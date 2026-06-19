Kurultay tartışması

Mutlak bulan kararından sonra CHP’de başlayan sorunun partinin en yetkili karar organı olan kurultayda çözüleceği konusunda taraflar görüş birliği içinde.



Kuşkusuz çözümün adresi kurultaydır.



Ancak kurultayın hangi delegelerle toplanması gerektiği konusunda ciddi bir görüş ayrılığı var.



Mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevinden ayrılmak zorunda kalan Özgür Özel ve kurmayları 1004 delegenin noter onaylı kurultay talebini CHP Genel merkezine ilettiler.



Özel’in beklentisi 45 gün içinde CHP kurultayının toplanması.



Mutlak butlan kararından sonra CHP Genel Başkanlığı görevini alan Kemal Kılıçdaroğlu’nun delegelerin talebinin gereği olarak kurultayı toplamasını bekliyorlar.



Kılıçdaroğlu’nun ise kurultayın yeni delege seçimlerinden sonra toplanmasının daha doğru olacağı düşüncesinde olduğu belirtiliyor.



Bunun gerekçesi olarak da 38. Kurultay’ın mutlak butlanla yok sayıldığı, bu nedenle bu kurultaydan sonraki işlemlerin de yok hükmünde olduğu görüşünü öne sürüyorlar.



Bu nedenle de kurultayın yeni delegelerle toplanması gerektiğini savunuyorlar.



Bu amaçla Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK, kurultay takvimini belirlemek ve kurultay sürecini başlatmak üzere dört kişiden oluşan bir kurultay komisyonu oluşturdu.



Bu komisyon kurultay çalışmalarını başlatacak.



İşe mahalle, ilçe, il ve kurultay delegelerinin belirlenmesiyle başlanacak.



İlçe ve il kongreleriyle belirlenecek yeni delegelerle de kurultay toplanacak.



Özel ve kurmayları ise kurultay için imza veren delegelerin 2025 yılında seçildiklerini, dolayısıyla kurultayın bu delegelerle yapılması gerektiğini savunuyorlar.



Kılıçdaroğlu ve Özel taraftarlarının anlaşamadığı konu bu.



Daha önce Kılıçdaroğlu ve Özel’le görüşerek çözüm bulmaya çalışan milletvekillerinin çabaları sonuç vermedi.



Keza Kılıçdaroğlu ve Özel’in hukukçularının yaptığı toplantıdan da bir sonuç çıkmadı.



Bu aşamadan sonra iki tarafın hukukçularının yeniden bir araya gelebilecekleri de belirtiliyor.



Hukukçuların ortak bir çözüm geliştirilmeleri ve bunu ortak bir rapor haline getirerek Kılıçdaroğlu ve Özel’e sunabilecekleri de gelen haberler arasında.



Kuşku yok ki iktidar yürüyüşüne geçmiş olan CHP’nin bu sorunu çözmesi ve yoluna devam etmesi gerekiyor.



Bu sorunun CHP içinde giderek büyüyen bir iç çatışmaya dönüşmesi ve bir bölünmeyle sonuçlanması iktidarın işine yarar.



İktidarın beklentisi CHP’nin parçalanması ve oylarının bölünmesi.



Oyları bölünmüş bir CHP karşısında önümüzdeki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini kazanabileceklerini düşünüyorlar.



Bakalım CHP bu süreci bölünmeden, parçalanmadan aşmayı başarabilecek mi?



CHP bunu başarırsa iktidarın CHP oylarının bölünmesi beklentisini boşa çıkmış olacak.