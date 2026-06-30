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Uğur Dündar

Türkiye hakkındaki fıkraları canlı yayında anlatan başbakanları da gördü

Gösterisinde güncel iç siyasetten psikolojiye, uyuşturucu operasyonlarından Antik Yunan'a, sporculardan TV yorumcularına kadar oldukça geniş bir yelpazede hiciv yapan Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldığını okurken, şimdi anlatacağım olayı hatırladım.

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Yıl 1990...
TRT İstanbul Televizyonu'nda Cuma akşamları, canlı yayınlanan haber-aktüalite programı "Hodri Meydan"ı hazırlayıp sunuyorum.
Her programda haftanın en çok konuşulan kişisiyle, İngiltere'deki "Hard Talk" TV programını andıran canlı yayın söyleşileri yapıyorum.
Program kısa sürede büyük bir izlenme oranına ulaşıyor.

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O tarihlerde iktidardaki ANAP'ın Başbakanı (merhum) Yıldırım Akbulut hakkında, halk arasında anonim fıkralar dolaşıyor.
Bir Cuma akşamı "Hodri Meydan"da Başbakan Akbulut'la güncel siyasi gelişmeleri konuşurken, "Bu fıkralar ve onları yayanlar konusunda ne düşündüğünü" soruyorum.
Hoşgörülü bir kişiliğe sahip olduğu bilinen Akbulut gülmeye başlıyor. Bundan aldığım cesaretle "Eğer sizi kırmayacaksa, bunlardan birini anlatabilir miyim Sayın Başbakan?" diye soruyorum.

Yine gülümseyerek "İzin verin ben anlatayım," diyor.
Şaşkınlıktan ne diyeceğimi bilemediğimi görünce de başlıyor anlatmaya:

"Malum ben bir tarihte Erzincan'da Meyve ve Sebze Hali Müdürüyüm.
Günün birinde sekreterim geliyor ve 'Efendim evraklarımız öylesine birikti ki yenilerini koyacak yer bulamıyorum. İzin verirseniz onları Seka Kâğıt Fabrikası'na imhaya göndereyim," diyor.

Ben biraz düşündükten sonra şu cevabı veriyorum:
"Tamam gönderelim ama birer fotokopi almayı ihmal etmeyelim!"

*
Ekranları başında kendisiyle ilgili fıkralara kızmak yerine, alkışlanacak bir hoşgörüyle anlatan Başbakan'ı izleyen seyirciler, televizyon santralını beğeni yağmuruna tutuyor.

*
Nereden nereye değil mi?

O günlerden, gösterisinde güncel iç siyasetten psikolojiye, uyuşturucu operasyonlarından Antik Yunan'a, sporculardan TV yorumcularına kadar oldukça geniş bir yelpazede hiciv yapan Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatılan günlere...

Deniz Göktaş Başbakan
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