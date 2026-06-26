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Mehmet Tezkan

Radikal öneri!

NATO Zirveleri genellikle Brüksel’de olur… Zaman zaman üye ülkeler ev sahipliği yapar. Mesela geçen yıl Hollanda ev sahibiydi, Lahey’de yapıldı. Bir önceki yıl ABD organize etti, liderler Washington’da toplandı…

Bu yıl bizde, Ankara’da… Türkiye’nin ilk ev sahipliği değil. 2004 yılında NATO ülkelerinin liderleri İstanbul’da toplanmıştı. Ama Türkiye rejim değişikliğinden sonra, demokrasiden otokrasiye geçtikten sonra yapılan ilk ev sahipliği…

İlk ev sahipliğinde yeni rejimin yeni kuralları devreye girdi. Ankara’da 15 günlük olağanüstü durum ilan edildi. Protestoya katılacakları düşüncesiyle 200’den fazla kişi gözaltına alındı. İçlerinden 24 kişi tutuklandı…

Niye?

Tedbiren…

Suç işlemeden suç işleme ihtimalin var diye tutuklanma kavramını da sistemimize soktuk. Hukukumuza soktuk demiyorum. Çünkü tutuklamaların hukuksuz olduğunu o kararı verenler de biliyor…

Geçelim otokrat rejimin bir başka uygulamasına…

Eskiden Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ydü… 2017 yılındaki rejim değiştikten sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı oldu…

Tamamen siyasallaştı. AKP’nin organına dönüştü…

İletişim Başkanlığı bazı gazetelerin/TV’lerin ve gazetecilerin NATO zirvesini izlemesine izin verdi, bazılarına vermedi. Akreditasyon başvurularını reddetti…

Gerekçe?

Gerekçe yok…

Kimler bu onlar; Halk TV, Cumhuriyet, Nefes gazetesi. T24, Sözcü gazetesi ve televizyonu, Birgün, Evrensel, ANKA ajansı, Medyacope…

Bu yayın organlarının NATO zirvesini izlemesine izin verilmedi…

İzin alanlar kim?

Saray’a yakın yayın organları, Cumhurbaşkanı’nın uçağına binen gazeteciler…

Her şartta iktidarı alkışlayanlar içeri alınacak, eleştirenler dışarıda kalacak!..

Bu iktidarın nasıl bir medya istediğini göstermiyor mu?

Majestelerinin muhalefeti, majestelerinin medyası, majestelerinin iş dünyası… Gerisini siz getirin…

Soru şu; eleştirel medya neden dışlandı?

Yanıt belli değil mi?

Soru sormasınlar diye… Veya yönlendirilmiş soruyu sormayı kabul etmeyecekleri için!...

Önerim şu; dışlanan medya ( ki onlar şu anda Türkiye’nin en çok izlenen kanalları en çok okunan gazeteleri) ortak karar alsın…

NATO zirvesinden fotoğraf yayınlamasın, haber vermesin, yayın yapmasın!..

Görmezden gelsin!..

İnsanların haber alma hakkı diyeceksiniz?

Haklısınız; o halde NATO üyeleri toplandı, bitince de dağıldı şu kararlar alındı diye kısacık, hap gibi haber yapıp geçiştirsinler.

İktidarın tehlike gibi gördüğü medya, Ankara zirvesini yok hükmünde sayarak protesto etsin…

Sessiz kalmasın, kabullenmesin…

Önerim bu…

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