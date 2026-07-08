Kurtuluş Savaşı

YÖN/FİKRET BİLÂ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Kurtuluş Savaşı” ifadesinin müfredattan çıkarılacağını, yerine “Milli Mücadele” kavramının kullanılacağını duyurdu.

Tekin, gerekçesini "Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı" diye açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla sonuçlanan milli mücadelenin adı “Kurtuluş Savaşı”dır.

Bu mücadeleyi “Kurtuluş Savaşı” oyarak niteleyen bizzat Atatürk’tür.

10. Yıl Nutku’nu yazarken kullandığı “İstiklal Savaşı” ifadesinde “İstiklal” sözcüğünü kalemle çizip yerine “Kurtuluş” yazmıştır.

Böylece milli mücadeleyi “Kurtuluş Savaşı” olarak tanımlamıştır.

Bakan Tekin, Kurtuluş Savaşı ifadesine itiraz ediyor ancak gerekçesi geçerli değil.

“Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu” vardı diye itiraz ederken, sanki “Kurtuluş Savaşı” Osmanlı’ya karşı verilmiş gibi bir anlam çıkıyor.

Oysa Kurtuluş Savaşı Anadolu’yu işgal eden İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan’a karşı verilmiştir.

Türkiye Kurtuluş Savaşı’yla işgalden kurtulmuştur.

Milli mücadele bir kurtuluş savaşıdır.

Kurtuluş Savaşı’ndan önce de “koskoca bir Osmanlı İmparatorluğu” yoktur.

Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmiş, Mondros Mütarekesi’yle bu yenilgiyi kabul etmiş bir Osmanlı yönetimi vardır.

Aynı yönetim Sevr Antlaşması’yla da Anadolu’nun işgalini kabul etmiştir.

Padişah Vahdettin, İngilizlerle anlaşmış, payitahtı terk etmiş, İngiliz gemisiyle kaçmıştır.

Mondros Mütarekesi’nden sonra Birinci Dünya Savaşı’nın galibi İtilaf devletleri, donanmalarıyla boğazlara gelmiş ve İstanbul’u işgal etmiştir. İstanbul ve diğer illere İngiliz vali atanmıştır.

İngiltere; Musul ve çevresine, Çanakkale, Batum, Samsun, Merzifon, Konya ve Kars gibi kritik bölgelere asker çıkarmıştır.

Adana, Mersin, Osmaniye, Dörtyol (Anadolu'da ilk kurşunun atıldığı yer), Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Fransızlar tarafından işgal edilmiştir.

Antalya, Burdur, Isparta, Fethiye, Bodrum, Kuşadası ve Konya'nın bir kısmı İtalyanlar tarafından işgal etmiştir.

Yunanistan, 15 Mayıs 1919'da İzmir’e çıkmış, ardından Manisa, Aydın, Balıkesir, Bursa ve Uşak'a kadar ilerlemiş, Ankara yakınlarında Polatlı’ya kadar gelmiştir.

Ortada Bakan Tekin’in söylediği gibi “koskoca” bir Osmanlı İmparatorluğu yoktur, Mondros Mütarekesi’yle tarihe gömülmüş, işgal edilmiş bir Osmanlı vardır.

Atatürk’ün liderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı’yla Anadolu ve İstanbul işgalden kurtarılmış, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve Lozan Antlaşmasıyla bütün dünyaya kabul ettirilmiştir.

Atatürk’ün yönettiği Kurtuluş savaşı sadece Türklere değil dünyada tüm mazlum uluslara da örnek olmuştur.

Atatürk’ün milli mücadeleyi “Kurtuluş Savaşı” olarak tanımlamasında rahatsız edici bir yön yoktur.

Tarihi gerçekler yasa veya kararnameyle ortadan kalkmaz.