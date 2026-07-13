Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Mehmet Tezkan Belediyeler savcılara mı bağlandı?
Mehmet Tezkan

Belediyeler savcılara mı bağlandı?

Eskiden belediyeler İçişleri Bakanlığına idari olarak bağlıydı. Bakanlık müfettişleri tarafından denetlenirdi. İhaleye fesat, yolsuzluk, rüşvet gibi ihbarlar olursa mülkiye müfettişleri devreye girer. Suç unsuru bulurlarsa raporlarını yazar Cumhuriyet savcılarına suç duyurusunda bulunurlardı…

Usul böyleydi…

Bakanlık müfettişleri sadece ihbar olunca değil tabiri caizse canı istedikleri zaman denetleyebilirdi. Buna rutin denetleme diyorlardı. Bilen bilir 2019’dan sonra İBB’de müfettiş hiç eksik olmadı. Biri gitti, öteki geldi. Yüzlerce müfettiş binlerce dosyayı inceledi.

Sadece İBB’de değil, bütün CHP’li belediyeler müfettişten geçilmedi.

Bu arada belediyelere yönelik Sayıştay denetimi de var. Vergi açısından, kamu alacakları açısından Maliye’nin denetimi de var.

Var oğlu var…

Tabii; eskiden de rüşvet, kamu malına zarar, yolsuzluk gibi somut ihbarlarda savcılar devreye girer, soruşturmayı başlatırdı. Gözaltı uygulaması yapılırdı…

Ama bu çok istisnai durumdu. Örneği çok azdır…

As olan yukarıda değindiğim usuldü…

31 Mart seçimlerinden sonra bu usul değişti. Yargı belediyeleri denetim işine el koydu. Savcılar belediyeleri soruşturmayı görev saydı…

Tabii sadece CHP’li belediyeleri!...

Yargı devreye girince, savcılar soruşturma kapsamını genişletti. Yeni suç unsurları eklediler. Yolsuzlar, irtikap, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kamu malını zarara uğratma, suistimal gibi suçlamalar yetmemiş olacak ki yenilerini eklediler…

Eskiden yoktu 31 Marttan sonra çıktı…

Ne mi o?

Suç örgütü kurmak, suç örgütüne üye olmak…

Suç örgütünü kuran kişi belediye başkanı oluyor, suç örgütüne üye olmakla suçlananlar ise belediye çalışanları ve o belediyeyle iş yapanlar…

39 CHP’li belediyeye operasyon yapılmış. 31 belediye başkanı gözaltına alınmış. 26 belediye başkanı cezaevindeymiş. İzmir’in bir önceki belediye başkanı Tunç Soyer hariç. O da tutuklu…

Şöyle bir manzara ortaya çıkıyor. Demek ki; 31 Mart’ta seçimi kazanan CHP’li belediye başkanları yememiş içmemiş ilk iş olarak suç örgütü kurmuş! Belediye çalışanlarını da suç örgütüne kaydetmişler!

Tamamı demeyeceğim ama tutuklu belediye başkanlarının kahir ekseriyeti suç örgütü kurmakla suçlanıyor. Hafta sonu gözaltına alınan Çankaya belediye başkanı da suç örgütü kurmakla itham ediliyor.

Suç örgütü üyesi olma suçlamasıyla tutuklanmak cezaevinde de farklı muameleye maruz kalmaya yol açıyor. Ziyaret kısıtlanıyor, izin şartına bağlanıyor. Milletvekilleri bile suç örgütü üyelerini izinsiz ziyaret edemiyor…

Yargı sürecinde rüşvet gibi irtikap gibi, fesat gibi suçlamalardan kurtarsanız bile suç örgütü üyeliğinden yırtamıyorsunuz?

Çünkü örgüte üye olmadığınızı kanıtlamanız imkansız...

Peki savcı suç örgütüne üye olduğunuzu belgeleriyle kanıtlıyor mu?

Hayır. Çünkü olmadığını sen kanıtlamak zorundasın!..

Hukuk kitapları böyle demiyor ama uygulama uzun süredir böyle…

Hali hazırda yüzlerce insanı adın sanını bilmedikleri suç örgütü üyeliğinden yargılanıyor, hapis yatıyor…

Dikkatinizi çekerim. CHP’li belediyelere yönelik her operasyondan sonra yapılan basın açıklaması aynı cümlelerle başlıyor:

Suç örgütü oluşturmak, suç örgütüne üye olmak….

Belediye Operasyon
Yazarlar
Diğer Yazıları
Silivri’de neler oluyor?

Memleketin dikkati Erdoğan/Trump görüşmesine çevrildiği saatlerde… Bütün kameralar Ankara’daki NATO zirvesine kilitlendiği dakikalarda… İktidara yakın medyanın dört gözüyle zirveye odaklandığı...
Yüzyılın yolsuzluğu(!) Medyanın büyük sınavı…

Bugün büyük ihtimalle İmamoğlu savunmasına başlayacak. Başlayacak da bakalım mahkeme başkanı yeterli süre verecek mi?İki gün 12/14 saat yeter diyerek sınırlayacak mı?Bugün mahkeme başkanının...
Ters kelepçe!

Son dönemde yaygınlaştı mı desem, yeni rejimle birlikte yaşamın bir parçası oldu veya olması isteniyor mu desem; bilemedim…Ama yaygın uygulama olduğu yadsınamaz gerçek!..Kelepçe niye takılır?Normal...
Kılıçdaroğlu’na alkış(!)

Ne için alkış?!..CHP’yi bölüp parçalamak için yıllarca ofisinde planlar yaptığı için; alkış…Planını tavizsiz uyguladığı için; alkış…Dokuz milletvekilini CHP’den atmak için disipline sevk ettiği...
Özgür Özel’in zor kararı

CHP lideri Özgür Özel ve kurmaylarının her olasılığı düşündüklerinden her olasılığa göre önlem ürettiklerinden kuşku yok.Ama belli ki sırtını yargıya yaslayan Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu’nun üç yıl...
AKP’li vekiller evde oturmaktan yorgun!

AKP’li vekiller sessiz, ilgisiz… Siyasetten koptular da diyebiliriz!...Bu kanıya nasıl vardın diye sorarsanız…Olan biten hakkında görüş bildirmemelerinden, memnuniyetsizliklerini alçak sesle...
Radikal öneri!

NATO Zirveleri genellikle Brüksel’de olur… Zaman zaman üye ülkeler ev sahipliği yapar. Mesela geçen yıl Hollanda ev sahibiydi, Lahey’de yapıldı. Bir önceki yıl ABD organize etti, liderler...
Kemal Bey Erdoğan'ı 4. kez seçtirmek istiyor

Butlan yönetiminin dün aldığı kararın anlamı bu. Eylülde mahallelerden başlayarak yeniden delege seçecekler, sonra ilçelere geçecekler. İlçe yönetimlerini il delegelerini belirleyecekler.Daha sonra...
Özgür Özel sandalyeye çıkınca Ecevit’i hatırladım!

Siyasetçi için çarşı pazar dolaşmak zordur. Hele kahvehaneye gidip sohbete katılmak çok daha zordur…Hele hele o kişi bir partinin başındaysa, bir partinin genel başkanıysa, lideriyse fevkalade...
Hayalini kaybeden ülkenin Hayalet Takımı

Martin Luther King’i bilirsiniz…1968 yılında suikasta kurban giden, insanların eşit ve özgür olacağı Amerika için mücadele eden siyahi lideri hatırladınız mı?1963 yılının Ağustos ayında sarf ettiği...
CHP’ye kayyum atansa daha iyiydi!

Kemal Kılıçdaroğlu’na neden atanmış genel başkan olmayı kabul ettin diye sorsan; vereceği cevap belli…Partimi kayyuma teslim etmemek için diyecektir. Dedi de zaten. Kendine yakın isimler vasıtasıyla...
AKP’nin yüzde 30 ile yüzde 50’yi geçme planı!

Bu nasıl olacak diyeceksiniz?Ama önce gelin seçimin ne zaman olacağın konuşalım sonra yüzde 28/30 bandında olan AKP’nin, yüzde 32’nin üzerine çıkamayan Erdoğan’ın yüzde 50+1’i bulmak için...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro