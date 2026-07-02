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Halk TV Yazarlar İsmail Saymaz Operasyonu sızdırıp 10.000 dolar istedi!
İsmail Saymaz

Operasyonu sızdırıp 10.000 dolar istedi!

Şu günlerde CHP kamuoyunu en fazla Turgut Koç’un ifadeleri meşgul ediyor.

“Kim bu adam?” diyeceksiniz.

Koç, mobilya sektöründen bir işadamı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya yakın diye biliniyor.

Koç, 12 Mayıs’ta fuhuş iddiasıyla cezaevine gönderildi.

Ardından şöförü Gökhan Cumali tutuklandı.

İkisi de etkin pişmanlık için başvurdu.

Başta Özgür Özel ve Ağbaba olmak üzere çok sayıda CHP’liye dair iddialarda bulundular. Bu iddiaların merkezinde para trafiği yer alıyor. Koç, 29 Haziran’daki ifadesinde, Ağbaba’nın kendisini Ankara’ya çağırarak, “500.000 TL var mı?” diye sorduğunu ileri sürüyor.

Koç, 30 Haziran’da yeniden ifadeye çağrıldı.

Silinip geri getirilen WhatsApp yazışmaları soruldu.

Yazıştığı ve para trafiğine girdiği kişiler içinde sürpriz bir isim var:

Tolgahan Erdoğan.

Üç davada tanık

Tolgahan Erdoğan’ın ‘seyyar iftiracılık’ kariyeri CHP’nin 4 - 5 Kasım 2023’teki kurultay sürecine uzanıyor.

X’te yaptığı ipe sapa gelmez paylaşımlar ve sohbet odalarındaki deli saçması iddialarıyla popülerlik kazandı. Kendisini gazeteci diye tanıttı, televizyonlarda ‘CHP uzmanı’ sıfatıyla ağırlandı.

Hem İBB ve kurultay davalarında…

Hem de Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in tutuklandığı soruşturmada tanık oldu.

Savcılıkları yanılttı ve aldattı.

‘Seyyar iftiracı’ neler demedi ki…

Tolgahan’ın fantezi dünyası

İBB iddianamesinden aktarıyorum.

Erdoğan’ın iddiasına göre…

Boğaz’da kaçak villadan ötürü İBB’ye 10.000.000 dolar rüşvet verilmiş. Dönemin İBB İmar A.Ş. Genel Müdürü Onur Soytürk, rüşvetten payına düşeni Yunanistan sınırına kadar cenaze aracıyla taşımış. HSBC Bankası’nın Atina Şubesi’nde kayınpederinin hesabına yatırmış!

Bu yalan Soytürk gözaltına alındığı gün çöküverdi.

Çünkü HSBC’nin Atina’da şubesi yoktu.

Soytürk’ün kayınpederi çok önce rahmetli olmuştu.

Erdoğan’ın kurultay davasında anlattıkları ise değme polisiye yazarlarına parmak ısırtacak türden.

Kurultaydan bir gün sonraymış.

Tarih, 6 Kasım 2023.

Moda’da kafede otururken, yan masadaki iki UBER şöförünün sohbetine kulak vermiş. Bir gün önce Laleli’de dört döviz bürosunun açtırıldığını, İBB’den gelen altı-yedi kişinin bavullarla inip geri geldiklerini söylemişler. Araçta konuşurlarken 50.000.000 dolar taşıdıklarını duymuş şöförler.

Oysa genel başkan oylaması 4 Kasım’da yapılmıştı.

Ne diye bir gün sonra para dağıtılsın?

Ayrıca döviz büroları pazar günleri kapalı.

Kameralar incelendi ve hiçbir bulgu tespit edilemedi.

Aynı Erdoğan, benim kirada oturduğum evi 50.000.000 TL’ye aldığımı iddia etti.

Dava açtım; mahkum oldu.

Üç yılda 567 bin TL

Erdoğan, geçen şubat ayında bir televizyon yayınında, kurultay davasında tanık olmaması karşılığında Ağbaba ve CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat tarafından kendisine 500.000 dolar teklif edildiğini öne sürdü.

Erdoğan’ın iddiasına göre teklife aracılık eden, işadamı Turgut Koç’tu.

Erdoğan ile Koç’un arkadaş olduklarını anlıyoruz.

O kadar samimiler ki…

MASAK raporuna göre Koç, Erdoğan’ın hesabına 2023 - 2026 yılları arasında toplam 576.000 TL göndermiş.

Bu havaleler şu şekilde:

30 Nisan 2026: 20.000 TL

8 Aralık 2025: 16.000 TL

8 Temmuz 2025: 40.000 TL

7 Temmuz 2025: 300.000 TL

3 Mart 2025: 100.000 TL

3 Mart 2023: 100.000 TL

Elden yapılan ödemeler bu hesaba dahil değil elbette.

‘İşini gücünü bırak, acil yanıma gel’

Dostlukları öyle ileri ki…

Geri getirilen WhatsApp yazışmalarına göre Erdoğan, gözaltına alınacağı bilgisini Koç’a uçuruvermiş.

Tabi, ücreti karşılığında!

Erdoğan, mart ayında Koç’a “İşini gücünü bırak, acil yanıma gel” diye yazmış.

Koç, bu yazışmayı şöyle açıklıyor:

“Bana operasyon yapılacağını söylemek için yanına çağırdı. Yanına gitmeyince ‘Facetime’dan aradı. Durumları anlattı ve karşılığında 10.000 dolar istedi.”

Koç, parayı vermiş mi, vermemiş mi, bilmiyoruz.

Ancak verdiği yönünde duyumlarım var.

Para karşılığı haberleri siliyordu

Bir diğer yazışma ise Kasım 2025 tarihine ait.

Koç’un verdiği yanıttan Erdoğan’ın “Tweet atarım ha” diyerek şantaj yaptığını ve kendisinden para kopardığını anlıyoruz. Koç, ödeme yapınca tweetleri siliyormuş.

İfadesinde şöyle diyor:

“Söz konusu yazışma Tolgahan Erdoğan ile yaptığım yazışmadır. Bu kişi ben gözaltına alınmadan önce beni arayarak, gözaltına alınacağımı söyledi. Çoğu kez benimle ilgili haberler yapıp bu haberleri para karşılığı siliyordu. Hatta Vakıfbank hesabımdan bu kişinin hesabına para gönderdim. Ayrıca Karaköy’de bulunan Namlı Restoran’da iki kez ailesini misafir ettim.”

Koç ifadesinde, Erdoğan’ın çeşitli CHP’li belediyeler hakkında istihbarat getirip para aldığını kaydederek, şöyle diyor:

“Bu kişi bana Anadolu Yakası’ndaki belediyelerden, bazen de Muğla ve Çankaya belediyesinden bilgiler getirirdi. Bunun karşılığında benden para alıyordu.”

Koç, gözaltına alınırken Erdoğan’ın arayıp operasyon bilgisini verdiğini öne sürerek, şu bilgileri veriyor:

“Bu kişi bana gözaltına alınacağım sırada gözaltına alınacağımı söyleyen kişidir. Twitter’dan çok kez benimle ilgili haberler yapıp haberler sonrasında tarafımdan para isteyip haberleri kaldıracağını söyleyen kişidir. Parayı verdikten sonra haberleri kaldırıyordu.”

Başka kimlere sızdırdı?

Tahminim o ki…

Koç, Erdoğan’ın gözaltı bilgisini önceden vererek veya “Tweet atarım ha!” diye şantajla para sızdırdığı tek CHP’li değil.

Erdoğan’ın sosyal medyada kurduğu borsanın başka mağdurları olabilir.

Şu soruların yanıtları mutlaka alınmalı:

Erdoğan, operasyon bilgilerini ne şekilde edindi?

Kaç kişiye para karşılığı operasyonları önceden sızdırdı?

Verdiği ifadelerde bir menfaatten kaynaklı yalanlar söyledi mi?

Bo sorular mutlaka Erdoğan’a sorulmalı.

Erdoğan, sosyal medya borsasının tek faili değil.

Birini ben ifşa ettim.

Kurultay davası tanığı, Erkan Çakır.

Çakır, şantaj ve tehditten cezaevine yatıyor.

Son sorum:

CHP borsasını sosyal medyada geçim kapısına çeviren başkaları da var mı?

Zeydan Karalar: Soner Çetin’in atanması yanlıştır

CHP Genel Merkezi’nin yaptığı atamalar hayli tartışma yarattı.

Örneğin, üçüncü kez aday gösterilmeyince CHP’den istifa ederek, İyi Parti’nin Çukurova Belediye Başkanı olan Soner Çetin’in CHP Genel Sekreter Yardımcılığına getirilmesi, CHP’lileri öfkelendirdi.

Çetin’in seçimden önce verdiği bir söyleşinin kaydı dün sosyal medyaya düştü.

Çetin, demecinde, CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için “Gelmiş gelmiş en başarısız belediye başkanıdır” diyor. CHP’nin 31 Mart 2024’te sandığa gömüleceğini söylüyor.

Çetin’in ödüllendirilmesi Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu bilinen Karalar’ı da kızdırdı. Karalar, dün yaptığımız görüşmede, atamayı doğru bulmadığını ifade etti.

Soner Çetin’in ataması yapılırken size danışıldı mı?

Yo, danışılmadı.

İl başkanı Anıl Tanburoğlu görevden alınırken?

O da danışılmadı. Ben zaten il başkanının görevden alınmasını eleştirdim. Başarılı, yetenekli, liyakatli birisi. İkisinde de görüşümü almadılar.

Soner Çetin atanmadan önce size sorsalar ne derdiniz?

Şunu söylerdim: Bir seçim önce başka partiden aday olan birisi daha bir sene geçmeden değerlendirilirse bu doğru olmaz, yanlıştır. Olumlu bir hareket değil.

Çetin’in geçmişte size yönelik “Gelmiş geçmiş en başarısız belediye başkanı” şeklinde sözleri var. Ne düşünüyorsunuz?

Tamamen hırsla, başka bir niyetle söylenmiş laflar. Yüzde 9.5 farkla bana kazandıran halk cevabını verdi zaten. Başarısız olsam açık ara kazanır mıyım? Tam tersi, bugüne kadar Adana’nın görmediği hizmetleri aldık. Gelirinin dört katı borcu olan belediyeyi aldık. Pandemi ve depreme rağmen mali disiplini sağlayıp geliri arttırdık, gideri azalttık.

Çetin, “CHP sandığa gömülecek” de diyor.

“Sen süpermen misin. Nasıl kazanacaksın? Çukurova gitti, ben kazanacağım. Seyhan’ı kaybedeceksiniz, Yüreğir ve Sarıçam zaten yok” dedi televizyonda. Güldüm tabi. Demek ki süpermenmişiz. (Gülüyor)

Çetin, ne zaman CHP’ye döndü? CHP üyesi mi?

Adana’dan kayıt yaptırdığını bilmiyorum.

Adana’dan üye olmuş olamaz mı?

Bildiğimiz kadarıyla yok. Üye kayıtlarında görünmüyordu. Siz başka partiden aday olmuşsunuz. Başka partiden aday olanların genel sekreter yardımcısı değil, başka bir göreve atanmaları da doğru değil. Bir dönem beklesinler, kendilerini ispat etsinler.

CHP, neden Çetin’i tercih etti?

Öteden beri Kemal Bey’in yanından ayrılmadığı için olabilir.

Bu atama sizi duygusal olarak etkiledi mi?

Siyasette çok şey gördük, bu da bir tanesi.

Yeni parti için ne düşünüyorsunuz?

Ben 54 yıllık partiliyim. CHP içerisinde mücadele etmeyi daha doğru buluyorum. Kurumsal kimliğe çok önem veriyorum. Partiyi bırakmam kolay mı?

Özel’in olağanüstü kurultay talebi var. Genel merkez eylül ayından itibaren olağan kurultay başlatıyor. Size göre doğru olan nedir?

Bir an önce kurultay olmalı.

CHP’yi ne bekliyor?

CHP bir sürü badireyi atlattı. Bu badireyi de atlatacak. Ama partinin ayrışmaması gerekir. Ayrışırsa iyi olmaz.

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