Aykut Kocaman'ı içeriden vurdular! İsmail Kartal'a bile sürpriz oldu

Aziz Yıldırım 7 Haziran'da Fenerbahçe'ye resmen başkan seçildi.

Daha kongredeki sayım bitmeden yeni teknik direktörün kim olacağı herkesin dilindeydi: Aykut Kocaman!

Günler ilerlerken bu isim daha da çok tekrarlanmaya başlandı.

Futbol direktörü Oğuz Çetin olmuştu, peşinden birlikte forma giydiği Aykut Kocaman'ın da getirileceği kesindi.

Artık iş o hale gelmişti ki Aykut Kocaman'ın takımdan kimleri göndereceği bile yazılmıştı.

Dün sabah Fenerbahçe Kulübü'nden ilk açıklama yapıldı. Teknik direktörün açıklanacağı saati duyurdular önce.

Bu açıklamanın pek üzerinde durmadı kimse. Çünkü nasıl olsa Aykut Kocaman açıklanacaktı işte. Hatta dediler ki; "Ali Koç başkanlığında Aykut Kocaman'ı 18 Haziran'da göndermişti. Şimdi ise Aziz Yıldırım 18 Haziran'da Aykut Kocaman'ı açıklayacak!"

Ama hemen herkesi ters köşe yapan açıklama tam saat 13.00'te geldi. Yeni teknik direktör Aykut Kocaman değil, İsmail Kartal oldu.

ŞİFRELERİ AÇIKLAMASINDA GİZLİ

Düne kadar Fenerbahçe'ye teknik direktör olacağını İsmail Kartal da beklemiyordu aslında.

Zaten isminin açıklanmasından sonra Fenerbahçe TV'ye bunu söyledi. Dün öğrenmişti teknik direktör olacağını; Aziz Yıldırım'ın telefonuyla.

Dedi ki;

"Öncelikle Sayın Aziz Yıldırım'a, siz yöneticilere, takım arkadaşım Oğuz Çetin'e çok teşekkür ediyorum. Tekrar yuvaya dönmek, Fenerbahçe'de görev almak beni çok mutlu etti. Sayın başkanımızın beni arayarak 'Oğlum İsmail nasılsın?' demesi bile beni çok duygulandırdı. Geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz, anılarımız var. 3 Temmuz sürecinde yaşadıklarımız, Trabzon'da kurşunlanmalarımız... Bugün yine o gün devam ediyormuşum gibi başkanımın araması, beni çok gururlandırdı.

Duygular bir yere kadar. Bir yerden sonra gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçekler nedir? Onları biliyoruz. Fenerbahçe'nin şu andan itibaren hem Türkiye ligi hem Avrupa'da, hep birlikte hepsinin üstesinden geleceğiz. Çok da tecrübelendim. Bu dördüncü gelişim. Bu camianın evladı olarak ben de Sayın Başkan'ıma, taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum."

Açıklamasında "Eski takım arkadaşım Oğuz Çetin'e çok teşekkür ederim" demesi göreve nasıl getirildiğinin işareti.

Bir de... Daha önceki dönemlerde "Dediğim dedik, çaldığım düdük" diyen Aziz Yıldırım'ın bu kez ortak görüşe önem verdiğinin de işareti.

Öğrendiğime göre Aykut Kocaman'a camianın içinden gelen tepkiler de bu kararda etkili oldu. Bir de yönetim kurulu.

Yönetim kurulunda çoğunluk Aykut Kocaman'ı değil de İsmail Kartal'ı istemiş duyduğuma göre. Aziz Yıldırım da "Peki" deyip, İsmail Kartal'ı aramış:

"Oğlum İsmail nasılsın?"

Devamında da kulübe davet edince İsmail Kartal anlamış tabii ki göreve döneceğini.

Aykut Kocaman'a geçmiş olsun.

İsmail Kartal'a hayırlı olsun.

Tabii Fenerbahçe'ye de...

İsmail Kartal'a da Fenerbahçe'ye de başarı dileklerimizle...