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Gürel Yurttaş

Güle güle Hacıosmanoğlu: Şimdi kurtuldu işte Türk futbolu!

Her gelen gideni aratıyor.
Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi bir şey bu!
Nedense TFF'nin başına bir türlü futboldan gelen bir isim seçilmiyor ya da seçtirilmiyor.
İşte buyurun; Mehmet Büyükekşi'den sonra yerine gelen İbrahim Hacıosmanoğlu!
Neden bu futbolun başına ayakkabı tüccarı, müteahhit, iş adamları geliyor?
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda aldığı sonuçlar bir yana... Hacıosmanoğlu'nun o konuşmaları yok mu o konuşmaları... Nerede olduğumuzu gösteriyor.
Öyle bir iş yaptı ki... Prim ve villa olayını milli takımın maçlarının bile önüne geçirmeyi başardı.
İnanın Türk halkı yenilgilerden çok bu prim ve villa olaylarıyla yıkıldı, kahroldu.
Tarihi ve doğa harikası, koruma alanındaki Milas'ta flamingoların yuvası olan bölgeye binlerce villa yapmakta inat edip, kılıf olarak da bunlardan millilere birer tane vereceğini söylemesi yok mu?
Sizce aklında rant mı var, futbol mu?
Ben kişisel olarak bakmayacağım. Konuşmasını bile bilmiyor falan gibi iddialarda bulunmayacağım. Tahsil durumu da ilgilendirmiyor beni.
Ama görüyorum ki; uygulamalarıyla Türk futbol tarihinin en kötü TFF Başkanları arasındaki yerini şimdiden aldı; ağzıyla kuş tutsa da bundan sonra değişecek gibi görmüyorum bunu.
Dün akşam saatlerinde TFF'nin internet sitesine bir duyuru koydular.
Türk futbolunun ne büyük eksiğiydi bu biliyor musunuz? Bunu giderip, ilan ettiler.
Neymiş efendim; hatırlatayım o açıklamayı:
"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) adı, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) olarak değiştirilmiştir.
2026-2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde yer alacak kulüplerin öncelikle lige katılımla ilgili EK'te belirtilen belgeyi, [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Evrak asıllarının en geç 7 Ağustos 2026 tarihine kadar Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilmesi zorunludur.

PGL'ye katılacak olan kulüpler, lige katılım bedeli olarak 250.000 TL nakit ve lige katılım teminat bedeli olan 750.000 TL'yi nakit veya banka teminat mektubu olarak sunmak zorundadır. Lige katılım bedeli olarak nakit yatırılan 250.000 TL sezon sonunda kulüplere iade edilmeyecektir. Kulübün varsa TFF'ye ödemek zorunda olduğu Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından verilen para cezası bedelleri, takımın veya taraftarların saha veya statlara vermiş oldukları zarar vb. bedeller bu teminat bedelinden kesildikten sonra kulüplere iade edilecektir. Lige katılım ve 1 yıllık banka teminat bedelleri, fikstür çekiminin ardından takımın ligden çekilmesi veya çıkarılması halinde iade edilemez.

PGL'ye katılacak olan kulüpler tarafından, müsabakalarını oynayacakları, antrenmanlarını yapacakları saha ve tesislerin kendilerine tahsis edildiğine dair belgenin sunulması zorunludur. Belge ibrazını yapamayan kulüpler lige alınmayacaktır. Bu sebeple lige alınmayan kulüp veya kulüplerin yerine, ilgili yerel ligde sıralamaya göre en üst takım veya takımlar statüde belirlenen kriterleri taşımaları halinde lige katılım sağlayacaktır. Bu takımların kriterleri taşıyıp taşımadıkları TFF Amatör İşler Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilecektir."
Zaten bütün eksiğimiz buydu bizim.
Bölgesel Amatör Lig'in adı Profesyonelliğe Geçiş Ligi olmuş! Yani BAL'ken PGL olmuş!
Bak bak! Ne büyük iş! Kim düşünüp kafa patlatmışsa tebrik ederim. Kurtardı Türk futbolunu!
Bir de detayı var.
Eski ismi amatördü. Yenisi profesyonelliğe geçiş. Yani profesyonel değil. Bu profesyonel olmayan lige katılacak takımlar 1 milyon lira yatıracaklarmış. Nakit diyor bir de.
Profesyonel olmayanlardan para istiyor yani. Hem de milyon lira.
Geliri olmayan kulüplerden bu parayı istemek ne demek biliyor musunuz? Bu ligi kapatmak demek. Gençlerin hayallerini yıkmak demek. Her şeyi para çevirmeye çalışmak demek.
Giderek birikiyor bu yaptıkları. Ben o koltukta fazla kalamayacağına inanıyorum artık. Onun için şimdiden "Güle Güle" diyorum. İşte o zaman kurtulur artık Türk futbolu. Tabi yerine artık futboldan gelen eğitimli ve herkesin kabul ettiği biri olmak kaydıyla.
"Kim" diye sormayın, şöyle bir düşünün; ne isimler var aslında aramızda...
Yoksa... Yine bir müteahhit, ayakkabı tüccarı, iş adamı gelecekse... Yazıklar olsun artık bize!

İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Türkiye Futbol Federasyonu
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