye'de gündem siyaset ama en çok konuşulan konulardan biri de bu. Sadece Fenerbahçeliler değil......
Onlar düşman 'Beşiktaşlı'ya düşman!

Beşiktaş kötü bir sezonu daha geride bıraktı. Önce de kötüydü. Önce de önce de...Ne yaptı hep başkanlar, yönetenler... Teknik direktör değiştirdi, futbol direktörü değiştirdi...Zihniyet değişmedi!...
Hacıosmanoğlu'nun büyük korkusu: TFF'nin ligleri apar topar tescil etmesinin nedeni ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama herkesi şaşırttı. TFF, tatil günü olmasına rağmen apar topar toplandı ve 2025-2026 sezonu liglerini tescil ettiğini...
Sergen Yalçın yiyemedi o Sergen Yalçın'ı yedi: Beşiktaş'ta ilk aday Galatasaray'ı dağıtan hoca

Beklenen oldu. Beşiktaş'la Sergen Yalçın'ın yolları ayrıldı.Zaten hiç birlikte olmamışlardı aslında!Sergen Yalçın kenarda hep emanetçi gibi durmuştu.Suratı asık! Umutsuz! Mutsuz!Onca ara transfer...
Hakan Safi'nin "Çok gizli" planı sızdı: Aziz Yıldırım çok şaşıracak! Rakamlar belli oldu

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak. Geri sayım sürüyor.Şu ana kadar 2 aday var.1-Aziz Yıldırım2-Hakan SafiAdaylıkların belli olmasının hemen ardından Aziz...
Hacıosmanoğlu'nun Aziz Yıldırım için söyledikleri ortaya çıktı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Fenerbahçe olağanüstü kongreye gidiyor. Artık geri sayım başladı. Tarihi 6-7 haziran.Şu anda 2 aday var. Biri Aziz Yıldırım, diğeri Hakan Safi. Hangisi seçilir bilemem. Aziz Yıldırım'ı favori olarak...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro