Eğitimde istenilen başarı ücretli öğretmenlerle yakalanamaz

Öğretmenin Ücretlisi-Sözleşmelisi Olmaz, Niteliklisi-Kadrolusu Olur

Eğitimde iyi bir yazar, yazmak için yazan bir entelektüel ya da sırf eleştirmek için eleştiren bir yazar değildir. Alandan gelen ve ciddi bir eğitim teorik birikimi olan eğitim yazarı, eğitim olaylarına tarihsel süreci içerisinde, eleştirel, bütüncül ve objektif bakan, aynı zamanda çözüm önerileri de öneren bir yazardır. Bu bakışıyla da MEB’in yaptığı güzel işleri destekleyen, gerekli yerleri eleştiren ve yapıcı bir tutum sergileyen bir beyindir iyi bir yazar. Ücretli öğretmenliği bu yazarlık verileri ışığında kaleme alacağız.

Eğitimde Başarı Nitelikli Öğretmenlerle Yakalanır

Tüm yapılan konuşmalarda sürekli eğitimde daha başarılı olmamız gerektiği söyleniyor. Daha önceden de yazdığım üzere eğitimdeki başarının en önemli faktörü öğretmendir. Yani eğitimdeki başarıyı nitelikli öğretmenlerle yakalayabiliriz. Eğitimde istenilen başarıyı ve müfredatı uygulayıp başarıyı yakalayacak olan da, nitelikli öğretmenlerdir. Bu yönüyle bu amaçlara ücretli öğretmenlerle ulaşılamaz. Bu yazımız Türkiye’nin ücretli öğretmen gerçeğini ortaya koymak adına da önemlidir..."

Uzun zamandır eğitimimizin en önemli sorunlarından biri öğretmen açıklarıdır. Bu gidişle uzunca bir zaman da konuşulacağa benziyor.

Öğretmen Açığı Yoksa Ücretli Öğretmen İlanları Niye Veriliyor

Yakında yeni eğitim-öğretim dönemi başlayacak. Madem öğretmen açığımız yok, her eğitim yılı başında verilen ücretli öğretmen alım ilanları neyin nesidir. Eğitimin öğretmen demek olduğunu düşündüğümüzde, okullar açıldığında bazı öğrencilerimiz yollarına ücretli öğretmenlerle devam edeceklerdir.

Eğitimde Başarı Niye Ücretli Öğretmenlerle Sağlanamaz

Ücretli öğretmenlik konusu bu işin taşeronluk olduğu tartışmasının ötesinde, pedagojik bir önem de taşımaktadır. Ücretli öğretmenler iki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarından bile seçilebilmektedir. Ücretli öğretmenler mülakat da dahil herhangi objektif bir kritere tabi tutulmaksızın seçilmektedirler. Diğer taraftan ücretli öğretmenler okullarda geçici olduklarından, yaşam şartları çok iyi olmadığından, özlük hakları açısından güvende olmadıklarından eğitim öğretim motivasyonları düşük olmaktadır. Yine aynı şekilde yöneticiler, diğer öğretmenler ve öğrenciler de ücretli öğretmenlere düşük motivasyonla yaklaşmaktadırlar. Ücretli öğretmenler geçici süreli çalıştırılmakta ve ek ders ödeme sistemine göre çalışmaktadırlar. Tüm bu nedenlerle eğitimde başarıyı ücretli öğretmenlerle sağlayamayız.

Ücretli Öğretmenlik Kadroları Siyasiler ve Eğitim Ağaları Tarafından Bir Rant Aracı Olarak Görülmektedir

Ücretli öğretmenlikle ilgili önemli başka bir sorunsa, ücretli öğretmenliğin siyasiler ve eğitim ağaları tarafından kendi bölgelerinde siyasi bir rant aracı olarak kullanılmasıdır. Yeni öğretmen ilanına çıkılması gerektiğini MEB yetkililerine ilettiğinizde, haklı olarak, en çok biz istiyoruz yeni öğretmen atamasını ama kadroları Maliye Bakanlığı veriyor, diyeceklerdir.

Milli Eğitim Bakanları sürekli eğitimdeki başarının diğer tüm alanları da etkilediğinden bahsetmektedirler. Bunun için de devlet mezun olan her mühendisi atayamayabilir; ama uygun bir istihdam politikası uygulayarak her öğretmeni atamalıdır. Çünkü Bakanlar’ın da dediği gibi eğitimdeki başarı diğer tüm alanları da etkiler. Eğitimde başarıyı kadrolu ve nitelikli öğretmenlerle yakalayabiliriz. İşte ihtiyaç duyulan bu yeni öğretmen kadrolarının maliye tarafından tahsis edilmesi ve bu anlamda MEB’in elini güçlendirmek için kamuoyu oluşturmalı ve MEB’e destek olmalıyız. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…