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Mehmet Tezkan

Emekli maaşı asgari ücret oldu!

En düşük emekli maaşı 20 bin liraydı, kaç liraya çıkarılacağı tartışma konusu oldu. Çünkü en düşük emekli maaşının belirlenmesi için yasa gerekiyor…

Refah payını unuttuk da enflasyon oranındaki artış bile artık fayda etmiyor. Çünkü en düşük emekli aylığı alanların gerçek aylığı o değil. Kiminin kök maaşı 15 bin lira, kiminin 16 bin lira…

Komik para!...

Bu sebeple en düşük emekli aylığı bir süredir yasayla belirleniyor. Bu yılda böyle olacak…

İktidar kasada para yok, bütçe imkan vermiyor diye en düşük emekli maaşının 20 binden 23 bin 500 ‘e çıkması için teklif sundu. Komisyondaki görüşmelerin haberlere yansıyan kısmını izledim…

CHP milletvekili gelin şunu asgari ücret kadar yapalım dedi. O vekil konuşurken AKP’li vekillerin bir kısmı dinlemiyordu, bir kısmı cep telefonuyla oynuyordu…

Çünkü kendileri de biliyor ki yapacakları bir şey yok…

Yukarıdan gelen talimat böyle…Mecbur onaylayacaklar. Zaten onaylamaları için oradalar…

Diğer yasalar gibi. Saray ne derse Meclis onaylıyor. İtiraz yok, itiraz etme cesaretini gösteren de yok!.. Noter bile önüne gelen evrağı kaşelemeden önce okuyor. İktidar milletvekilleri okumak zahmetine bile katlanmıyorlar…

Çoğu Meclis’e gitmiyor…

Sahte oy pusulalarıyla Genel Kurul’daymış o oturumda Meclis’i yöneten başkanvekilini aldatmaya çalışıyorlar…

Maalesef sahtekarlık TBMM’ e kadar girdi…

Maalesef sahtecilik Genel Kurul’da kendine sandalye buldu…

Bu durumu Meclis Başkanı ses çıkarmayarak zımnen onay verdi…

Sonuçta Meclis’in fonksiyonu yok.

Sonuçta Meclis’in iradesi yok…

İradesini yürütmeye devretmiş halde…

Bu nedenle komisyonlar usulen toplanıyor, yasalar genel kurulda usulen ele alınıyor, usulen konuşuluyor… Şekil şartları yerine getirilsin diye…

Asgari ücret görüşmeleri de bu minvalde sürüyor. Meclis’ten çıkacak karar, Meclis’e gelmeden önce belli:23 bin 500 lira…

Şimdi diyeceksiniz ki başlıkta emekli maaşı asgari ücret kadar dedin.

Evet; asgari ücret kadar…

Ocak ayında 28 bin 75 lira olan asgari ücretin alım gücü temmuz ayında 23 bin 500 liraya inmedi mi?

İndi… En düşük emekli maaşı da 23 bin 500 lira olacak…

Eşitlendi işte!..

AKP iktidara geldiği günden beri gelir dağılımındaki adaletsizliğinden söz ediyordu ya. İktidarının 23’üncü yılında gelir dağılımındaki eşitsizliği ortadan kaldırdı!..

Memleketin kahir ekseriyetini en altta eşitledi. Az sayıdaki mutlu azınlığı da en üstte hizaladı.

Memlekette artık iki grup var. En alttakiler en üstekiler…

Ara katmanlar AKP sayesinde ortadan kalktı. Sonunda yaklaşık altı milyon kişinin aldığı en düşük emekli maaşı ile çalışanların yüzde ellisinin geliri olan asgari ücret eşitlendi…

Ülke fakirlikte buluştu…

Merak ediyorum, 510 bin lira maaş alan milletvekilleri bu yasa genel kurula inince ne oy verecek?

Size 23 bin 500 lira yeter mi diyecekler…

Sıkılmadan!...

Asgari Ücret Emekli Maaşı
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