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Mehmet Tezkan

Ters kelepçe!

Son dönemde yaygınlaştı mı desem, yeni rejimle birlikte yaşamın bir parçası oldu veya olması isteniyor mu desem; bilemedim…

Ama yaygın uygulama olduğu yadsınamaz gerçek!..

Kelepçe niye takılır?

Normal bildiğimiz kelepçeden, iki elin öne uzatılarak takılan kelepçeden söz ediyorum…

Adam hırsızdır, adam katildir, adam gasp yapmıştır, adam ortalığı birbirine katmıştır, zapt etmek zordur, kaçma ihtimali vardır, kadın veya erkek fark etmez böyle durumlarda polis kelepçe takar, takmalı da…

Hükümlü veya tutuklu şiddete başvurmayı alışkanlık haline getirmişse bir yerden bir yere nakledilirken kelepçe takılır. Eskiden polis kelepçenin birini kendi koluna ötekini mahkemeye veya hastaneye götürdüğü kişinin koluna takardı.

Garantiye almak için, kaçamaya yeltenmesin diye…

Yeni uygulama kelepçeli kişinin iki koluna iki polis giriyor, nakil böyle yapılıyor. Ne olur ne olmaz diye. Birileri dışardan müdahale eder zanlıyı kaçırmaya kalkar diye…

Kola girilen iki polisli kelepçe uygulaması nedense bir adım öteye götürüldü. Artık kelepçeler tersten takılıyor. İki el arkada kelepçe bileklerde iki polis kolda…

Adam seri katil mi, adam azılı terörist mi, adam mafya lideri mi, adam uyuşturucu taciri mi?

Değil…

Ne peki?

Mesela, Anayasal mitingde protestoya katılmış, İki slogan atmış, karikatür çizmiş, sosyal medyada görüş beyan etmiş, düşüncesini toplumla paylaşmış kimilerinin hoşuna gitmemiş biri...

Veya trol ordusu kampanya başladığı için hakkında soruşturma açılmış kişi…

Bu durumda olması gereken ne?

Savcının ifadeye çağırması, ifade doğrultusunda ya takipsizlik kararı vermesi ya da dava açması. Demokratik hukuk devletlerinde olması gereken bu değil mi?

Biz de şöyle oluyor; kişi evinde veya işyerinde veya kaldığı otelde veya yurt dışından dönerken gözaltına alınıyor. Gözaltına alındığı yetmezmiş gibi terk kelepçe takılarak sorguya götürülüyor…

Gözaltı uygulaması sıradanlaştırıldı, üzerine ters kelepçe eklendi.

Katil değil, hırsız uğursuz değil. Düşüncesi nedeniyle hakkında soruşturma açılan kişi. Henüz suçlanan bile değil…

Gözaltı… Ters kelepçeyle doğru sorguya…

İçişleri Bakanı’na soruyorum; ters kelepçenin anlamı ne?

İzah edin biz de öğrenelim…

İstanbul emniyet Müdürü’ne…

İstanbul Valisi ne de soruyorum; ters kelepçe takmak mesaj mı?

Stand-up sanatçısı mı demek doğru komedyen mi karar veremedim. Hakkında dini değerleri aşağılama nedeniyle soruşturma açılan Deniz Göktaş dün sabah ülkeye döndü.

Pasaport polisi hakkınızda yakalama kararı var diye güvenlik şubesine davet etmiş. Görüntüleri izledim, sırt çantasıyla polisin yanında gitmesi istenilen yere doğru sakin sakin gidiyor…

Sonra bir başka görüntü. İki polis kolunda Deniz’de ters kelepçe!...

Neden?

Yurt dışından gelip ifade vermeye hazır olan kişiye neden ters kelepçe?

Terörist değil, azılı katil değil, soyguncu değil, tecavüzcü değil…

Neden ters kelepçe?

İtibarsızlaştırmak için mi?

İbret olsun diye mi?

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