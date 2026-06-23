Yavaş: İki gün önce elimi öpmek istedi, ‘Geçmeyeceğim’ dedi

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, sabah CHP’den istifa etti, öğleden sonra AK Parti’ye katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öptü.

Koç, siyaseten çok kıvrak…

Çünkü geçen cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ziyaret ettiği Mansur Yavaş’ın elini öpmek istemişti. Fakat Yavaş, izin vermemişti. Belediyeden ayrılırken, “Geçmeyeceğim” demişti Yavaş’a.

Fakat iki gün sonra AK Parti rozeti taktı.

Haymana’da lise müdürü olan Koç’un siyasi yolculuğu 2019’da AK Parti’den belediye başkanlığı için aday adayı olmasıyla başladı. AK Parti, Koç’u tercih etmeyince istifa edip el altından görüşme yaptığı Demokrat Parti’ye geçti. O seçimde üçüncü olan Koç, 2024’te CHP’nin kapısını çaldı.

Koç, Mansur Yavaş rüzgarını arkasına alarak, Haymana Belediye Başkanı seçildi.

Dört aydır AK Parti’ye geçeceği konuşuluyordu.

Bu iddialar üzerine 8 Şubat’ta şöyle bir paylaşım yaptı:

“İlçemin her mahallesinde, her caddesinde imzası olan Mansur Yavaş Başkanımızla ve Partimizle her daim biriz, beraberiz. Bırakın artık belediyeleri magazinleştirmeyi, işimiz çok.”

Bir başka açıklamasında “Olmazsa olmazımız Mansur Yavaş ve büyükşehirimizdir” dedi.

Fakat 16 Haziran’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret edince istifa söylentisi ayyuka çıktı. Nitekim dün beklenen oldu.

Mansur Yavaş’ı arayarak Koç’un istifası hakkında düşüncesini sordum.

Koç, sizi iki gün önce ziyaret edip elinizi öptü mü?

Geldi, belediyeye geldi.

Niçin geldi?

İstifa sözleri duyulunca “Beni çağırsın, davetiyesine gelmedik mi” demiş. Biz de davet ettik, geldi. Elimi öpmek istedi, öptürmedim. Hiçbir şey yokmuş gibi gitti. “Sırtımı sıvazlayın yeter, kimseyle işim yok. İyi yaptığım zaman ‘İyi yaptın’ deyin, yeter’ dedi. Ondan sonra böyle oldu işler.

Sordunuz mu, “Geçiyor diyorlar, nedir durum?” diye?

Geçmeyeceğini söyledi bize.

Ne zaman geldi size?

Cumartesi.

Bugün pazartesi. Cumartesiden bugüne telefon trafiği oldu mu aranızda?

Bir iki mesaj attım, “Açıklama yap, geçmeyeceksen” diye ama yapmadı. Bir şeyi bilmenizi isterim; parti bir anket yapmış Haymana’da. Bunun geçen dönem adaylığı vardı Demokrat Parti’den, biraz fazla oy almıştı. Biz anket yapınca bu önde çıktı ve tarihinde görmediği destek aldı benden dolayı.

Koç’un afişinizi indirdiği doğru mu?

Yok, şöyle bir şey oldu: Bu “Herşeyi ben yaptım” diye anlatıyormuş sağda solda. Büyükşehir desteği olmadan bir şey yapma şansı yok küçük belediyelerin. Bizim de yaptıklarımız oluyordu, afişini astık. Rahatsız olduğundan biz indirdik. Cumartesi gelip böyle deyince “İndirelim bari” dedik, indirdik.

Gölbaşı, Kalecik, Nallıhan… Bu ilçelerin belediye başkanlarını son anda istifadan vazgeçirdiğiniz doğru mu?

Öyle bir şey yok. Tabii talep var hepsine ama vazgeçmiyorlar. Zaten bana sormadan geçmez onlar.

Hakkınızda birçok iddia dolaşıma sokuluyor. Genelde yeni parti meselesi üzerine. Geçer mi, geçmez mi diye. Ne dersiniz?

Ortada fol yok yumurta yok. Konuşacak bir şey de yok. Cevap vermiyorum, çünkü ne desek problem yaşıyoruz. Bir de şöyle bir şey var, İsmail Bey: İktidar 2019 yılından 2023’e kadar sürekli “Kim aday olacak” diye tartıştı. Gene aynısını yapıyor ama muhalif isimler de alet oluyor. Biz Ankara için seçildik, verdiğimiz sözler var tutmamız gereken. Ankara için çalışıyoruz. Bir tane anket yaptırmadım kendimle ilgili ama özellikle fitne çıkarabilir miyiz diye tartışıyorlar, başka konu yok! Vallahi billahi hiçbirisini izlemiyorum, konu ben olsam da…

Her akşam iktidar kanallarının gündemindesiniz.

Öyle ama ciddiye almıyorum. Geçen şöyle bir şey oldu: HaberTürk'te “Mansur Yavaş, Özel’le yolları ayırdı”, Sözcü’de “Mansur Yavaş, Özel’le hareket ediyor” diye tartışıldı. TGRT'de aynı anda Cem Küçük, “Mansur Yavaş bir an evvel karar alıp yola çıkacaksa çıkmalı” diyor. Onların üçünü de yan yana basın danışmanı attım, altına da şöyle yazdım: “Halbuki şu anda voleybol maçı seyrediyorum.” Bu böyle. Ertesi gün gene benzer şeyler... Bunlara ayıracak vaktimiz yok ki, hiç ilgilenmiyorum.

Akdoğan: İnsan bir günlük yalan söyler mi?

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Koç’un istifasına en çok hayret edenlerin başında geliyor.

Çünkü Akdoğan, istifadan iki gün önce Koç’u aramış.

Koç, istifa iddiasını yalanlamış.

Akdoğan, şöyle diyor:

“Koç adaylık için bize başvurdu. İlçe başkanımız olumlu görüş bildirince aday oldu. İki kez mitingine gittik. Hocam diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Ne oldu, anlamadım. Aradım iki gün evvel ‘Başkan, aman ha!’ dedim. ‘Yok’ dedi, ‘Mansur başkanımla genel başkanımla konuştum.’ Bu kadar olmaz ki! İnsan bir günlük yalan söyler mi? Hani, seçim dönemi dediklerini unuttun; o, siyasette maalesef oluyor. Dünden bugüne yalan söylenmez ki. Mesut Özarslan bile telefonunu açmamıştı. Bu, telefonunu açıp yemin billah etti, gitti!”

Arı ve Özarslan, AK Parti’ye katılıyor

Bu arada AK Parti, iki ismi daha saflarına katacak.

İyi Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile geçen aylarda CHP’den ayrılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, perşembe günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılacak.