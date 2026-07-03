Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Şahin Aybek Eğitim sistemimizin çoklu nedensellik üzerinden yeni bir felsefeye ihtiyacı var
Şahin Aybek

Eğitim sistemimizin çoklu nedensellik üzerinden yeni bir felsefeye ihtiyacı var

Bizim çoklu nedensellik üzerinden bu ülkenin topraklarından doğacak yeni bir felsefeye ihtiyacımız var…

Günümüz sorunlarının özelde de eğitim sorunlarının çözülmesinde pozitivizmin basit nedensellik kurgusu yetmemektedir. Bunun yerine çoklu nedensellik üzerinden yeni kavramlar kuşağına, yeni bir felsefeye ihtiyacımız var. Otun kökü üzerinden bittiğinden hareketle de bu felsefenin, bu yeni kavramlar kuşağının bu topraklardan doğması gerekiyor. Eğitimimize evlatlarımızın, çağamızın çoluğumuzun hatırı için destek olmamız gerektiğinin ötesinde, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihsel temelleri çalışan birisi olarak çok heyecanlı değilim, çünkü çok çok heyecanlıyım. Eğitimimizle ilgili bilimsel, hele hele felsefi şeyler düşünmek beni tabii ki de çok heyecanlandırıyor.

Felsefeciler, Eğitim Sosyologları Genel Müdür Yapılabilir

Gelelim konumuza. Öncelikle; tüm felsefe tarihini incelediğinizde, gerçek felsefenin sistematik bir hale Antik Yunan’da Sokrateslerin, Platonların, Aristotaleslerin; gerekse de günümüz postmodernizm çizgisine ulaşan ara süreçte geçen tüm dönemlerde, felsefenin gelişmesinin ana nedeninin artı değer kadar özgürlükler ortamı olduğunu da görürüz. Bu nedenle, sözünü ettiğim felsefenin ve yeni kavramlar kuşağının, benim de çok arzu ettiğim üzere, bu topraklarda çıkmasının ana koşulu; öncelikle ülkemizde daha fazla demokrasinin ve özgürlüklerin hakim kılınmasıdır.

Bu konu çok önemlidir ve felsefeyi önemsememiz gerektiği de hayati değerdedir. Bence bu bağlamda felsefeci, eğitim felsefecisi, eğitim sosyoloğu gibi kimseleri bakanlıkta genel müdürlük, daire başkanlığı gibi yerlere getirmeli, atanacak felsefe öğretmeni sayısını arttırmalıyız. Felsefecilerin üst düzey yönetici olması genel iklimi de değiştirecektir.

Tabii ki de bu konunun pek çok boyutu olduğu gibi, bu yeni felsefenin ve yeni kuramlar kuşağının oluşmasının önemli bir ayağı da Akademi’dir. Ama ben biraz da işin teorik yanının üzerinde durmak istiyorum. Diğer taraftan felsefenin gelişmesinin bütün alanları nasıl olumlu etkileyeceğini, özelde de eğitime olacak olumlu etkilerini konuşmaya bile gerek yok. Merkeze aldığımız eğitim felsefemizin eğitim sistemimizi şekillendireceğini düşündüğümüzde, felsefenin ülkemizin eğitim sorunlarının çözümüne katkısı yadsınamaz.

Pozitivist Davranışçı Yaklaşımdan Yapılandırmacılığa Yani Postmodernizme…

Aslında postmodernizm pozitivizmin basit nedensellik kurgusuna tepki olarak çoklu nedensellik üzerinden ortaya konmuş bir bakış açısıdır. Öğrenmeyi öğrenme, çoğulluk yani esnek eğitim, yaşam boyu öğrenme, öğretim yerine öğrenme kavramının kullanılması gibi kavramlar, pozitivist davranışçı yaklaşımdan, şu an Amerika’da hakim olan yapılandırmacılığa yani postmodernizme geçildiğinin işaretlerinden biridir.

Bu Basit Ve Çoklu Nedensellik Konusunda; Klasik Anlayış Nedenselliği Savunmuşken, Daha Modern Yapı Belirsizliği Savunmuştur

Diğer taraftan, nedenselliği en genel olarak neden ile sonuç arasındaki ilişki olarak düşündüğümüzde; nedenselliğin, ontolojik ve epistemolojik olarak da birbirine sıkı sıkıya bağlı iki yönü olduğunu görürüz. Burada ontolojik özellik; varlığın determinist yorumuna karşılık gelirken, epistemolojik özellik; açıklama yapmak için gerçeğin bilgisiyle nedensel bir bağıntı kurmaktır. Antik Yunan’da Thales’in suyu ilk neden olarak almasından, Aristotales’in erekselci nedensellik kavramını sınıflamasına , ilerleyen dönemde emprizmi savunanların yani Lucke, Hume, Hobbes ve Berkeley’in nedenselliği deneye, rasyonalizmi savunanların yani Descartes, Spinoza, Leibniz’in nedenselliği usa indirgemelerine, Kant’ın hem rasyonalist hem emprist olmasına nedensellik doğa bilimlerinden sosyal bilimlere önemli bir kavram olmuştur. İşte bu nedensellik sosyal bilimler anlamında; pozitivist gelenekte, Hermeneutik gelenekte, Yeni Kantçılar’da ve Marksist gelenekte farklı anlamlara gelir. Tüm bu süreçte pozitivizmin yerine perspektifçiliği koyabiliriz. Ve yine Newton fiziğinin determinist paradigmaları, Kuantum fiziğinin paradigmalarıyla sarsılmıştır.

Bu basit ve çoklu nedensellik konusunda; klasik anlayış nedenselliği savunmuşken, daha modern yapı belirsizliği savunmuştur. Evet, bu konu üzerine daha çok şey söylenebilir. Ama önemli olan kısmı; felsefeye ve yeni kuramlar kuşağına bu kadar önem vermemiz gerektiği ve bunun bu topraklardan doğması gerektiğini ifade etmiş olmamdır. Ve inanın, ben bu konuda heyecanlı değilim çünkü bir felsefeci olarak çok çok heyecanlıyım. Diğer taraftan felsefenin ve diğer söylenenlerin bu topraklarda yeşermesinin ana yolu daha fazla özgürlük ve demokrasi olduğu gibi, bakanlık da eğitim felsefecilerini ve eğitim sosyologlarını bakanlıkta farklı bir iklim yaratmak adına üst görevlere getirebileceği gibi, daha fazla felsefe öğretmeni atanmasını sağlayarak da olumlu bir ekolojik sistem oluşturabilir. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Yazarlar
Diğer Yazıları
Eğitimde istenilen başarı ücretli öğretmenlerle yakalanamaz

Öğretmenin Ücretlisi-Sözleşmelisi Olmaz, Niteliklisi-Kadrolusu OlurEğitimde iyi bir yazar, yazmak için yazan bir entelektüel ya da sırf eleştirmek için eleştiren bir yazar değildir. Alandan gelen ve...
Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi neden gereklidir

“Toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumun dayattığı dar kalıpların ötesine geçerek; kadın, erkek veya farklı cinsel yönelimdeki tüm bireylerin temel insan haklarına, eğitim ve çalışma hakkına eşit...
Bağ kur, güven yarat, kalbe dokun... Öğrenme başlasın...

“Öğrenciler çoğu zaman ne anlattığımızı değil, onlara nasıl hissettirdiğimizi hatırlarlar. İnsan dokunuşu hâlâ eğitimin en güçlü unsuru ve sanırım gelecekte onu daha da çok konuşacağız.”Nörodil Koçu...
LGS’nin ardından…(Gelecek kaygısıyla çocuklarımızın bugününü çaldık!)

Cumartesi günü 2026 LGS yapıldı. Tüm çocuklarımıza ve velilerimize geçmiş olsun.Dün sınav sorularını inceledim. LGS’den çıkan çocukları, aileleri dinledim. Gazetelerde, sosyal medyada röportajlara...
Geleceğin insanını yetiştirmek için çocuklara hangi psikolojik becerileri kazandırmamız gerekiyor?

“Bir çocuk bilgiyle donatılabilir. Ama hayat ona mutlaka, hiç çalışmadığı soruları soracak. İşte o anda belirleyici olan bilgi değil; psikolojik dayanıklılıktır. Geleceğin en değerli becerilerinden...
Sanat eğitimine neden ihtiyaç duyarız?

“Sanat eğitimi yalnızca resim yapmak, dans etmek ya da tiyatro oynamak değildir. Sanat eğitimi, insanın kendisini, başkalarını ve dünyayı daha derinden algılamayı öğrenmesidir. Daha duyarlı, daha...
Yapay zekâ çağında öğretmeni yeniden düşünmek

“Hiçbir yapay zekâ, öğretmenin öğrenciyi tanıyan, ona rehberlik eden ve öğrenmeye insanî bir anlam katan rolünün yerini tutamaz. Geleceği, teknolojiyi en fazla kullanan toplumlar değil; onu insanı...
Irmak Öğretmen liyakatsizliğin ve mobbingin kurbanı

“Layık olmadan makam sahibi olanlar, astlarını ısırıp üstlerine kuyruk sallarlar.”İmam GazaliEğitimcinin eğitimciyi ezdiğini yazmak bana zul geliyor. Ancak kafamı kuma da gömecek değilim…Maalesef...
Çocuğumun zihinsel kapasitesinin akranlarından daha ileride olduğunu nasıl anlayabilirim?

“Çocuğunuzla günlük yaşamda kullandığınız iletişim dilindeki tarzınız, gelişiminde kritik bir etkiye sahip.”“Üstün öğrencilerin eğitim ortamında; farklı bakış açısıyla katılımlar yapabilmesi, merak...
Okullarda şiddet ve zorbalık önlenebilir mi?

“Okullarda güvenli ve barışçıl bir okul ikliminin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesi, olumlu rol modellerin desteklenmesi ve...
Eğitimde her çocuğa yer var mı? Nöroçeşitlilik ve okullardaki gerçekler

Eğitim, hepimizin eşit haklarla buluşabildiği bir yer olduğunda gerçek anlamına kavuşacaktır.Bu hafta, yüz binlerce öğrenciyi ve aileyi ilgilendiren çok önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz....
Eğitimde çöküşten nasıl çıkmalı?

“Cumhuriyetin, Atatürk’le arkadaşlarının ilk çeyrek yüzyılda yaşama geçirdiği, ülkeyi teknoloji, tarım ve sanayide bağımlılığa değil bağımsızlığa, sürekli borçlanma yoluyla tüketime dayalı değil...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro