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Halk TV Yazarlar Mehmet Tezkan Hayalini kaybeden ülkenin Hayalet Takımı
Mehmet Tezkan

Hayalini kaybeden ülkenin Hayalet Takımı

Martin Luther King’i bilirsiniz…

1968 yılında suikasta kurban giden, insanların eşit ve özgür olacağı Amerika için mücadele eden siyahi lideri hatırladınız mı?

1963 yılının Ağustos ayında sarf ettiği o ünlü cümle beyinlere kazındı…

I have a dream…

Bir hayalim var…

Sizin de bir hayaliniz var mı? Bu topraklarda yaşayan gençlerin bir hayali var mı?

Ev almak gibi, araba almak gibi, tatile çıkmak gibi, yuva kurmak gibi, çocuk sahibi olmak gibi…

Var mı bir hayaliniz?

Yok mu?

Maddiyatı bıraktım bir kenara…

Gençlerin iyi eğitim alma, İyi antrenörlerin elinde iyi sporcu olma hayali var mı?

Veya iyi müzisyen…

İyi doktor, iyi mühendis, iyi kimyager, iyi avukat, iyi öğretmen, iyi marangoz, iyi şoför, iyi pilot olma hayali var mı?

Yok…

Çünkü… Sistem kendisine biat etmeyeni bırakın iyi meslek sahibi olmayı sıradan meslek sahibi olmaya bile izin vermiyor…

Farkında değiliz ama rejim hayal kurmayı elimizden aldı. Beynimizden sildi…

İnanmıyorsanız ilk gördüğünüz gence; hayalin nedir diye sorun…

O ne demek, hayal kurmak ne demek derse şaşırmayın…

Abartmıyorum… İnsanlar tiyatroya gidebilmeyi konsere gidebilmeyi, sinemaya gidebilmeyi, maça gitmeyi bile hayal edemiyor diyeceğim ama tuhaf olacak…;

Çünkü… Kahir ekseriyet et almayı, pirzola yemeyi, çileğin tadına bakmayı, kaşar peyniri sofraya koymayı bile hayal edemiyor…

Vaziyetimiz bu…

Enflasyonu daha doğrusu hayat pahalılığını yeneceğimize dair umut var mı?

Yok, hayali bile yok…

Siyasi ahlakın geri geleceğine dair bir umut var mı?

Yok…

O yaptı ben niye yapmayayım, enayi miyim anlayışı ülkeye hakim… Değişeceğine yönelik ibare var mı?

Yok, hayali de yok?

Uzatmayayım… Kısaca ve özetle hayalimizi öldürdüler!..

Soruyorum size… Her alanda, hukukta, demokraside, insan haklarında, yaşam kalitesinde ikinci hatta üçüncü sınıfa düşen ülke olmadık mı?..

AKP iktidarı bizi Ortadoğu ülkesi yaptı!...

Başımıza gelen her musibete artık kader diyoruz!..

Çünkü geleceğe yönelik hayalimiz yok…

Hayallerimizi çaldılar…

Hayalini kaybeden ülkenin milli takımının dünya kupasında başarılı olmasını istiyoruz. Gruptan çıkmasını, yarı final oynamasını, hatta finale kalmasını

İstiyoruz…

İstiyoruz da hayal edebiliyor muyuz?

Hayır…

Ülkenin şartları buna izin vermiyor…

Çünkü biliyoruz ki isteklerimiz hayal dünyamızın ötesinde…

Milli takımda oynayan futbolcular da hayal edemedikleri için, hayal etme kabiliyetlerini yitirdikleri için Avusturalya ve Paraguay maçlarında ‘hayalet’ takım’ oldular…

Niye kızıyorsunuz ki…

Neyimiz iyi ki futbol takımımız iyi olsun!..

Hadi yanıt verin…

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