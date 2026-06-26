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Halk TV Yazarlar Bahadır Özgür CHP seçimde kime, kaç lira ödedi? halktv.com.tr rapora ulaştı
Bahadır Özgür
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CHP seçimde kime, kaç lira ödedi? halktv.com.tr rapora ulaştı

CHP’nin yönetimine butlan kararı ile gelen ekip sürekli gazetecileri zan altında bırakıyor. ‘Sarı zarfla’ para verildiğinden tutun da sadece bir TV kanalına kaynak aktarıldığına kadar türlü spekülasyonların arkası kesilmiyor.

Ama bunlarla ilgili şimdiye kadar somut bir delil, bir belge gösteren çıkmadı.
Yine de kamuoyunun merak ettiği bir konu var: CHP seçimler kampanyalarında hangi medya kuruluşuna, ne kadar ödeme yaptı?

İşte 2024 seçimlerinde harcanan reklam bütçesinin ayrıntılarını öğrendim.
İlk kez harcamaların fonksiyonel (isim isim) dağılımı yapılmış. 400 sayfalık bir denetim raporu bulunuyor. Bunun yanında hedef kitle ve etki analizleri de hazırlanmış.

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2024 seçiminde medya kampanyası için ayrılan bütçe 600 milyon lira. Bunun 520 milyon lirası harcandı. Seçimin ardından hem sonuçları hem de bayramı kutlamak amacıyla, 13 milyon lira daha ek harcama yapıldı. Yani 2024 kampanyasında kasadan çıkan paranın toplamı 533 milyon lira.

Bir yıl önceki seçimde ise bu miktar 446 milyon liraydı. Reel bir karşılaştırma için dolara endekslersek eğer, 2023’te 22.7 milyon dolar, 2024’te 19.3 milyon dolar oluyor.

Ne var ki, 2024 seçimleri için harcama detayları parti arşivinde yer alırken, 2023 seçimleri için böyle bir ayrıntılı döküm bulanmadığı ifade ediliyor.

Sorduğum yetkililer genel harcama kayıtları dışında detaylı bir raporun daha önce hiç hazırlanmadığını söylüyorlar. Denetim raporunun da ilk defa 2024 seçimi için hazırlandığını vurguluyorlar.

Bahsedilen tüm raporları okudum. Dikkat çeken kısımları tablo haline getirip aynen aktarıyorum…

TV’DE ASLAN PAYI KİMİN?

CHP’nin yerel seçimde en fazla reklam verdiği ‘ana akım’ TV kanalı TV8. Sonra Now TV geliyor. ‘Ana akım’ olarak etiketlenmiş kanalların TV’ye ayrılan bütçeden aldıkları pay yüzde 80’i buluyor.

Tematik’ olarak nitelendirilen haber kanallarında ise Halk TV ve Sözcü ilk sırada. Halk TV’ye 9.5 milyon lira, Sözcü’ye 8.6 milyon lira ödendi.

Yani CHP, 31 TV kanalından 229 milyon 391 bin 171 liralık reklam satın aldı. Yerel bazı kanalları da sayarsak, ‘muhalif’ olarak kamuoyunda bilinenlerin TV bütçesinden aldığı pay sadece yüzde 10 civarında. Kalanının tamamı ‘iktidara yakın medya’ denilenlere gitmiş.

CHP seçimde kime, kaç lira ödedi? halktv.com.tr rapora ulaştı - Resim : 1

CHP seçimde kime, kaç lira ödedi? halktv.com.tr rapora ulaştı - Resim : 2

CHP’nin, 2024 yerel seçimlerinde 22 basılı gazeteye verdiği reklamların toplam bedeli ise 3 milyon 748 bin 994 lira. Aynı kampanyada 40 radyodan da reklam satın alımı oldu. Bunun toplam ödemesi 18 milyon 998 bin 599 lira. Neredeyse her yayın çizgisinden radyo bulunuyor.

TV ve radyolar ile kıyaslandığında CHP’nin en az reklam verdiği ve ödeme yaptığı mecra basılı gazeteler.

CHP seçimde kime, kaç lira ödedi? halktv.com.tr rapora ulaştı - Resim : 3

Dijital branding ve sosyal medya reklamları ise CHP’nin en önem verdiği mecraları.
Google üzerinden hedef kitlesine göre dağıtılan farklı nitelikteki reklamların dağılımında, abonelere yayın yapan spor kanalları dikkat çekiyor. Seçim dönemine denk gelen maç yayınlarının bunda etkisi var.

YouTube, Facebook ve Instagram reklamları 100 milyon liraya ulaştı. Ayrıca seçimlerin klasiği olan açık hava reklamcılığından satın alınan hizmete ödenen para da 109 milyon lira.

CHP seçimde kime, kaç lira ödedi? halktv.com.tr rapora ulaştı - Resim : 4

CHP’nin birinci parti olduğu yerel seçimdeki reklam harcamalarının tamamı böyle. Bunun dışında partiler mitinglerin canlı yayımlanması vb. konularda TV’lerle anlaşmalar yapabiliyor, gazete veya dijital mecralara duyuru ilanları verebiliyor. Bu harcamalar seçimlerin dışında.

Ancak partilerin bütçesinin büyük kısmı seçimlerde harcanıyor.

Bu bakımdan TL bazında 2023’e göre aşağı yukarı enflasyon kadar artmamış bir harcamanın yapıldığı 2024 kampanyası, sonuçlar kıyaslandığında elbette kıyaslanamaz derecede başarılı görünüyor.

SONUÇLAR DA RAPORLANDI

Nitekim 2024 seçiminde kampanyayı yürüten ekip, reklam harcamaları ile elde edilen sonuçları gösteren bir analiz de yapmışlar. Kapsamlı rapordan dikkat çeken bazı notlar da şöyle:

Mesela; 2023 seçimlerinde bütçenin yalnızca %11'i dijitale ayrılırken bu oran 2024'te %32'ye çıkarılmış. AKP'nin dijital bütçe payı ise %11'de kalmış. Hedef kitle konusundaki ‘başarı oranı’ ise 18-24 yaş arasında CHP %83, AKP %69; ev kadınlarında CHP %93, AKP %87; tüm kişilere bakıldığında da CHP %89, AKP %79 ölçülmüş.

CHP seçimde kime, kaç lira ödedi? halktv.com.tr rapora ulaştı - Resim : 5

Reklam bütçesinde ‘iktidara yakın medyanın’ aldığı payın büyüklüğünü ise şöyle açıklıyorlar:

“CHP’de karşılık bulamadığı için AKP'ye oy vermiş seçmenlere de ulaşmak için CNN Türk, Lider Haber, TGRT Haber gibi ‘karşı mahalle’ kanallarında dijital hedefleme yapıldı. Bu strateji 8.7 milyon gösterim ve 52 bin tıklama üretti.”

Dijital kampanyanın tamamında ise 2.6 milyar gösterim, 7.8 milyon tıklama, 235 milyon izlenme elde edildi. ‘Branding’ sonuçları da 859 milyon gösterim, 1,4 milyon tıklama. YouTube kanalında tüm zamanların en çok izlenen ilk 10 videosu bu kampanyaya aitti. Kreş videosu 15 milyon, kiralık ev videoları 8 ve 18 milyon izlenmeye ulaşmış görünüyor.

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