Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Sedat Kaya Türk futbolunun aynasındaki utanç: Yüz milyonlarca dolara karşı bir avuç dolar
Sedat Kaya

Türk futbolunun aynasındaki utanç: Yüz milyonlarca dolara karşı bir avuç dolar

Futbol bazen bir ülkenin aynaya bakınca gördüğü utançtır.
Yeşil Burun Adaları dediğin yer, haritada parmağınla arasan tırnağının gölgesinde kalır. Nüfusu bizim bir ilçemiz kadar. Stadı bizim bazı kulüplerin antrenman sahası kadar.
Bütçesi, bizim futbol düzeninin bir transfer komisyonunda kaybolacak kadar küçük.
Ama işte bu küçük ada ülkesi, Dünya Kupası’nda denize taş atar gibi değil, tarihe imza atar gibi yürüyor.
Biz mi?
Biz hâlâ “altın jenerasyon” masalıyla uyutulan, her yenilgiden sonra yeni bir mazeret icat eden, topu taça atıp suçu rüzgâra kesen koca bir futbol ülkesiyiz.
Türkiye’nin nüfusu var, stadı var, parası var, yayın geliri var, kulübü var, başkanı var, yöneticisi var, delegesi var, locası var, protokol tribünü var.
Bir tek futbol aklı yok.
Yeşil Burun Adaları’nın büyük yıldızları yok belki ama büyük bir derdi var: Oynamak.
Bizim ise büyük laflarımız var, küçük oyunlarımız.
Onlar okyanusun ortasında futbolu bir memleket meselesi yapmış. Biz boğazın iki yakasında futbolu ihale, kavga, koltuk ve mazeret meselesi yapmışız.
Onların federasyon başkanı ömürü futbola adamış bir isim. 20 yıldır o koltukta.
Bizimkiler ise müteahhit, iş insanı. Siyasetin ağzının içine bakıyorlar.
Onların futbol federasyonunun yıllık bütçesi, FIFA'nın altyapı destekleriyle birlikte birkaç milyon doları ancak buluyor.
Bizde ise yayın gelirleri, sponsorluklar, transferler ve federasyon bütçeleriyle dönen ekonomi yüz milyonlarca doları aşıyor.
Bizim profesyonel liglerimiz, yüzlerce kulübümüz, onlarca modern stadımız var.
Onların ise adalara bölünmüş mütevazı ligleri...
Bizim televizyonlarımız var.
Onların hayalleri.
Sonra Dünya Kupası geliyor.
Biz 86 milyonluk ülke olarak gruptan çıkamıyoruz.
Onlar ilk kez katıldıkları Dünya Kupası'nda son 32 turuna kalıyor.

Futbolun adaleti bazen böyledir.
Koca ülkeyi küçük düşürür, küçük adayı büyütür.
Ve o zaman insan sormadan edemez:
Bir ada ülkesi, bu kadar az imkanla dünyaya kafa tutabiliyorsa; biz bu kadar imkânla niye hâlâ kendimize takılıp düşüyoruz?
Cevap topun içinde değil.
Cevap, topun etrafına çöreklenen düzende.

Yazarlar
Diğer Yazıları
Bu galibiyet kimseyi kandırmasın: Oyun bitti şimdi hesap zamanı

Nihayet Dünya Kupası’nda gol atabildik.Nihayet bir maç kazanabildik.Üstelik ev sahibi Amerika'yı yenerek.​Şimdi şükür mü edelim, kurban mı keselim? Yok, gerek yok. Çünkü ne yazık ki elendik. Boynu...
Kılıçdaroğlu ve şaibenin gölgesi

Siyasette bazen bir suçlama, hukuk mahkemelerinin en ağır hükmünden daha yıkıcı sonuçlar doğurur. Çünkü hukukta hüküm; delile, gerekçeye ve en önemlisi kişinin kendini savunma hakkına dayanır. Hukuk...
Köhne zihniyet ve Türk futbolunun enkazı

A Milli Takım, Paraguay yenilgisiyle Dünya Kupası'na veda etti. Los Angeles'ta ABD ile oynanacak son maçın ise iki takım açısından da bir anlamı kalmadı. Türkiye turnuvadan elenirken geriye yalnızca...
Hacıosmanoğlu ve Montella çıkın milyonlara hesap verin

Futbol, sadece yeşil bir dikdörtgenin üzerinde patlayan bir fizik gücün değil; sahaya akıl koymanın, dünü bugüne taşırken hatalardan arınmış bir zeka parıltısı sunmanın oyunudur. Oysa biz...
Zaman herkesi yargılar Kemal Bey

Siyasette yenilmek var.Yanılmak var.Hatta en yakın arkadaşları tarafından terk edilmek de var.Ama bazı kırılmalar var ki, onları ne seçim sonuçları açıklar ne de siyasi hesaplar.Bugün Kemal...
Yenildik ama hikaye henüz bitmedi

Türkiye, günlerdir 'mutlak butlan'ın ağırlığı altında ezilmiş; sokaktan kahvehaneye, ekrandan pazar yerine kadar her köşe başı o bitmek bilmez kurultay gürültüsüyle sarsılıyordu. Siyaset kendi tozlu...
Anneme 'Butlancı' olduğumu söylemeyin

Bugün Türkiye'de en çok kullanılan kelimelerden biri; "Butlancı."Bir öfke, bir eleştiri, bir aşağılama ifadesi...Oysa birkaç ay öncesine kadar hukuk fakültelerinin amfilerinde, tozlu ders notları...
Pasaport kuyruğunda ölen futbol: 2026 skandallar kupası

Futbol, o eski güzel günlerinde, hudut tanımayan, tel örgüleri pasaport niyetine aşan, yoksul mahallelerin ortak lisanıydı. Bir topun peşinde koşan çocukların dilini anlamak için vize memurlarının...
Halk TV'nin önüne nasıl geçeceksiniz Kemal Bey?

Siyasetçiler medya kuruluşlarını eleştirebilir.Gazetecileri beğenmeyebilir, bir televizyon kanalının yayın çizgisine öfkelenebilir. Bunların hepsi demokrasinin o çok sesli, zaman zaman da gürültülü...
Fenerbahçe'nin Prometheus'u Aziz Yıldırım

​Bugün Türk futbol tarihi, eşine az rastlanır bir geri dönüş öyküsüne sahne oldu. Fenerbahçe Genel Kurulu’nda sandıktan çıkan irade, camianın o birleştirici hafızasına, tecrübesine ve sert ama...
Sahada cesaret kulübede tutku: Vincenzo Italiano

​Futbol dünyasında bazı teknik direktörler kaldırdıkları kupaların parıltısıyla, bazıları ise yeşil zemine bıraktıkları silinmez izlerle hatırlanır. Vincenzo Italiano, bu iki ayrı nehrin aynı...
Bay Kemal Norveç'te mi yaşıyor?

Kemal Kılıçdaroğlu, Aydınlık Gazetesi’nde uzun bir makale yazmış. Siyasi polemiğin gürültüsünden uzak, entelektüel bir deneme tadında. Dış politikanın soğuk haritasını çiziyor.Marco Rubio’yu...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro