Otomobil renginden kişilik ipuçları: Gri arabalar ülkesi Türkiye

Otomobil rengi ile kullanıcıları arasında duygusal bir bağ olup olmadığı, pazarlama ve otomotiv tasarımı alanlarında uzun zamandır sosyolojik bir araştırma konusu. Ancak bu bağ, “kırmızı sevenler agresiftir” gibi basit kalıplardan çok daha karmaşık. Bir otomobilin rengi, aracı ilk gördüğümüzde algıladığımız özellikleri etkiliyor. Prestij, sportiflik veya güvenilirlik gibi kavramları çağrıştırarak sahibinin kişiliğini ifade etme aracı olabiliyor. Ama en önemlisi aracın ikinci el değerini ve satılma olasılığını etkiliyor.



RENKLERİN YAYGIN ÇAĞRIŞIMLARI

Birçok araştırmada, alıcıların önemli kısmının bazı opsiyonlardan feragat edebildiği, ancak istedikleri renkten vazgeçmek istemediği ortaya koyuluyor. Pazarlama araştırmalarında sık görülen eğilimlerse şöyle:

Beyaz: Temizlik, modernlik

Siyah: Prestij, güç, lüks

Gri: Ciddiyet, düşük risk

Gümüş: Teknoloji, fütürizm

Kırmızı: Sportiflik, dikkat çekicilik

Mavi: Güven, sakinlik

Yeşil: Doğa, farklılık

Sarı/Turuncu: Eğlence, gençlik



DÜNYA GENELİNDE LİDER BEYAZ

Dünya genelinde yeni otomobillerin renk dağılımı konusunda referans alınan kaynaklar, en büyük araç boyası üreticileri olan BASF ve Axalta’nın yıllık raporları oluyor. 2025 verilerine göre dünya çapında dağılım şu şekilde:

Beyaz: Yüzde 31

Siyah: Yüzde 23

Gri: Yüzde 20

Gümüş: Yüzde 8

Mavi: Yüzde 6

Kırmızı: Yüzde 3

Yeşil: Yüzde 3

Bej/Kahverengi: Yüzde 3

Sarı: Yüzde 1

Mor: Yüzde 1

Diğer: Yüzde 1



NÖTR RENKLERİN PAYI YÜZDE 80’DEN FAZLA

Beyaz, siyah, gri ve gümüş gibi nötr renkler toplam pazarın yaklaşık yüzde 82’sini oluşturuyor. Beyaz dünya lideri olsa da, payı son yıllarda yavaş yavaş düşüyor. 2020’lerin başında dünya genelinde beyaz araçların payı yüzde 38 iken günümüzde oran yüzde 30 civarına gerilemiş durumda. Buna karşılık gri en hızlı yükselenlerden ve payı yüzde 15’ten 20’nin üstüne çıktı. Yeşil de yakın dönemde dikkat çekici bir artış sergiliyor. Özellikle SUV ve elektrikli modellerde daha fazla kullanıldığı görülüyor. Avrupa’da gri ve siyahın payı çok yüksek, gümüş ise geriliyor. Kuzey Amerika’da gri hızla yükseliyor, ama mavi ve kırmızı hâlâ görece güçlü. Asya-Pasifik pazarındaysa beyaz ve siyah açık ara önde.



GRİNİN KÜRESEL YÜKSELİŞİ

2000’lerde metalik gümüş renk teknolojik olma algısıyla çok popülerdi. Günümüzde bu rolü büyük ölçüde mat gri tonları devraldı. Grinin farklı tonları özellikle lüks markalar sayesinde, modern, kaliteli ve güçlü olma algılarıyla ilişkilendirilir oldu. Bazı renklerse belirli markalarla özdeşleşmiş durumda. Ferrari kırmızı, Lamborghini sarı, Subaru mavi, Britanya yarış yeşili Jaguar ve Land Rover gibi İngiliz markalarıyla özdeşleşmiş renk geleneklerinden. Yani otomobilin rengi yalnızca estetik değil, kültürel ve tarihsel anlamlar da taşıyor.



ELEKTRİKLİLERDE KOYU TERCİH EDİLMİYOR

Son yılların yükselen trendi elektrikli araçlarda ise tüketicilerin renk tercihlerinde belirgin bir fark gözleniyor. Beyaz, açık gri ve mavi tonları, siyah ve koyu renklerden çok daha fazla tercih ediliyor. Araştırmalar bunun nedeninin yüksek teknoloji, gelecek, temizlik ve verimlilik kavramlarıyla ilişkilendirilmesi olduğunu söylüyor.



GRİ CENNETİ TÜRKİYE

Ülkemizdeyse otomobilde renk seçimi çoğunlukla, kişisel beğeni, ikinci el değeri ve toplumsal algı etrafında şekilleniyor. Bu nedenle birçok kullanıcı aslında kırmızı, mavi veya sarıyı beğense bile satın alma aşamasında gri, beyaz veya siyaha yöneliyor. Diğer bir deyişle duygusal tercih, ekonomik kaygıyla birlikte işliyor. İlginç olansa, son yıllarda gri rengin yalnızca mantıklı tercih olmaktan çıkıp birçok kullanıcı için gerçekten beğenilen bir renk haline gelmiş olması. Dünyada beyaz birinci sıradayken, bizde son birkaç yıldır gri açık ara liderliğe yükseldi. Aşağıdaki liste TÜİK verileriyle geçen yıl tescil edilen otomobillerin yüzdelik olarak renklere göre dağılımını gösteriyor:

Gri: 40,6

Beyaz: 24,7

Siyah: 13,2

Mavi: 11,5

Yeşil: 4,6

Kırmızı: 3,5

Kahverengi: 0,7

Sarı: 0,5

Turuncu: 0,4

Diğer: 0,3



DÜNYAYA GÖRE MAVİ BİZDE ÇOK POPÜLER

Dünyada yüzde 20’lerdeki gri araba oranının bizde 40’lara çıkmasına rağmen nötr renklerin toplamı küresel çapla kıyaslanırsa yüzde 78’lere iniyor. Siyah araç oranı dünyaya kıyasla bizde yarı yarıya az. İlginç bir şekilde mavi araç oranıysa dünya ortalamasının iki katı fazla. Yeşile olan ilgimizi de dünya ortalaması yüzde 3 iken bizde yüzde 4,6’ya çıkması ortaya koyuyor. Beyaz araçların oranıysa TÜİK verilerine göre 2014’te yüzde 62,5 iken bu oran 2025’te yüzde 25 civarına düşmüş durumda.



GRİ KİR GÖSTERMEZ ALGISI

Nötr renklerin baskınlığına ilişkin otomotiv sektöründe yaygın olarak gösterilen nedenlerin başında ikinci elde daha kolay satılması geliyor. Filo ve şirket araçlarında da nötr renkler tercih ediliyor. Ancak önemli bir başka gerekçe, toz ve kirin özellikle gri renkte daha az görünmesi. Geçen yılın verilerine göre satılan her 10 aracın 4’ünün gri olması, oto yıkama işinden çok haz etmediğimizin de bir göstergesi.



KUZEYDE SİYAH, GÜNEYDE BEYAZ

Avrupa otomobil pazarında renk tercihleri dünya ortalamasından ve Türkiye’den biraz farklı bir profile sahip. Özellikle gri ve siyah renkler Avrupa’da çok güçlü, beyaz ise Asya ve dünya ortalamasına göre daha düşük paya sahip olsa da yine de birinci. BASF verilerine göre, Avrupa’da gri sürekli yükseliyor ve birçok ülkede beyazı zorlamaya başladı. Gümüş 2000’lerin başındaki popülerliğini kaybederken, yeşil elektrikli ve lüks SUV modellerde yükselişe geçti. Kırmızı ve mavi gibi geleneksel canlı renklerin payıysa azalıyor. İtalya, İspanya gibi güney Avrupa ülkelerinde beyaz renk tarihsel olarak daha güçlü kalırken, Kuzey Avrupa ülkelerinde siyah ve koyu gri tonları daha yüksek pay alıyor.