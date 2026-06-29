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Fikret Bila

Üç partili önlem

YÖN/FİKRET BİLÂ

Mutlak butlan kararından sonra CHP Genel Başkanlığı’nı bırakıp Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, başka seçenek kalmaması halinde değerlendirmek üzere yeni parti çalışmalarını da yürütüyor.

Özel ve kurmaylarının ilk tercihi CHP içinde kalarak partiyi mevcut delegelerle olağanüstü kurultaya götürebilmek,

Bu amaçla bütün hukuki yolları deneyecek.

Özel’in kurmayları bugün Ankara’da mahkemeye başvurarak partiyi olağanüstü kurutmaya götürmek üzere bir “çağrı heyeti” atanmasını talep edecekler.

Mahkeme ne karar verecek bilmiyoruz.

Mutlak butlan kararıyla Genel Başkanlık görevini alan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise böyle bir niyeti yok. Kılıçdaroğlu ve kurmayları Eylül ayında başlatacakları kurultay sürecine yeni delegelerin belirlenmesiyle devam edecekler.

CHP’nin olağanüstü kurultaya gitmeyeceği kesinlik kazandığında Özel ve ekibi yeni partilerle yollarına devam edecekler.

Özel, kendini destekleyen milletvekilleriyle bir partiye geçip yola devam edilmesini de güvenli bulmuyor.

İktidarın yeni partiyi de engellemesi olasılığına karşı üç partili bir önlem geliştirmiş durumda.

Birinci seçenek, seçime girme yeterliliğine sahip bir partiye 70-75 milletvekiliyle birlikte geçip Meclis’te yeni partiyi ana muhalefet partisi konumuna getirmek.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Özel ikinci bir partiyi de Meclis’e sokacak. Kendi ekibinden 5-10 milletvekilini de bir başka hazır partiye geçirerek Meclis’te ikinci bir parti temsilini sağlayacak. Bunun nedeni de milletvekillerinin çoğunun geçeceği birinci partinin iktidar tarafından engellenmesi halinde, milletvekillerinin tamamının Meclis’teki ikinci partiye geçerek seçime katılmayı güvence altına almaları.

Yine Ankara kulislerinden yansıyan bilgilere göre, Özel Meclis dışında üçüncü bir partiyi de hazır tutacak. Üçüncü parti yeni kurulacak ve Meclis’teki iki parti de engellenirse bu kez milletvekillerinin üçüncü partiye geçmeleri ve seçime bu partiyle girilmesi sağlanacak.

Kılıçdaroğlu ve kurmayları ise Özel’in bu hazırlıklarıyla ilgilenmiyorlar. Onların yol haritası yeni delegelerle 2027 başında kurultaya gitmek.

Bu durumda CHP seçmeninin karşısına en az iki parti çıkacak.

Yapılan anketlere göre sosyal demokrat seçmenin büyük çoğunluğunun eğilimi Özel liderliğinde kurulacak yeni partiyi desteklemek.

Özel’in; mitinglerde, esnaf ziyaretlerinde, sokak sohbetlerinde, ev ziyaretlerinde gördüğü ilgi de bunu gösteriyor.

Kılıçdaroğlu’na karşı sosyal demokrat kesimde oluşan yaygın tepki dinmiş değil.

Kılıçdaroğlu ve liderliğindeki CHP’nin işi hiç kolay değil.

Yapılan anketlerin sonuçları gösteriyor ki iktidar değişimi talebinin çok yükseldiği bir dönemde CHP’nin bölünmesi öncelikle iktidarı sevindirecek bir gelişme.

Bölünmeye rağmen Özel’in liderliğinde yeni partinin önümüzdeki seçimleri kazanma olasılığı yüksek görülüyor.

Böyle bir sonuç özellikle cumhurbaşkanlığı seçimlerinden diğer muhalefet partilerinin vereceği desteğe de bağlı.

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu bu süreçte Özel’den yana açık tavır koydu.

Bu tavır İYİ Parti’nin cumhurbaşkalığı seçiminde CHP’nin adayına destek verebileceğinin de göstergesi.

Yeni parti- İYİ Parti ittifakı şimdiden kurulmuş durumda.

Bu da Özel’in liderliğindeki yeni partinin şansını yükseltiyor.

CHP Mutlak butlan
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