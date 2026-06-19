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Gürel Yurttaş

Milli takımın Paraguay maçı öncesi akıl almaz karar: Türkiye'ye FIFA tuzak mı kuruyor?

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na kötü başladı. Avustralya'ya 2-0 yenildi.
Doğrusu bunu beklemiyorduk. Hepimize tatsız bir sürpriz oldu.
Nedenlerini günlerdir tartışıyoruz zaten. Tekrarlamaya gerek yok. Önümüze bakalım. Çünkü daha umudumuz bitmedi.
Şimdi önümüzde önemi çok büyük Paraguay maçı var. Bu dönüm maçı olabilir.
Yarın sabah şafak sökerken hepimiz ayakta olacağız yine. Milli takımımızın bu kader maçını izleyeceğiz kalbimiz çarpa çarpa...
Ama bir durum var! Anlatacaklarımı öküzün altında buzağı aramak olarak algılamayın lütfen.
TFF'nin tartışılan başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Infantino ile çok yakınmış havalarında hareket ediyor; dikkatlerinizden kaçmamıştır sizin de.
Avustralya maçında bile yan yana oturuyorlardı; görmüşsünüzdür.
Gerçi aralarında tek kelime bile geçmedi! Çünkü bizim federasyon başkanının lisanı yok.
Öyle oturdu asık suratıyla.
Onun derdi Türkiye'dekilere laf yetiştirmekti!
Zaten bunu yaptı da maçtan sonra...
Ama FIFA'nın aldığı akıl almaz karara tek kelime bile etmedi.
Dediğim gibi bizim için çok önemli olan Paraguay maçına gitti FIFA El Salvadorlu bir hakemi atadı.
Federasyonun sitesinden şu açıklama yapıldı:
"A Millî Takımımızın Amerika Birleşik Devletleri'nde Paraguay ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu maçının hakemleri belli oldu.
Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Clara şehrindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda 20 Haziran Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 06.00'da başlayacak müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Barton'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Nikaragua Futbol Federasyonu'ndan Antonio Pupiro yapacak.
Karşılaşmada Jamaika Futbol Federasyonu'ndan Oshane Nation dördüncü hakem, Trinidad ve Tobago Futbol Federasyonu'ndan Caleb Wales ise yedek yardımcı hakem olarak görev alacak."
Bu açıklamanın üstünden 3 gün geçti.
Bekledim. TFF ve başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu itiraz eder diye umdum.
Çıt çıkmadı!
Paraguay nerede? Güney Amerika'da.
El Salvador nerede? Orta Amerika'da.
İki ülkenin ortak özelliği ne? İspanya!
Evet; iki ülkede de İspanyolca konuşuluyor. Resmi dilleri bu!
Bizim Türk hakemlerden biri Avrupa'da oyuncularımızın oynadığı herhangi bir takıma atandığında kıyamet koparılıyordu biliyorsunuz.
Şimdi komple İspanyolca konuşan bir takımın maçında yine İspanyolca konuşan bir hakem.
Bizim maçta aralarında kimbilir ne konuşmalar geçecek? Bizim futbolcular tek kelimesini bile anlayamayacak!
İnsanın ister istemez aklına geliyor; FIFA Türkiye'ye tuzak mı kuruyor?
Böyle akıl almaz karar olur mu?
TFF Başkanı aldırmıyor bile buna. Sanıyorum şimdi o Türkiye'dekilere başka nasıl laf sokarım diye düşünüyordur!
Ne diyeyim? Çocuklar aman dikkat diyorum.
TFF Başkanı ileri geri konuşsa da 80 milyon biz sizin yanınızdayız.
Ama sakın tuzağa düşmeyin! Bu hakeme dikkat edin!

İbrahim Hacıosmanoğlu FIFA TFF Milli Takım Dünya Kupası
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