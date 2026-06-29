Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacakmış!

Fenerbahçe, Süper Lig'de 12 yıldır şampiyon olamıyor.

Bu uzun bir süre.

Gerçi büyüklerden daha da uzun sürelerde şampiyon olamayanlar da var.

Örneğin Galatasaray 14 yıl şampiyon olamamıştı. Beşiktaş ise 15 yıl.

Hele Trabzonspor. 38 yıl şampiyonluktan uzak kalmıştı.

Ama Fenerbahçe şampiyon olamadı diye hem Fenerbahçelilerin büyük derdi, hem de Galatasaraylıların!

"Neden Galatasaraylıların derdi olsun ki?" diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Anlatacağım.

Galatasaray 4 sezondur üst üste şampiyon oluyor.

4 sezon üst üste şampiyon olurken Galatasaraylıların en büyük dertleri Fenerbahçe oldu.

Yöneticisinden taraftarına, hatta sosyal medyadan yayın yapan yorumcularına kadar hepsi Fenerbahçe'yi TFF'nin de hakemlerin de tuttuğunu ilan etti.

TFF ve hakemler tarafından kollandığı ileri sürüldü.

Ama sonuçta bunun böyle olmadığı görüldü. Eğer sahiden böyle bir olay olsaydı sizce son 4 senedir ve 12 senedir hiç şampiyon olamaz mıydı?

Şimdi... Daha sezon başlamadan Galatasaraylı yorumcular yine fitili ateşledi.

Bu kez diyorlar ki;

"Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak!"

Nereden biliyorlar bunu; çözemedim.

Ama iddialar vahim!

Şöyle ki;

- İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı mutlu etmek isteyecek.

- 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için çalışacak.

- Bunu disiplin ve tahkim kurulları üzerinden yapacak.

- Galatasaraylıların cezalarını artıracak, tribünlerine blok kapatmalara verdirerek seyirci desteğini kesecek.

- Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonunda çekeceği fikstürle ligin ikinci yarısında derbi maçı Fenerbahçe'nin stadında oynanacak.

Valla ister inan, ister inanma! Böyle diyorlar. Çıkıp açık açık iddia ediyorlar.

Ben de diyorum ki; İbrahim Hacıosmanoğlu istese bile bunu yapabilir mi? Yani elinden gelir mi böyle bir şey!

Sanmıyorum.

Ayrıca inanmıyorum da.

Ne yani, geçen sezon Galatasaray'ı Hacıosmanoğlu mu şampiyon yaptı?

Bundan önceki şampiyonlukları TFF başkanları mı belirledi?

Bakın... Bunlar tehlikeli şeyler.

Hakem hataları her maçta olabiliyor.

Nasıl Fenerbahçe'nin maçlarında yaşanıyorsa, Galatasaray'ın maçlarında da yaşanıyor.

Bu iddialar sürdürülürse yarın öbür gün başlayacak yeni sezonda bir hakem hatasıyla neler olabileceğini hesaplayabiliyor musunuz?

Ne yani; hep Galatasaray mı şampiyon olacak?

Fenerbahçe de var bu ligde. Beşiktaş da var, Trabzonspor da. Belki de şampiyon çıkacak yeni sezonda Anadolu'da.

O zaman hemen TFF mi olacak bunu yapan?

Sen şampiyon olurken bilek gücü! Öbürü şampiyon olunca Hacıosmanoğlu!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun o koltukta oturmasının Türk futbolunun zararına olduğuna inananlardanım.

Ama böyle bir girişimde bulunacağına inanmam. Zaten bunu yapabilecek kapasitesinin bulunduğunu ise hiç sanmam.