Otomatik vitesli Hatchback otomobillerde en ucuz 10 model

Evet, SUV satışları artık ağırlıklı pay alıyor; sedanlar eskisi kadar gözde değil ama hâlâ yüzde 20’lik bir orana sahip; ancak hatchback modeller de özellikle şehir içi kullanımda önemli ölçüde tercih edilmeye devam ediyor. Türkiye pazarında yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 15 pay alan hatchback araçlar, kıvrak sürüş yetenekleri, kolay park edilmesi ve kompakt boyutları sayesinde nispeten az yakmalarıyla öne çıkıyorlar. Nitekim pazarın lider modeli de bir hatcback olan Renault Clio. Öte yandan toplam satışların yüzde 97’sini otomatik vitesli otomobiller oluşturuyor. Bu yüzden en ucuz hatchback’ler listesine otomatik viteslisi bulunmayan yeni Dacia Sandero ve Kia Picanto gibi modeller giremiyor.

10- SUZUKI SWIFT

3,86 metre uzunluğundaki Swift, 1,2 litrelik yarı hibrit motorundan 83 beygir güç alıyor. 100 km ortalamada 4,8 litre benzin yakan araç vitrinde sadece 2025 model yılı ve tek renk seçeneğiyle bulunurken, 2.079.000 TL talep ediliyor.

9- PEUGEOT e-208

Listede yer alan üç elektrikli modelden e-208, 136 beygir güç sunuyor. Şehir içinde 498 km’ye kadar menzil vadeden ve yüzde 20’den 80’e 25 dakikada şarj edilebilen modelin fiyatı 1.999.500 TL.

8- TOYOTA YARIS HYBRID

1,5 litre hacimli tam hibrit motor taşıyan Yaris, 100 km ortalamada 3,8 litre yakıt tüketimiyle ülkemizde satılan içten yanmalı araçlar arasında en cimrisi. Güncel kampanyayla 1.995.000 TL’den satılıyor.

7- HYUNDAI İ30

En ucuz hatchback’ler B sınıfı araçlardan çıkarken, listenin tek C sınıfı modeli olan i30, geçen yıl ülkemizde satışa sunuldu. 150 beygir gücündeki 1,6 litrelik benzinli motorla üretilen modelin baz versiyonunda 16 inç jantlar, 10,25 inç dijital ekran ve ön çarpışma önleme asistanı standart özellikler arasında. Fiyatıysa 1.944.000 TL’den başlıyor.

6- SEAT IBIZA

Elektrikli olarak dönmek üzere yollara veda eden Volkswagen Polo’nun yerine ikame edilen Ibiza, bu yılın başında yenilenmiş haliyle ülkemize geldi. Henüz umduğu satış rakamlarına erişemeyen modelde 1 litre hacimli 116 beygirlik benzinli motor kullanılıyor. Etiketinde 1.857.000 TL yazıyor.

5- RENAULT CLIO

Listedeki yerli üretim iki modelden biri olan Clio, bu yıl yeni nesliyle banttan inmeye başladı. Tüm sınıflar arasında geçen senenin açık ara lider modeli Clio, geride kalan altı ayda da zirveden inmedi. Yeni neslinde 115 beygirlik motor var, ancak 90 beygirlik önceki jenerasyonun da üretimi devam ediyor. Yeni Clio 1.830.000 TL’den satılıyor, önceki nesilse 80 bin TL daha ucuz.

4- SKODA FABIA

Volkswagen çatısı altında Seat Ibiza ile aynı platform ve altyapıya sahip Fabia’nın fiyatı bir miktar daha düşük. Araç 1.819.900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

3- OPEL CORSA

Corsa’nın elektrikli ve hibrit iki versiyonu var. Peugeot e-208 ile aynı altyapıdaki elektrikli modelin fiyatı 200 bin TL’ye yakın farkla 1.800.000 TL’den başlıyor. 100 beygirlik motora sahip hibrit versiyonsa 1.999.000 TL’den alıcı bekliyor.

2- HYUNDAI İ20

Yerli üretim i20’nin 1 litrelik benzinli motoru 90 beygir güç sağlıyor. Otomatik vitesli olarak sekiz farklı donanım seviyesi mevcut. Baz versiyon için 1.639.000 TL istenirken, en üst donanımda rakam 1.819.610 TL’ye çıkıyor.

1- CITROEN Ë-C3

83 kw, yani 111 beygir güç üreten elektrikli e-C3, iki donanım seviyesiyle vitrinde yer alıyor. En ucuz hatchback model olan aracın başlangıç fiyatı 1.440.000 TL, üst versiyonuysa 50 bin TL daha pahalı.