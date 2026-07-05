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Erkan Ersöz

Düşen otomobil pazarında en çok kaybeden ve kazanan 20 marka

Otomobil sektöründeki kriz devam ediyor. Yılın ilk yarısında sıfır otomobil satışları geçen seneye göre neredeyse yüzde 10 düşerek 440 bin adetlere geriledi. Bu kayıp orta sınıf markalardan lükslere kadar uzandı, ama beylik bir lafla ‘krizi fırsata çevirenler’ de oldu. Kimi markalar piyasa ortalamasında seyrederken, 13 marka adet bazında yüzde 10’dan fazla düşüşle pazarda darbe aldı. Çarpıcı olansa 7 markanın düşen pazarda atağa kalkması oldu. Önce kaybedenler kulübünden başlayalım:

Düşen otomobil pazarında en çok kaybeden ve kazanan 20 marka - Resim : 1

STELLANTIS YARALI

Mercedes-Benz yüzde 15’lik düşüş görse de 2025’e göre bir basamak yükselerek en çok satan 13’üncü marka oldu. Stellantis Grubu’nun önemli markaları Opel yüzde 15,4, Peugeot ise yüzde 15,7 satışlarda geriledi. Opel 8’incilikten 10’a indi.

Düşen otomobil pazarında en çok kaybeden ve kazanan 20 marka - Resim : 2

LÜKS SATIŞLARI DÜŞÜŞTE

Audi yüzde 23,4 kayıpla 9 bine yakın araç satabildi. Yüzde 28,1 düşüş yaşayan Fiat ilk beş içindeki yerini kaybetti. Yerli Egea modelinin üretiminin sona ermesi ve yerini yeni bir otomobile değil, hafif ticari Doblo’ya bırakması markanın yılın ikinci yarısında daha da düşmesini getirebilir. Lüks sınıfın öncü markalarından BMW’nin kaybıysa yüzde 31,5 düzeylerinde. Buna karşın ilk altı ayda 11 binden fazla BMW satıldı.

Düşen otomobil pazarında en çok kaybeden ve kazanan 20 marka - Resim : 3

HONDA YAVAŞÇA ÇEKİLİYOR

Cupra’da kayıp yüzde 32,7 seviyesinde. Bir dönem ülkemizde ciddi satış rakamlarına ulaşan Honda ise son iki yıldır dramatik bir düşüş sergiliyor. 2026’nın ilk yarısında markanın satışları yüzde 41,3 düşerek 4 bin adedin altına indi. Bu yıl ardı ardına yeni modeller getiren Dacia ise henüz istediği verimi alabilmiş değil. Dacia satışları geçen yıla göre yüzde 42,8 azaldı.

Düşen otomobil pazarında en çok kaybeden ve kazanan 20 marka - Resim : 4

FORD HAFİF TİCARİDE LİDER, OTOMOBİLDE KAYIPTA

Seat yeni modeller getirse de yüzde 50,6’lık gerilemeyi durduramadı. Son olarak Focus Sedan’ın da pazardan çekilmesiyle Ford’un otomobil ürün yelpazesi oldukça daraldı ve kaybı yüzde 57’ye dayandı.

Düşen otomobil pazarında en çok kaybeden ve kazanan 20 marka - Resim : 5

KÜRESELDE REKABET TÜRKİYE’DE HEZİMET

Elektrikli otomobil üretiminde küresel çapta en büyük iki rakip olan Amerikan Tesla ve Çinli BYD, ülkemizde zor günler geçiriyorlar. Tesla satışları 2025’e göre yüzde 69,2 azalarak 4 bin adedin altında kaldı. Son olarak Türkiye’deki fabrika yatırımından vazgeçtiğini açıklayan BYD ise yüzde 73,3 geriledi. 2025’in ilk yarısında en çok satan 7’nci marka olan BYD, bu sene 20’nci.

Düşen otomobil pazarında en çok kaybeden ve kazanan 20 marka - Resim : 6

MINI BÜYÜYOR

Satışları yüzde 10’un üzerinde artıran yedi markadan Mini, 7 binden fazla otomobil satarak yüzde 16,5 yükseliş kaydetti. Markanın başarısında tamamen elektrikli Countryman modeli etkili. Aynı zamanda Mini’nin en ucuz modeli olan araç 2.493.500 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Düşen otomobil pazarında en çok kaybeden ve kazanan 20 marka - Resim : 7

TOGG’UN KONUMU SAĞLAMLAŞTI

İlk çıktığı 2023 ve devamındaki yılda umduğu rağbeti göremeyen Togg, son iki yıldır istikrarlı
yükseliyor. Elektrikli araçların genel büyüme trendi, şarj altyapısının yaygınlaşması, sedan modelini pazara sürmesi ve yerli üretimden kaynaklı fiyat avantajı markanın elini güçlendiriyor. Togg bu yılın ilk yarısında 21 bin adetten fazla satışıyla yüzde 19,5 artış gösterdi.

Düşen otomobil pazarında en çok kaybeden ve kazanan 20 marka - Resim : 8

PAZAR LİDERİ DARALMA TANIMIYOR

Türkiye otomobil pazarından yüzde 15,7 pay alan ve en yakın rakibinin neredeyse iki katı satış yapan Renault, 70 bin adede yakın teslimatla yılın ilk yarısında yüzde 27 büyüdü. Clio, yılın ilk yarısında ülkemizde en çok tercih edilen model olurken, yine yerli üretim Megane Sedan ikinci sırada yer aldı. 15 Haziran’da satışa sunulan yeni Boreal ise kısa sürede 2 bin adedin üzerine çıkarak ayın en çok tercih edilen üçüncü SUV modeli oldu.

Düşen otomobil pazarında en çok kaybeden ve kazanan 20 marka - Resim : 9

VOLVO YÜKSELİŞTE

Diğer lüks markalara kıyasla altı aylık dönemde yüzde 31 büyüme kaydeden Volvo, iyi bir performans sergiliyor. Toplam satış adedi 9 bine yaklaşan Çin patronajlı İsveç markasının en ucuz modeli 2.472.390 TL’den satılan elektrikli EX30 olurken, ürün yelpazesinde fiyatlar 12 milyon TL’ye kadar erişiyor.

Düşen otomobil pazarında en çok kaybeden ve kazanan 20 marka - Resim : 10

YENİ STRATEJİ İŞE YARADI

Çinli Chery Grubu, önce lüks SUV markası olarak Jaecoo’yu ayrı olarak konumlandırdı. Nispeten ulaşılabilir fiyatlardaki yeni markaya geçen sene kendi alt modeli olan Omoda’yı ekledi. Bu yeni markalaşma stratejisi işe yaramış olacak ki Omoda & Jaecoo olarak yüzde 44,4’lük bir artış yakaladı.

Düşen otomobil pazarında en çok kaybeden ve kazanan 20 marka - Resim : 11

KORELİ SESSİZ AMA DERİNDEN

10 bin adede yaklaşan satışıyla Güney Koreli Ssangyong otomobil pazarında yüzde 51,2’lik büyümeye imza attı. Türkiye pazarında biri elektrikli beş farklı modelini pazarlayan marka, rekabetçi fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Düşen otomobil pazarında en çok kaybeden ve kazanan 20 marka - Resim : 12

ALTI AYIN ARTIŞ LİDERİ JEEP

Adet bazında 5 binin altında kalmasına rağmen, 2026’nın ilk yarısında yüzde 67,5 artış gösteren Jeep, bu yılın en iyi çıkış yapan markası oldu. Jeep’in üçü hibrit, biri elektrik dört SUV modeli ülkemizde vitrine çıkıyor ve fiyatları orta-üst segment içinde daha düşük kalıyor.

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