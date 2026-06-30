Onurlu veda

Uğur ERGAN

Şahsi menfaatleriniz ve kişisel hırslarınızdan arınarak hayattayken yaptığınız iyilikler, doğadaki tüm varlıkların yaşam hakkına verdiğiniz önem, toplumsal sorunlara bakış açınız, tutarlılığınız, kıymetinizin bilinmesinde önemli etkenlerden birkaçı olabilir.

İnsanın bunu yaşarken görmesi daha da kıymetli.

Yeşilçam’ın toplumsal içerikli filmlerinin önemli karakterlerinden biri olan Kadir İnanır, sanırım 77 yıllık ömrünün önemli bir kesiminde yaptıklarının takdir edildiğini görme şansına sahip isimlerden biriydi.

Ezilenlerin, haksızlığa karşı duranların “Kadir Abi”si olduğu kadar bu ülkeye barış ve huzurun gelmesi için de tutum takınmış, tavır koymuş bir isimdi.

2013’deki çözüm sürecine katkı vermek için kurulan “Akil İnsanlar Heyeti”nde yer aldı.

İktidar tarafından kendisine giydirilmek istenen “AKP gömleği”ni hiçbir zaman kabul etmeyerek, bu heyete bir siyasi partiyi desteklemek için değil, Kürt sorununun barışçıl çözümüne destek amacıyla böyle bir misyon üstlendiğini söyledi.

Zaten bir süre sonra AKP’nin asıl derdinin, sorunu çözmek değil oy devşirmek olduğu ortaya çıkınca, iktidarın önde gelen isimlerine ağır eleştirilerde bulundu.

Bundan dolayı da iktidarın kara listesinin, sanatçılar bölümüne girdi.

Vefatının ardından düzenlenen törenlere ve cenaze namazına mahşeri kalabalığın eşlik etmesi…

Çözüm sürecine en sert eleştirilerde bulunan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun cenaze namazında ön sırada saf tutması…

Katılımı nedeniyle kendi partisinden bile gelen eleştirilere, “Ne mutlu ki benim için her zaman Kadir abiydi. 50 senelik abime Allah'tan rahmet dileyemeyeceksem, bunun riyakarlığına batacaksam asıl bu siyaset batsın” sözleri…

Tüm bunlar bu toplumun İnanır’a layık gördüğü “Merhametli adam madalyası”nın kanıtıydı.

Onurlu bir şekilde veda etti İnanır bu dünyaya.

Cenaze töreninde tepkiler görüp, çelengi kapı önünde kalanin da “Onurlu veda”dan ders aldığını umut etmek istiyor insan.

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