Otomobil hızla düşüyor, onların yükselişi sürüyor: En ucuz 10 hafif ticari araç

İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında otomobil sektörü hem sıfır, hem ikinci el pazarında tepetaklak oldu. Yılın ilk beş ayında sıfır otomobil satışları yüzde 9,65 düşüş kaydederken, aynı dönemde ikinci el araç satışları da yüzde 2,75 azaldı. Daha erişilebilir rakamlardaki hafif ticari araçlardaysa yüzde 2’ye yakın artış var.

Diğer yandan otomobil ve hafif ticari araç alıcıları arasında belirgin farklar da bulunuyor. Düz vitesli araç satışları otomobillerde yüzde 2,5 gibi çok küçük bir paya gerilerken, hafif ticarilerde bu şanzıman tipi halen revaçta. Dizel motor geçmişteki tahtını otomobillerde çoktan kaybetti, ama satılan hafif ticarilerin yüzde 90’ında mevcut. Henüz düşük bir oranda olsa da elektrikli hafif ticariler yollara çıktı. En ucuz on modelse şöyle sıralanıyor:

10- FORD TOURNEO CONNECT

Listede iki modeli bulunan Ford’un, Polonya’da üretilen Tourneo Connect’in tek versiyonu satışa sunuluyor. 2 litre hacimli dizel motorlu araç 122 beygir gücünde ve otomatik şanzımanlı olarak vitrinde yer alıyor. Fiyatıysa 2.571.900 TL.

9- NISSAN TOWNSTAR COMBI

Geçen yıl pazara giren Nissan’ın hafif ticarisinin koltuklu versiyonu sadece elektrikli olarak satışta. Şehir içi kullanımda 380 km menzil vadeden ve KOBİ’lere özel 1.200.000 TL için 12 aylık sıfır faizli ticari kredi de sağlanan aracın etiketi 2.486.500 TL.

8- VOLKSWAGEN CADDY

Volkswagen özellikle ticari araçlar konusunda Ford ile işbirliği halinde. Transporter modeli Türkiye’de Ford Otosan fabrikasında üretilirken, Caddy de Tourneo Connect ile aynı altyapıyı paylaşıyor. Ancak fiyatı ondan çok daha ucuz ve 1.985.000 TL’den başlıyor.

7- CITROEN BERLINGO

Stellantis çatısı altındaki markaların aynı platformu kullanan araçlarının fiyat politikaları sürekli değişkenlik gösteriyor. Fiat Doblo’nun tekrar Bursa Tofaş fabrikasına dönme kararı sonrasında Berlingo da pek yakında yerli üretim olarak yollarda olacak. Ancak şimdilik grubun en pahalı modeli konumuna geldi. 1,5 litre dizel motordan 130 beygir güç alan aracın düz viteslisi 1.705.000 TL, otomatik şanzımanlısıysa 1.935.000 TL’den alıcı bekliyor.

6- RENAULT KANGOO MULTIX

Modelin 130 beygirlik benzinli versiyonu 1.681.000 TL’den satılırken, otomatik vitesli üç donanım seviyesinden en üst olanında rakam 1.841.000 TL’ye çıkıyor. 115 beygirlik dizel versiyon otomatik şanzımanlı sunulurken en alt donanımda 1.791.000 TL talep ediliyor.

5- TOYOTA PROACE CITY

Geçen yıl yenilenen Proace City, 130 beygir güç üreten 1,5 litre hacimli dizel ve otomatik vitesli olarak vitrinde yer alıyor. Üç donanım düzeyi olan aracın fiyatı 1.668.500 TL’den başlıyor. Markanın yaptığı güncel kampanyada 10 bin TL peşinatla alma fırsatı var. Bu, versiyona göre aylık 71.251 TL’den başlayan kredi taksiti anlamına geliyor. Ayrıca tüzel müşterilere 900 bin TL için altı ay vadeli sıfır faizli kredi sağlanıyor.

4- PEUGEOT RIFTER

Modelde indirim var ve düz viteslisi kardeşi Berlingo’nun 130 bin TL’den fazla ucuza, 1.573.500 TL’ye satılıyor. Otomatik vitesli versiyonunda makas o kadar açık değil, yine de daha düşük ve 1.877.000 TL isteniyor.

3- FIAT DOBLO

Egea’nın üretiminin sonlanmasıyla Tofaş bantlarından Doblo tekrar inmeye başlayacak. Aracın en ucuz versiyonu 1,2 benzinli motor taşıyan ve 110 beygir gücündeki düz vitesli olanı. 1.469.900 TL etiket taşıyan bu versiyonun yanı sıra, Rifter ve Berlingo’daki 130 beygirlik dizeli de mevcut. Onun düz viteslisi 1.619.900 TL’den satılırken, otomatik olanı 100 bin TL daha pahalı.

2- FORD TOURNEO COURIER

Aracın 100 ve 125 beygirlik iki benzinli, 100 beygirlik dizel ve elektrikli olmak üzere çok sayıda versiyonu bulunuyor. En ucuzu düz vitesli benzinli olanı 1.395.300 TL’den satılıyor. Otomatik vitesli istenirse fiyat 1.638.300 TL’ye çıkıyor. Dizelde otomatik vites seçeneği yok ve fiyatı 1.595.400 TL’den başlıyor. Elektriklisi ise 2.464.600 TL etiket taşıyor.

1- OPEL COMBO

Güncel olarak Stellantis Grubu üyelerinin ve Türkiye’nin en ucuz hafif ticari aracı Opel Combo oldu. Dizel motorlu aracın manuel şanzımanlısına 1.371.000 TL, otomatik olanına 1.950.000 TL talep ediliyor. Aracın elektrikli versiyonu da mevcut ve rakipleri arasında en ucuzu yine o. Fiyatı 2.200.000 TL’den başlıyor.