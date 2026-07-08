"Tarihi" zirveden acayip notlar!

Neredeyse tüm televizyon kanalları canlı yayında.. Daha Trump’ın uçağı havadayken “havaya çıkan” canlı yayın araçlarıyla üstümüze tarih boca ediliyor. Her iki cümlede bir, sunucular nasıl “tarihi bir gün” yaşandığını tekrar tekrar hatırlatıyor. Bu arada Trump’tan önce devasa uçağından gelen bir kare paylaşılıyor ekranlarda: Yemek tepsisi.. Muhtemelen kahvaltı menüsü.. Kocaman bir hamburger, üzerine bolca mayonez sıkılmış sosisli sandviç (hot dog) ve sürpriz yumurtaya benzer atıştırmalıklar.. Anlaşılan “seferiyiz” deyip kaçamak yapmış.

O bunları yerken, aşağıda heyecan zirvede!



Erdoğan’ın Trump’tan beklentileri ne kadar büyük ki, karşılama için Saray danışmanlarının da katkılarıyla her numaranın sergilendiği bir prodüksiyon hazırlanmış.Yeniçeriler.. Top atışları.. Jetlerle gösteri uçuşları.. Atlılarla karşılama.. “A” kategorisinde bir törenmiş. Trump havaalanından Saray’a bir saati aşan bu “geleneksel olma çabasındaki” gösteriyle karşılanırken, Erdoğan mutluluğunu saklayamadı.. Kah Trump’ın koluna girdi.. Kah sohbet eder gibi görünmeye çalışırken ağzı kulaklarına vardı. Bizler tam hakikaten sohbet ettiklerine inanacakken kadraj değişti ve Trump yıllardır Erdoğan’a yardımcı olan tercümanına teşekkür etti.

Bu sırada, dünyanın en etkili isimleri ayakta törenin bitmesini bekliyordu. Dışişleri Bakanı Rubio.. Savaş Bakanı Hegseth.. Bölge valimiz Barrack Bey.. Ve tabii Saray’ın önde gelenleri: Hakan Fidan, Mehmet Şimşek, İbrahim Kalın..

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, o kalabalığın içinde “en ciddi” isim gibiydi. Kolay mı!

NATO zirvesiyle omuzlarına son derece büyük bir yük binecek. Türkiye’nin bölgede “CEPHE ÜLKE” ve ABD hegemonyasının bekçisi olmasının sonuçlarını bire bir yaşayacak.

Aslında ödev yıllar önce verilmiş. Hazırlıklar da alttan alta yürütülmüş. Ne zamanki sevgili Barış Terkoğlu üç ay önce hazırlığı ortaya çıkardı.. Bırakın muhalefeti, Meclis’i, AKP bile öyle öğrendi. Milli Savunma Bakanlığı da haberi doğrulayıp açıklama yapmak zorunda kaldı.



NATO “Güneydoğu Bölgesel Planı" çerçevesinde yeni bir Kolordu Karargâhı kurulması yönünde 2023'te emir vermişti.



Yeni NATO karargâhının ihtiyaçlarını karşılamak üzere Altıncı Kolordu Komutanlığı görevlendirilmiş, hatta "milli çekirdek kadrolara gerekli atamalar" yapılmıştı.

Bütün Güneydoğu sınırı boyunca, Trump’ın büyük önem verdiği Zengezur Koridoru’na kadar uzanacak bir bölgeden söz ediyoruz.

Yani.. ABD, sözde NATO misyonu ile Kuzey Suriye ve Irak ile İran’ın bir bölümünü bizim topraklarımızdan kontrol edecek. Kendilerine göre gerekli müdahaleleri bizim üzerimizden yapacak.

Peki karşılığında biz ne alacağız?

Söylemeye gerek yok, öncelikle Erdoğan iktidarının devamını..

Yanı sıra milyarlarca dolar karşılığında uçak, silah, savunma sistemi, mühimmat..



*. *. *

Sosyal medyada anlatılıp durulur.

Çok paralı kadınların gözdesi Hermes çantalar, öyle her parayı bastırana sarılmaz. Sizi bekleme listesine alırlar. Bu arada mağazadan başka ürünler almaya teşvik ederler. İkna ritüeli ve sarış danışmanlarının gözlemi sonrasında da size küçük bir ev parasına çantanızı teslim ederler.



Çanta için bile işler bu kadar sıkı olur da, diyelim ki, aslında parasını önceden ödemiş olsanız bile, F 35’ler hemen uçup gelir mi? Gelmez. Zaten Trump da kim bilir kaçıncı kez vaat etmekle yetindi.

Hele Erdoğan çok sıfırlı çeklerle adına savunma dedikleri savaş sanayii ürünlerine “he” desin..O zaman bakarlar.



NATO buluşmanın bahanesi aslında.. Onca lider, o ürünlerden bir bölümünü de kendileri satar umuduyla ya da sırf Trump’ı başlarına sarmamak için kalktı geldi.

Trump’ın başrolde oynadığı oyunun figüranları olarak ortada salındı.



En çok konuşulan figüran ise kuşkusuz Belçika oldu.

“• Belçika, Trump’ın kırmızı kartlı oyuncuyu FİFA’ya bir telefonla oynatmasına rağmen, Belçika ABD’yi 4-1 yenip kupadan eledi..”

“• Ankara’daki ağırlama programında Emine Erdoğan’ın lider eşlerine yemek daveti de vardı. Ancak, merakla beklenen ABD First Lady’si gelmemişti. Belçika’nın eşcinsel başbakanı da -uyarıldı mı kim bilir- nişanlısını getirmemişti.”

“• Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Türk Bayrağı ve Atatürk portresinin bulunduğu odada bir fotoğraf çektirerek "Tekrar merhaba güzel Türkiye'm ve kadim dostum Mustafa Kemal Atatürk" notuyla paylaşmıştı. Ancak kısa sürede paylaşımını sildi. Kimileri bunu, Erdoğan’ın Türkiye’sinde Atatürk’ten bahsedilmesinin diplomatik hassasiyete uymaması diye yorumladı. Kimileri de oturuşunun saygısızca oluşuna..”



*. *. *



NATO Zirvesi sadece AnKara’yı değil, yasaklarla, olağanüstü hal haliyle ve elbette gelecek kaygısıyla tüm Türkiye’nin gündemindeydi.

CHP lideri Özgür Özel de o gündemi, zirve nedeniyle kapalı olan Meclis’te değil Eskişehir’de değerlendirdi. Hem de lafını esirgemeden..



“İktidar dış dünyada meşruiyet ararken kendi vatandaşından koptu ve egemen güçlere teslim oldu. Washington ile kurulan ilişkiler kurumsal değil şahsi temelde. Yabancı liderlerin ağırlanmasından ve Türkiye’nin küresel ölçekte söz sahibi olmasından elbette memnuniyet duyarız. Ancak demokrasiyi ve adalet sistemini zayıflatan, kendi gibi düşünmeyenlere hukuksuzlukla müdahale eden iktidarın varlığında bugün Türkiye, NATO liderlerinin ismini tereddütsüz söyleyeceği İstanbul’un, üç seçim üst üste kazanan belediye başkanının tutuklu olduğu bir süreçte bugün Türkiye’de NATO Zirvesi yapılmaktadır.”



Özel’in konuşmasından şu notunda aktarmak lazım. “Trump kendi ülkesinde sokaklarda yüz binlerce kişi tarafından protesto edilirken Ankara’da daha zirve öncesinde eylem yapabilirler diye 225 kişi gözaltına alındı. 178’i tutuklandı.”



Olsun! Dünya jandarması Trump ile bölgedeki adamı Erdoğan mutluydu ya!

TEMA Vakfı gönüllüsü yaşıtım kadınlar cezaevinde beş on gün daha kalsa ne çıkardı, değil mi!!