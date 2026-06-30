Özgür Özel’in zor kararı

CHP lideri Özgür Özel ve kurmaylarının her olasılığı düşündüklerinden her olasılığa göre önlem ürettiklerinden kuşku yok.

Ama belli ki sırtını yargıya yaslayan Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu’nun üç yıl sonra genel başkanlık koltuğuna oturmasının önünü açan iktidar bloğu Özgür Özel’i rahat bırakmayacak…

Önüne her türlü bariyeri koyacaklar…

Hala hele butlan kararı sonrası gittiği illerdeki, ilçelerdeki, mahallelerdeki ilgiyi görenler ‘bu adamı nasıl durdururuz’ diye hesap yapıyordur, plan yapıyordur…

Halk seviyor yapacak bir şey yok diye kabulleneceklerini zannetmiyorum…

Zaten böyle düşünselerdi üç yıl önce yapılan kongreye yönelik tedbir kararını alkışlamazlardı. Altı yıl önce seçilen kişinin mahkeme kararıyla yeniden genel başkan ilan edilmesine sessiz kalmazlardı…

Senaryo belli; Kılıçdaroğlu eliyle Özel ve ekibini doğranacak!..

Bu amaçla ellerinden ne gelirse her şeyi yapacaklarını düşünüyorum. Özel’in dokunulmazlığını kaldırıp hapse atacaklarını, siyasi yasak getireceklerini düşünüyorum ama ülkem adına, demokrasi adına, memleketin geleceği adına bu düşünceyi silip atıyorum…

Atmak istiyorum…

Kötü senaryoyu, stresli senaryoyu zihnimden silmek istiyorum ama!...

Ama içim rahat değil…

Peki Özel ne yapacak? Veya ne yapmalı?

Nasıl siyasi rota izlemeli?

Kılıçdaroğlu’nun intikam duygusuyla düşman bellediği Özgür Özel ekibinin iki/ üç parti yedeklediği, son çare olarak seçime farklı şemsiyeler altında, başka tabelalarla girmek için hazırlık yaptıkları biliniyor…

Ama bu son çare!..

O zaman soru şu; ’sonuna kadar direneceğim, sonuna kadar mücadele edeceğim’ diyen Özgür Özel’in kafasındaki son gün ne?

Net sorayım:

Özel olağanüstü kurultay talebini mahkeme onaylamazsa CHP’den ayrılacak mı?

Yoksa olağan kurultay için eylül ayında mahallelerden başlayan delege seçimlerinde mücadelesini sürdürecek mi?

Mahalleden başlayarak ilçe, il kongrelerinde Kılıçdaroğlu’nun ‘arınmış kurultayı’ na kadar her platformda mücadeleye devam edecek mi?

İnsanların tartıştıkları, içinden çıkamadıkları olasılıklar zinciri şöyle…

Özel’in rüzgar bulmuşken hızla yeni partinin yelkenlerini mi açması doğru?

Yoksa CHP içinde mücadele edip seçim kararıyla birlikte başka çere kalmadığı an başka bir gemiye atlaması mı?

CHP’yi geri almak için her şeyi göze alarak tarihi direnci veya direnişi sergilemesi mi?

Hangisi!...

Zor karar dediğim bu…

Kimi yeni bir parti kursun veya secime girmesi garanti olan bir partiyle anlaşsın yoluna devam etsin diyor, kimi CHP’yi geri almak için tek başına kalsa da önüne duvarlar çekilse de, zorlu engeller konulsa da sonuna kadar mücadele etmeli diyor…

Malkoçoğlu gibi!..