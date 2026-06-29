AKP’li vekiller evde oturmaktan yorgun!

AKP’li vekiller sessiz, ilgisiz… Siyasetten koptular da diyebiliriz!...

Bu kanıya nasıl vardın diye sorarsanız…

Olan biten hakkında görüş bildirmemelerinden, memnuniyetsizliklerini alçak sesle söylemelerinden, yargının araçsallaştırmasından hoşnut olmadıklarını kapalı kapılar ardında söylemelerinden, iktidarlar ama kendilerini iktidarda olmadıklarını hissetmelerinden, bakanlara ulaşamadıklarını yakınmalarından, Saray’a, Erdoğan’a sorunları iletememenin sıkıntısını yaşamalarından…

Daha sayayım mı?

AKP Meclis grubu ruhen kopmuş…

Koptukları 76 milletvekilinin Meclis’te olmadığı halde Genel Kurul’daymış gibi sahte pusula vermesinden belli değil mi?

Sahtecilik en yüce kurumun en yüce salonuna kadar ulaşmışsa, sıradanlaşmışsa, önemsenmemişse, büyük olay diye sunulmamışsa, medyanın yüzde 90’ı tarafından haber bile yapılmamışsa, üstü örtülmeye çalışılmışsa memleketin geri kalanında sahtekarlığı niye arıyoruz ki…

Sahtekarları niye haber yapıyoruz ki…

Savcılar niye peşine düşüyor ki…

O milletvekillerini anlıyorum…

İktidardalar ama iktidar değiller…

Memur gibiler…

(Acil bir parantez açayım. Memur gibiler derken memurları küçümseme anlamında söylemiyorum. Bürokratları kastetmiyorum. Memur kavramının halkın dilindeki yaygın ifade tarzına vurgu yaptım. Kapattım parantezi)

Siyasetten kopmalarının, Meclis’e bile gitmemelerinin nedeni bu…

Üstüne bir de sokağa çıkamamanın, çarşı/pazar dolaşamamanın, memlekete gidip (iline ilçesine) kahvede oturamamanın, sohbet edememenin verdiği gerilimi ekleyin…

2002 yılında Meclis’e giren AKP’liler çok şansıydı… Ülkeyi fetih etmiş havasında dolaşıyorlardı… 2007’de 2011’de girenlerde öyleydi… Seçmen arkalarındaydı, ilgi alaka büyüktü…

2018’den sonra ipler koptu… Yeni rejimle sadece memleket değil AKP de alabora oldu. AKP milletvekilleri de savruldu. Eski dönemi bilenler kabuğuna çekildi eve kapandı. Siyasetten elini ayağını çeken bir dönemin güçlü aktörlerinin artık sesi soluğu çıkmıyor…

Yoksa çıkamıyor mu?

Yenilerin, 2018 seçimleriyle birlikte siyasete girenlerin, Meclisle yeni tanışanların sesi hiç çıkmıyor. Onlar artık Meclis’e bile gitmiyorlar…

Sistemin çöktüğünü Saray görmüyor mu?

Gördüğünü zannetmiyorum ama…

Erdoğan görüyor…

Çevresiyle paylaşıyor mu bilmiyorum ama çeşitli vesilelerle il başkanlarını toplaması, milletvekillerini bir araya getirmesi, uyarması bu sebepten… Daha dün Sapanca’da 33. İstişare ve Değerlendirme toplantısında milletvekillerine hem gaz verdi hem sert dille uyardı…

‘Ümmetin de umuduyuz’ diye gaz verdi…

Söylemeden edemeyeceğim, AKP’nin memlekete hayrı kalmadı ümmete nasıl olsun…

AKP’li vekiller bu sebeple suskun, bu sebeple küskün, bu sebeple ilgisiz, bu sebeple siyasetten koptular…

Erdoğan farkında dedim. Farkında olduğunu dün Sapanca’da ifade etti…

‘Yorulan varsa kenara gelsin’ dedi. Daha ne desin!...

Milletvekillerinin, il, ilçe başkanlarının, teşkilatının çalışmadığın görüyor biliyor ama sebebinin kendisi olduğunu görmüyor…

Siyasetin alanı daraltan kendisi…

Aslında kendisi yorgun…Erdoğan yorgun…

Normal, 23 yıldır iktidarda!..

Erdoğan yorgun da AKP teşkilatı, milletvekillerinden il başkanlarına hatta en alt kademelere kadar tamamı neden yorgun?

Gece gündüz çalışmaktan mı, ev ev dolaşmaktan mı, kahvehaneleri gezmekten mi, çarşı pazarda mesai harcamaktan mı?

Hayır…

O zaman neden yorgunlar?

Evde oturmaktan yorgunlar… Sokağa çıkamamaktan yorgunlar...