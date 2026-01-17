Ekrem İmamoğlu'nun Özel Jeti mi Dediniz?

Cezaevindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "özel jeti" olduğu öne sürülen bir uçakla ilgili olarak çok şey yazılıp çizildi.

Hatta o uçakta uyuşturucu alemleri yapıldığını iddia edenler bile oldu.

Sonra bir de ne görelim?

Belirtilen tarihlerde o uçak Elâzığ'dan AKP Milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci'ye ait değil miymiş!

(Ondan da AKP'ye yakın iş insanı Gürkan Dölekli satın almış!)

*

Aslında iş insanlarının özel jetleriyle bedava seyahat yapmak, bazı AKP bakanları ve önde gelen kimi isim için eski bir alışkanlık.

Bu tespitimi doğrulayan örnekleri hatırlayabilmek için gelin, takvim yapraklarını geriye doğru çevirelim ve 2013 yılına dönelim:

Bakın kimler, kimlerin uçaklarıyla nerelere uçmuşlar:

★★★

Tarih; 2 Ağustos 2013…

Yıllar sonra ABD’deki Halkbank Davası’nda itirafçı olarak Türkiye’nin başına büyük belalar açacak olan hayırsever (!) iş insanı Rıza Sarraf’ın özel jet uçağı, Bodrum’dan İstanbul’a gidiyor.

Buradan yolcularını alıyor ve Dubai’ye hareket ediyor. Dönüşte önce Adana’ya, sonra da Ankara’ya iniyor. Uçağın o günkü uçuşları yine Bodrum’da son buluyor.

Taşıdığı yolculara gelince… Dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Mustafa Şenel, Behçet Kaynar, Cevdet Kaleli, Adil Dirliktutan, İbrahim Aslan, Emrah Sarıyüce, Yusuf Açıköz…

Sarraf bu yolculukta misafirleri için yapılan 52 bin dolarlık harcamayı bir kenara not ediyor!

★★★

Tarih; 25 Ekim 2013… FETÖ’nün 17/25 Aralık operasyonları yaklaşırken, Rıza Sarraf’ın uçağı bu kez, çok sayıda AKP’li siyasetçiyi ağırlıyor. Zafer Çağlayan, Tarım Bakanı Mehdi Eker, Muş Milletvekili Muzaffer Çakar, Nevzat Saygılıoğlu, iş insanı Celal Koloğlu, Isparta Milletvekili Sait Dilek, iş insanı Selim Acar, Behçet Kaynar ve Kağan Çağlayan’ın konuk oldukları uçak, İstanbul’dan kalkıp Ankara’ya, oradan da sırasıyla Muş ve Antalya’ya uğradıktan sonra tekrar aynı güzergahtan geri dönüyor.

Sarraf’ın notlarına göre bu yolculuğun maliyeti de 40 bin dolar!..

★★★

İddiaya göre eski Bakan Zafer Çağlayan, Sarraf’ın uçağına en çok binen siyasetçi!

Çağlayan, Sarraf’ın uçağıyla sadece 2013 yılında 16 kez seyahat etmiş.

Bunların en dikkat çekici olanları Mart 2013’te yapılan yolculuklar. Çünkü bu uçuşların birinde İstanbul’dan Dubai’ye, oradan tekrar İstanbul’a dönen uçakta bakan Zafer Çağlayan’ın yanı sıra Mehmet Sarı, Emrah Sarıyüce, Mustafa Behçet Kanar, İbrahim Arslan, Ahad Saamad, Rıza Sarraf, Ahmet Çağan Çağlayan ve Ali Çelen de yer almış.

Durun daha bitmedi… 4 Mart’ta Türkiye’ye dönen uçak, hemen ertesi gün İsviçre’nin bankalarıyla ünlü Cenevre kentine hareket etmiş. Bu kez yolcular Ali Çelen, Mehmet Sarı, Zafer Çağlayan, Emrah Sarıyüce, İbrahim Arslan ve Mustafa Behçet Kaynar’dan oluşmuş.

Dubai seferinin masrafları da 49 bin dolar olarak bir kenara not edilmiş.

★★★

Tarih; 22 Mart 2013…

Rota bu kez Suudi Arabistan… Zafer Çağlayan, İbrahim Arslan, Emrah Sarıyüce, Ahmet Çağlayan, Kübra Ece, Gül Çağlayan, şarkıcı Ebru Gündeş ve eşi Rıza Sarraf’ı taşıyan uçak önce Cidde’ye, oradan da Medine’ye uçmuş.

Umre ibadeti yerine getirildikten sonra Türkiye’ye dönülmüş.

Gidiş-dönüş Sarraf’a 43 bin dolara mal olmuş!..

Sarraf, eski AB Bakanı Egemen Bağış’ı da 23 Mayıs 2013 tarihinde umreye yollamış.

Kendisinin katılmadığı bu yolcuk için Sarraf 47 bin dolar harcamış!..

★★★

Zafer Çağlayan sadece Rıza Sarraf’ın uçağını kullanmamış. Başka iş insanlarının uçaklarıyla da yolculuklar yapmış. Ta Amerika’ya kadar gitmiş. Tarım Bakanı Mehdi Eker de öyle...

Eker, Türkiye’nin en büyük muz ithalatçısının özel uçağını birçok kez kullanmış. (Firma yetkilileri yolculuk iddialarını doğruladılar.)

Ancak Zafer Çağlayan, Mehdi Eker ve Egemen Bağış, halkın gerçekleri öğrenme hakkı adına, hiçbir suçlama yapmaksızın kendilerine yönelttiğim şu sorulara 13 yıldır cevap vermediler:

“İşadamlarının uçaklarıyla kaç kez uçtunuz? Bu uçuşların parasını ödediniz mi? Ödemelerin resmi belgesini gösterebilir misiniz?..”

Ekrem İmamoğlu'nun özel (!) jeti gündemdeyken bu soruları bir kez daha

hatırlatmak istedim.