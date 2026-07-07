İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yapılanmasını Türk futbolunun yakından tanıdığı bir isimle güçlendirdi. Ligin yeni takımı, sportif direktörlük görevine Okan Özkan'ı getirdi.

FENERBAHÇE'DE UZUN YILLAR GÖREV YAPTI

Daha önce Fenerbahçe'de uzun yıllar çeşitli kademelerde görev yapan ve son olarak futbol koordinatörü olarak çalışan Okan Özkan, geçtiğimiz sezon Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Pogon Szczecin'de futbol ve scout direktörü olarak görev yaptı.

ACUN ILICALI TAKIMIN BAŞINA GEÇİRDİ

Premier Lig hedefi doğrultusunda idari kadrosunu güçlendiren Hull City, Okan Özkan'a sportif direktörlük teklifinde bulundu.

Tarafların anlaşmaya varmasının ardından genç futbol adamı, İngiliz ekibinin yeni sportif direktörü oldu.

HULL CITY PREMIER LİG'DE OYNAYACAK

Hull City, yaklaşık dokuz yıl aranın ardından yeniden Premier Lig'e yükselmeyi başardı. Championship normal sezonunu 6. sırada tamamlayan sarı-siyahlılar, play-off etabında gösterdiği başarılı performansı Wembley'de taçlandırdı.

Play-off finalinde Middlesbrough ile karşı karşıya gelen Hull City, büyük bölümü dengede geçen mücadelede aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. 90+5. dakikada sahneye çıkan Oliver McBurnie, attığı golle takımına 1-0'lık galibiyeti ve Premier Lig biletini getirdi.

Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Hull City, son haftalarda yakaladığı çıkışla play-off potasına girmeyi başardı. Zorlu eleme sürecini başarıyla geçen Kaplanlar, Wembley'deki final zaferiyle İngiltere'nin en üst ligine geri döndü.

Bu başarıyla birlikte Hull City, 2026-2027 sezonunda yeniden Premier Lig'de mücadele edecek. Kulüp, Premier Lig'e dönüşün sağlayacağı önemli ekonomik gelirle kadrosunu güçlendirmeyi ve bu kez kalıcı olmayı hedefliyor.