Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Mehmet Tezkan AKP’nin yüzde 30 ile yüzde 50’yi geçme planı!
Mehmet Tezkan

AKP’nin yüzde 30 ile yüzde 50’yi geçme planı!

Bu nasıl olacak diyeceksiniz?

Ama önce gelin seçimin ne zaman olacağın konuşalım sonra yüzde 28/30 bandında olan AKP’nin, yüzde 32’nin üzerine çıkamayan Erdoğan’ın yüzde 50+1’i bulmak için planlarının ne olduğuna geliriz…

Çünkü ikisi birbiriyle bağlantılı… Erdoğan’ın bir kez daha (dördüncü kez) Cumhurbaşkanı olabilmesi için seçecekleri seçim tarihinin hayati önemi var…

Bahçeli’nin ifadesiyle mutlak butlan kararı verilerek CHP’yi karıştırma, parçalama süreci başladıktan sonra…

İhraç talepleriyle süreç bu yöne hızla evrilince…

Çoğu kişi baskın seçim beklentisine girdi. Kasım ayında baskın seçim bekleyenler çoğunluktaydı… Karşı çıktım, baskın seçim olmaz diye yaz yazdım. (ilgi duyanlara 25 Mayıs tarihindeki yazım)

Kısaca özetleyeyim.

Birincisi; öfke kabarıktı, tepki büyüktü sandığı yansıması kaçınılmazdı…

İkincisi; ekonomi izin vermiyordu. İktidarın kesenin ağzın açma imkanı ve ihtimali yoktu. Açsa bile bu koşullarda inandırıcı olamazdı…

Bu durumda kahir ekseriyete göre 2027’nin sonbahar seçim için uygun tarihti.

Ama bana göre değildi!..

Çünkü 2026 hedefinin tutmayacağı ilk günden belliydi. Gerçi bütçe yapılırken 2027’de seçim olacağının sinyalleri vardı ama Merkez Bankası olmaz dedi. 2026’da enflasyonu indirsek, indirsek ancak yüzde 26’ya indiririz diye açıklama yaptı.

Hedef şaştı. 2026 zorlu geçeceği gibi 2027’nin de zorlu geçeceği belliydi. Dün Halk TV’de Sinem Fıstıkoğlu’yla yaptığımız programda da söyledim. Gerekçesini de anlattım.

Seçim 2028’den önce olmaz, iktidarda kalma sürelerini sonuna kadar kullanacaklar dedim…

Başka çareleri yok dedim…

Saray’ın başdanışmanlarından Mehmet Uçum seçim tarihi için 16 Nisan 2028 günün işaret etmiş...21 ay sonraya!..

Anlaşılan o ki; AKP iktidarı 2028’e kadar ekonomi toparlar umudunda!..

Hem planlarını buna göre yapmışlar hem de yüzde 30 bandıyla yüzde 51+1’i bulmaya niyetlenmişler!...

Nasıl mı?

Geçen gün büyük ittifak planlarını anlattım. (İlgilenenlere 4 Haziran tarihli yazım) AKP/MHP/CHP (Bay Kemal partisi) DEM/Hüdapar’dan kurulu büyük ittifak 2028’de Erdoğan’ın liderliğinde seçime girecek…

Rakip kim?

CHP’den ihraç edilenlerin kurduğu Özgül Özel’in partisi…

İlk soru şu…

Seslerini nasıl duyuracaklar?

5/6 tavşan cumhurbaşkanı aday çıkarırlarsa, kimin nereye oy vereceğini bilemez hale gelirse. Karambol olursa Erdoğan yüzde 30’la birinci olur…

Seçim ikinci tura kalır. Bu arada muhalif seçmeni küstürürlerse seçime katılma oranı düşürürlerse ballı börek olur… İkinci turda iki aday yarıştığı için biri mutlaka yüzde 50+1’i bulacaktır…

Şimdi diyeceksiniz ki bu plan bozulmaz mı?

Bozulur… Nasıl mı?

İzninizle konu dağılmasın, yazı uzamasın, ana meseleden sapmayalım diye bu sorunun yanıtını bir sonraki yazıya bıraktım…

AKP CHP Seçim
Yazarlar
Diğer Yazıları
Kemal Bey’e CHP’yi parçala kararıymış!

Günlerdir şu tartışılıyor; İstinaf mahkemesinin verdiği mutlak butlan kararı siyasi mi hukuki mi?İşin içinde siyasi iktidarın yönlendirmesi var mu yok mu?Hukuka uygun diyeni az duydum desem yalan...
Özgür Özel kararlı mücadeleye devam

Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararıyla CHP’ye genel başkan olarak atanmasından sonra şu senaryo ağırlık kazandı.Kemal bey Yargıtay sürecini bahane ederek Kurultay’ı toplamayacak. Toplumsal tepki...
Kemal Bey CHP’yi seçmenden arındırmak istiyor

Atanmış genel başkan olduktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun (Erdoğan’ın tabiriyle Bay Kemal) dilinden CHP’yi arındıracağım sözü düşmüyor…Kılıçdaroğlu’na göre CHP’de kendinden sonra görev yapan herkes...
Kemal Bey Devlet Bey gibi olmak istiyor!

Bu ne demek diyeceksiniz?..İzah edeyim; Kemal Bey de (AKP Genel Başkanı’nın tabiriyle Bay Kemal) Devlet Bahçeli gibi ölene kadar CHP’nin başında kalmak istiyor…Devlet Bey’in yaptığı gibi…Geçmiş...
AKP köşeye sıkıştı!

Herkes CHP bölünüyor, parçalanıyor, dağılıyor diyor ama!..Herkes CHP’deki kavga seçime kadar bitmez diyor ama!..Herkes CHP tarihinin en zor döneminde diyor ama!..Herkes CHP kendine çıkış yolu...
Sünni Cumhurbaşkanı Alevi ve Kürt yardımcıları

Oyunun daha büyük olduğu, planın çok kapsamlı yapıldığı yavaş yavaş ortaya çıkıyor… Oyun daha büyük derken şunu kastediyorum. Tedbirli mutlak butlan kararı CHP’yi bölmekle sınırlı değil, Anayasa...
Alışacaksınız!

Türkiye terörle 1984 yılında PKK saldırısıyla tanıştı. Daha önce anarşi vardı. Daha doğrusu anarşi deniliyordu. 1990’lı yıllarda PKK dallandı budaklandı. Çatışmalar öyle boyuta ulaştı ki Güneydoğu...
İktidar muradına erdi

Cumartesi günü Ankara’ya tepeden bakan veya helikopterle kentin üzerinde bir tur atan ne demek istediğimi anlayacaktır…CHP binasının bahçesinde atanmış genel başkan Kılıçdaroğlu’nun taraftarları...
Bay Kemal bayramı

İşçinin, asgari ücretlinin bayram yapacak hali yok…Günde bir öğünle yetinen öğrencilerin de bayram yapacak durumu yok…Çiftçinin hali ortada… Gırtlağına kadar borç batağında. Bayramı yaşayacak...
Baskın seçim olmaz

Bu kadar sert siyasi atmosferde, öfke patlaması yaşanırken, muhalefet mobilize olmuşken, iktidarı değiştirmeye konsantreyken, toplumsal muhalefetin tansiyonu damarları çatlayacak düzeye...
Demokrasi butlan oldu

Olan biteni bir kez daha anlatmama gerek yok herhalde. Her şey ortada. Ne yapılmak istendiğini, iktidarın muradının ne olduğunu MHP Lideri Bahçeli 15 gün önce açıklamıştı; ‘CHP'nin içinin...
Bay Kemal partisi!

İktidar amacı belliydi; CHP’yi Bay Kemal partisi yapmak…Yani kontrollü muhalefet, eylemsiz muhalefet, söz dinleyen muhalefet. İktidar kanadının mutlak butlan ile CHP’yi Kılıçdaroğlu’na teslim etmek...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro