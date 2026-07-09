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Halk TV Yazarlar Mehmet Tezkan Silivri’de neler oluyor?
Mehmet Tezkan

Silivri’de neler oluyor?

Memleketin dikkati Erdoğan/Trump görüşmesine çevrildiği saatlerde… Bütün kameralar Ankara’daki NATO zirvesine kilitlendiği dakikalarda… İktidara yakın medyanın dört gözüyle zirveye odaklandığı anlarda…

Silivri’de bir şeyler oldu!..

4 bin sayfalık iddianamede 143 eylemle suçlanan, hakkında 2 bin 430 yılla kadar hapis cezası istenen İmamoğlu savunma yapamaz duruma geldi…

Veya getirildi…

Suç çetesi lideri olduğu iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı konuşamadı…

Mahkeme heyeti planladığımız süre dolmak üzere dedi. İmamoğlu’na savunmasını yarım günde tamamlamasını istedi.

Bu süre içinde yaptı yaptı…

Yapmadıysa geçmiş olsun!..

Silivri’deki anlayış buydu.

Çünkü mahkeme heyetine göre yüzyılın yolsuzluk davasında birinci celsenin bugün son günü… Hakim duruşmayı bir hafta daha uzatmayı kabul etmedi. İmamoğlu’nun hakkındaki iddialara rahatça, ayrıntılı, kapsamlı yanıt vermesine izin vermedi.

Neden sorusuna da yanıt vermedi…

Planlama böyle diye kestirip attı…

Tartışma çıktı. Hakim İmamoğlu’nu duruşmadan attı. Ve zapta ‘susma hakkını kullandı’ ifadesini geçirdi.

Belli ki; İmamoğlu CMK’nin 203 maddesi uyarınca bugün duruşmaya alınmayacak. Hücresinde bekleyecek. Savunması yarım kalan avukatların son sözleri alınacak. Birinci celse bitti 15 Ağustos’ta görüşürüz denilerek Silivri Mahkemesi’nin kapıları kapatılacak…

Sonra ne olacak?

15 Ağustos’ta ikinci celse tutuksuz sanıkların ifade vermesiyle başlayacak. İmamoğlu’na susma hakkını kullandın gerekçesiyle söz verilmeyecek. Yine tartışmalar çıkacak. 300’den fazla tutuksuz sanık savunmasını yapacak. Muhtemelen bu da en az beş /altı ay sürecek…

Mahkeme başkanı savcıdan mütalaasını isteyecek. Savcı mütalaasını kaç ayda hazırlar meçhul!.. Bir sonraki duruşmaya yetiştiremeyebilir, hatta bir sonraki ne de!..

Üçüncü celse yani son savunmaların yapılacağı oturum 2027 yaz aylarına yetişir mi?

Son baharına sarkar mı; meçhul!...

Seçimden önce mi yapılır sonra mı; belirsiz!...

Korkarım İmamoğlu ancak son savunma hakkında konuşabilecek. O zaman kendini savunabilecek!..

Korkarım!...

Çünkü… Herkes biliyor ki bu dava siyasi. Diplomasının iptal davası gibi… Casusluk davası gibi…

İBB Davası Ekrem İmamoğlu
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