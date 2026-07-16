Yapay zeka çağında ilkokul eğitimi nasıl olmalıdır?

“Gelecekte başarılı olan çocuk en çok bilgiye sahip olan değil, bilgiyi doğru değerlendiren ve yeni fikirler üretebilen çocuklar olacaktır.”

Eğitimci yazar Tolga Yazıcı ile yapay zeka çağında ilkokul eğitimini konuştuk.

Yapay zeka bilgiyi erişilebilir hale getirdi. Artık çocuklara sadece bilgi vermek yeterli değil; bilgiyi kullanmayı öğretmek gerekiyor. Bir sınıf öğretmeni olarak bu konuda düşünceleriniz nelerdir?

Eskiden önemli olan bilgiye sahip olmaktı şimdi bilgiye saniyeler içinde ulaşılabiliyor. İlkokul çocuklarına temel düzeyde doğru soru sormayı, analiz etmeyi ve sorgulamayı öğretmeliyiz. Klasik öğretme anlayışına sahip öğretmenler öğrenciye söyle bakalım çocuğum ile başlayan soruları genellikle kitabi bilgiyi öğrettiği şekilde dinlemek için sorar. Ancak bu eylem çocuk için ilgi çekici ve anlamlı değildir. Belki de kitapta yer alan bu bilgiye önceden kendisi erişti okudu ve yakın çevresine sordu bilgi edindi. Dolayısıyla öğretmenlerin hedefledikleri bilgi ve becerileri kazandırmaları için bilgiyi yeniden keşfettirmeyi, ilgi ve merakı canlı tutacak bir ders işleyişi kurgulamayı ve içeriği günlük hayatla ilişkilendirmeyi ilke edinmesi gerekiyor. Bu şekilde bir yol izlenirse dersin dinamiği güçlü olacaktır.

Yapay zekanın ilkokul eğitim sürecinde okuma yazma ve matematik becerilerine etkisini nasıl yorumlarsınız?

Okuma yazma ve dört işlem becerileri ilkokulun en temel kazanımları arasında yer alıyor. Özellikle yapay zekanın hayatımıza dahil olduğunu düşündüğümüzde, çocukların yapay zekaya doğru komutu verebilmeleri için metni anlaması gerekiyor. Bu sebeple gelecekte okuma anlama en kritik becerilerden biri olacak. Başka bir değişle okuduğunu anlamayan doğru komutu veremeyecek ve yapay zekanın keskin gücünden maksimum derecede faydalanamayacak veya bunun için zaman kaybı yaşayacak. Okuduğunu en doğru şekilde anlayan bireyler ise aradığı yanıta ulaşmak için en etkili soru veya soruları oluşturmada daha yetkin olacak. Matematik kısmına gelince de bugün birçok matematik işlemi yapay zeka yapabiliyor ancak bir matematik problemini düşünelim çocuğun problemi anlaması, modellemesi ve çözüm yolu geliştirmesi yalnızca kendi edindiği becerilerle mümkündür. Bu becerilerin önemini de çocuklara en doğru şekilde anlatmak gerekiyor.

Yapay zeka teknolojileri ile birlikte bir öğretmen olarak sınıf içindeki rolünüzün değiştiğini düşünüyor musunuz?

Evet artık bizler bilginin tek kaynağı değiliz. Görevimiz öğretme sürecinde rehberlik eden, doğru soruları sorduran ve öğrenmeyi yöneten kişi konumunda olmalı. Bizler artık daha çok konuşan değil daha çok dinleyen ve her öğrencinin kendini keşfetmesini sağlayacak birer rehber olmak zorundayız.

Yapay zekanın yaygınlaşması, bilgiye erişimin kolaylaşması ve her öğrencinin kendi hızında öğrenme imkanının doğması neticesinde yurtdışında evde eğitim modeli gündeme geldi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Evet bu konu bir dönem gündeme geldi. Ancak unutulmamalıdır ki yapay zeka bilgi üretir ama dürüstlük, empati, sorumluluk ve iş birliği gibi evrensel ve ahlaki değerleri çocuklara kazandıracak olan yine insan ve okul ortamıdır. Özellikle küçük yaş grubu öğrencileri için bu becerilerin kazanımı hayati önem taşıyor. Örneğin bir çocuğun karşılaştığı ilk kamusal alan okuldur. Okulda akranlarıyla zaman geçirerek sosyal ve duygusal yönünü tanır ve okul sağladığı ortamla çocukların bu alanda gelişimine katkı sağlar. Çocuklar oyunla öğrenir, kendi davranışlarının arkadaşları üzerindeki etkisini deneyimleme ve davranışlarını düzenleme becerisini okulda kazanır. Bunlar yapay zekanın küçük yaş gruplarına veremeyeceği insani değerlerdir.

Son olarak yapay zeka çağında ilkokul eğitimi için nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

Özellikle anneler, babalar ve eğitimciler yapay zeka uygulamalarını eğitim için sürekli gelişim için bir fırsat olarak görmelidir. Okuma anlama, muhakeme etme, eleştirel düşünme, karşılaştırma, çıkarım yapma gibi çağımız için hayati becerilerin gelişimi yapay zeka uygulamalarının aktif kullanımı ile mümkündür. Çocuklara bu uygulamaları doğru şekilde kullanmayı öğretmeliyiz. Elbette yapay zekanın sağladığı koşullar çerçevesinde bireysel eğitim anlayışını daha fazla gündeme getirmeliyiz.

Son olarak gelecekte başarılı olan çocuk en çok bilgiye sahip olan değil, bilgiyi doğru değerlendiren ve yeni fikirler üretebilen çocuklar olacaktır diyebilrim.

Sevgili hocam değerli bilgileriniz için size teşekkür ediyorum. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin...