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Gürel Yurttaş

Siz milliyseniz eğer karşı çıkın Hacıosmanoğlu'na: Kim durduracak bu katliamı

Eyy Türk Milli Takımı'nın vatansever evlatları.
Eyy ay yıldızlı formayı sırtlarına geçirip bayrağımızı göndere çektirmek için canla başla çalışan çocuklar.
Çocuklarımız, evlatlarımız.
Öncelikle kaptan Hakan Çalhanoğlu... Vatanını ne kadar sevdiğini biliyoruz. Defalarca kez kanıtladın bunu. Futbolculuğunun ilk baharında doğduğun Almanya'nın oynadığın ilk kulübünde... Teknik direktörün bile seni Alman Milli Takımı'nı seçmen için zorlarken, Alman federasyonu bastırırken "Ben Türküm. Türk Milli Takımı formasını giyerim" dediğini unutmadık hala. Sonra ne zaman göreve çağrılsan koşa koşa geldiğini, elini taşın altına her zaman soktuğunu da biliyoruz.
Sonra da sizler...
Dünya Kupası'nda bekleneni veremediğinize bizden daha çok üzüldüğünüzü bilmiyoruz mu sanıyorsunuz?
Nasıl kahrolduğunuzu anlamıyoruz mu?
Milli forma için, bayrak için, vatan için...
Nasıl canla başla çalıştığınızı bilmiyoruz mu?
Şimdi şunu soruyorum size... Vatan nedir? Vatan sadece sahip olduğun toprak parçası mıdır?
Evet... Toprak parçasıdır ama... Ama toprağın üzerindeki varlıklardır da vatan. Ağaçlarıdır, suyudur, kuşudur, doğasıdır... Tarihidir tarihi.
İşte buna gözkoyan biri var şimdi. Üstelik sizi kullanarak yapmaya çalışıyor bunu.
Daha önce yazdım. Tekrar hatırlatayım.
Milas'ta filamingoların ve onlarca kuşların sulak alanı var. Ayrıca susuzluk çeken bölgenin en büyük yeri; Tuzla Sulak Alanı.
Hemen de yanında Bargilya antik kenti var. Tarihi binlerce yıl öncesine uzanıyor. Mitolojideki kanatlı at Pegasus'un da geldiğine inanılan bir şehir.
Bargilya'da hala bir tapınak, tiyatro, savunma duvarı, güreş alanı var.
Milas ilçesinin Boğaziçi köyü.
Gözümüz gibi korumamız gereken yer yüzünde cennet gibi olan bölge.
Koruma altında.
Ya da biz öyle mi sanıyorduk acaba?
Buraya daha önce inşaatçı Ali Ağaoğlu devasa inşaatlar yapmak istemiş. İzinleri çıkmamış.
Bunu gören İbrahim Hacıosmanoğlu devreye girmiş.
O yapmak istiyor şimdi villaları (4 bin tane planlandığı söyleniyor) iş merkezlerini...
Biz işin kapandığını sanıyorduk. Meğer açıkmış.
Hacıosmanoğlu demiş ki Erman Toroğlu'na;
"Orası sit alanı falan değil. Villaların inşaatı yakında başlayacak. Bütün izinler alındı. Söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim."
O inşaat başlarsa eğer ne olacak biliyor musunuz?
Ataları dedeleri aileleri o bölgede yaşayanlara hayat zindan olacak.
Doğada geri dönülmez bir tahribat açılacak.
Tarih tarihe karışacak.
Endemik bitkiler, flamingolar, yüzlerce kanatlı dostlarımızın yaşam alanı kalmayacak.
Bölge susuzluğa mahkum kalacak.
Çocuklar... Ay yıldızlı formalarımızı giyen millilerimiz.
Sizler millisiniz. Sadece sahada değil, her alanda bizim göz bebeklerimizsiniz.
Vatana kıyılmasına alet olmayın.
Hatta inşaat başlarsa binlerce kişi direnecek orada. Siz de gidin katılın o insanlara.
Direnin!
Bu bir Türkiye meselesidir. Kıymayın cennet vatanın taşına, toprağına, tarihine, flamingolarına.
Kıymayın insanlarımıza...
Siz milliyseniz eğer karşı çıkın Hacıosmanoğlu'na...

Milli Takım Hakan Çalhanoğlu İbrahim Hacıosmanoğlu
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