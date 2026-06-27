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Gürel Yurttaş
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Ya Türksündür ya değilsindir

A Milli Takım ilk 11'nin fotoğrafına dikkatlice bakın.
Her futbolcunun yüzündeki ifadeye öncelikle.
Doğdukları yerleri, oynadıkları kulüp takımlarını da aklınızdan geçirin lütfen.
Özellikle de üçüne...
Ben size hatırlatayım;
FERDİ KADIOĞLU: Hollanda'da doğdu. Babası Türk. Annesi Kanada doğumlu Hollandalı. Şu anda İngiltere'nin Brighton Hove Albion takımında forma giyiyor. 2020'de Hollanda U21 takımına çağrıldı. 3 gün sonra da Türkiye davet etti. Hollanda Futbol Federasyonu bunun üzerine yönetici Erwin van de Looi'yi'yi Ferdi'ye gönderdi. Hollanda A Milli Takımı'na kendisini alacaklarını bildirdi. Aynı gün Kanada Futbol Federasyonu da Ferdi'yi Kanada Milli Takımı'na çağırdı. Ferdi, "Ben Türküm" dedi ve Türkiye'yi seçti. O günden bu yana 32 kez giydi ay yıldızlı formayı. 2 de golü var.
KENAN YILDIZ: Almanya'da doğdu. Babası Türk. Annesi Alman. Şu anda İtalyan devi Juventus'ta oynuyor. Takımın gözbebeği. Türkiye'den davet alınca hemen kabul etti. Türk Milli Takımı'nda 31 maça çıktı, 5 gol attı.
HAKAN ÇALHANOĞLU: Almanya'da doğdu. Annesi de Türk babası da. İtalya'nın dev kulüplerinden Inter'de forma giyiyor. Genç takımlardan itibaren Almanya Futbol Federasyonu'nun milli takım davetlerini hep reddetti. Dedi ki; "Türkiye Milli takımını seçtim. Çünkü ben bir Türk'üm. Almanya'ya da çok minnettarım. Orada büyüdüm ve orada yetiştim. Ancak başka bir ülke adına oynamak benim için zor olurdu." Hatta Almanya'da Karlsruhe ve Hamburg'ta oynarken teknik direktörünün ısrarına rağmen Türkiye'den vazgeçmedi. 109 kez giydi milli formayı. 22 de golü bulunuyor.
Geçmişten de örnek verebilirim size...
Yıldıray Baştürk mesela.
Hamit-Halil Altıntop kardeşler.
Nuri Şahin gibi...
Bir de Türk ana babadan doğup Türkiye'yi seçmeyenler var.
Mesut Özil örneğin. 91 kez Alman milli takım formasını giydi.
İlkay Gündoğan. 82 defa Almanya Milli Takımı için oynadı.
Türk Milli Takımı'nı reddetti bunlar.
Bu konu açıldığında hep Nuri Şahin'in o sözü aklıma gelir. Ne demişti;
"Almanya'yı seçen arkadaşlara saygı duyuyorum. Ancak benim için milli takım tercih yapabileceğiniz bir yer değildir. Ya Türksündür, ya değilsindir."

HAKAN ÇALHANOĞLU'NU RAHAT BIRAKIN

A Milli Takım, Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamadan elendi.
Bunun peşinden milli formayı gururla giyen, koluna kaptanlık bandını takmaktan onur duyan Hakan Çalhanoğlu'na demediklerini bırakmadılar.
Bir futbolcuyu, bir takımı oyunundan dolayı eleştirebilirsin elbette.
Söyleyebilirsin söyleyeceğini, yazabilirsin yazacağını.
Ama saha dışına çıkmak, kulaktan dolma bilgilerle karalamak. İşte burada "Durun" diyorum.
Kimse saha dışı iddialarla karalayamaz o şanlı formayı gururla giyip, göğsünde ay yıldızı taşıyanları.
Onlar bizim çocuklarımız.
Onlar da bizim gibi üzgün değil mi sanıyorsunuz. Ne diyor Hakan;
"Bu formayı taşımanın ne kadar büyük bir gurur ve sorumluluk olduğunu her gün hissettim. Ve bugün, bu sonucun sorumluluğunu da bu takımın kaptanı olarak herkesten önce ben üstleniyorum.
Biliyorum… Üzgünsünüz. Kırgınsınız. Kızgınsınız. Aldığımız eleştirilerin bir kısmı ağırdı, bir kısmı ise sonuna kadar haklıydı. Çünkü bu formayı giyen herkes, bu ülkenin umutlarını omuzlarında taşır. Biz o umutların karşılığını sahada veremedik. Bunun sorumluluğunu da takımla beraber en çok ben hissediyorum.
Yıllardır özlemini duyduğumuz Dünya Kupası yolculuğu burada maalesef sona erdi. Bu hayale bizimle inanan, sevincini de hüznünü de bizimle yaşayan milyonlarca insanın kalbini kırdığımızı biliyoruz. Bunun için milletimizden yürekten özür diliyoruz.
Ama futbol sadece zaferlerden ibaret değil. Bazen en büyük sınav, düştüğün yerden yeniden ayağa kalkabilmektir.
Dün kazanırken sizin evladınız olmaktan nasıl gurur duyduysam, bugün kaybederken de aynı aidiyetle başımı öne eğiyor, yine aynı gururla “Bu ülkenin evladıyım.” diyorum.
Bu kutsal bayrak bize hiçbir zaman vazgeçmemeyi öğretti.
Daha çok çalışacağız. Daha güçlü döneceğiz. Bugün yarım kalan hikayemizi tamamlamak, bu armanın hakkını vermek, bize inanan herkese yeniden umut olmak ve çocuklarımıza hak ettikleri gururu yaşatmak için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.
Bizi bugün de yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim.
Hakkınızı helal edin"
Biz de gurur duyuyoruz senin evladımız olmandan.
Bu kutsal bayrağı yine göndere çekeceğinizden eminim.
Ben hakkımı bin kere helal ediyorum sana koca kaptan.

Hakan Çalhanoğlu Milli Takım Dünya Kupası
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