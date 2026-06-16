AKP’nin yüzde 30 ile yüzde 50’yi geçme planı!

Bu nasıl olacak diyeceksiniz?

Ama önce gelin seçimin ne zaman olacağın konuşalım sonra yüzde 28/30 bandında olan AKP’nin, yüzde 32’nin üzerine çıkamayan Erdoğan’ın yüzde 50+1’i bulmak için planlarının ne olduğuna geliriz…

Çünkü ikisi birbiriyle bağlantılı… Erdoğan’ın bir kez daha (dördüncü kez) Cumhurbaşkanı olabilmesi için seçecekleri seçim tarihinin hayati önemi var…

Bahçeli’nin ifadesiyle mutlak butlan kararı verilerek CHP’yi karıştırma, parçalama süreci başladıktan sonra…

İhraç talepleriyle süreç bu yöne hızla evrilince…

Çoğu kişi baskın seçim beklentisine girdi. Kasım ayında baskın seçim bekleyenler çoğunluktaydı… Karşı çıktım, baskın seçim olmaz diye yaz yazdım. (ilgi duyanlara 25 Mayıs tarihindeki yazım)

Kısaca özetleyeyim.

Birincisi; öfke kabarıktı, tepki büyüktü sandığı yansıması kaçınılmazdı…

İkincisi; ekonomi izin vermiyordu. İktidarın kesenin ağzın açma imkanı ve ihtimali yoktu. Açsa bile bu koşullarda inandırıcı olamazdı…

Bu durumda kahir ekseriyete göre 2027’nin sonbahar seçim için uygun tarihti.

Ama bana göre değildi!..

Çünkü 2026 hedefinin tutmayacağı ilk günden belliydi. Gerçi bütçe yapılırken 2027’de seçim olacağının sinyalleri vardı ama Merkez Bankası olmaz dedi. 2026’da enflasyonu indirsek, indirsek ancak yüzde 26’ya indiririz diye açıklama yaptı.

Hedef şaştı. 2026 zorlu geçeceği gibi 2027’nin de zorlu geçeceği belliydi. Dün Halk TV’de Sinem Fıstıkoğlu’yla yaptığımız programda da söyledim. Gerekçesini de anlattım.

Seçim 2028’den önce olmaz, iktidarda kalma sürelerini sonuna kadar kullanacaklar dedim…

Başka çareleri yok dedim…

Saray’ın başdanışmanlarından Mehmet Uçum seçim tarihi için 16 Nisan 2028 günün işaret etmiş...21 ay sonraya!..

Anlaşılan o ki; AKP iktidarı 2028’e kadar ekonomi toparlar umudunda!..

Hem planlarını buna göre yapmışlar hem de yüzde 30 bandıyla yüzde 51+1’i bulmaya niyetlenmişler!...

Nasıl mı?

Geçen gün büyük ittifak planlarını anlattım. (İlgilenenlere 4 Haziran tarihli yazım) AKP/MHP/CHP (Bay Kemal partisi) DEM/Hüdapar’dan kurulu büyük ittifak 2028’de Erdoğan’ın liderliğinde seçime girecek…

Rakip kim?

CHP’den ihraç edilenlerin kurduğu Özgül Özel’in partisi…

İlk soru şu…

Seslerini nasıl duyuracaklar?

5/6 tavşan cumhurbaşkanı aday çıkarırlarsa, kimin nereye oy vereceğini bilemez hale gelirse. Karambol olursa Erdoğan yüzde 30’la birinci olur…

Seçim ikinci tura kalır. Bu arada muhalif seçmeni küstürürlerse seçime katılma oranı düşürürlerse ballı börek olur… İkinci turda iki aday yarıştığı için biri mutlaka yüzde 50+1’i bulacaktır…

Şimdi diyeceksiniz ki bu plan bozulmaz mı?

Bozulur… Nasıl mı?

İzninizle konu dağılmasın, yazı uzamasın, ana meseleden sapmayalım diye bu sorunun yanıtını bir sonraki yazıya bıraktım…