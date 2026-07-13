Çankaya'ya da operasyon

YÖN/FİKRET BİLÂ

İktidar CHP’li belediyelere operasyonlarını sürdürüyor.

Ankara’da Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve 29 belediye çalışanı gözaltına alındı.

Gözaltı kararı açıklandığında KKTC’de olan Güner ilk uçakla Ankara’ya döneceğini açıkladı.

Öyle de yaptı.

Uçağı Ankara Esenloğa Havaalanı’na inince gözaltına alındı.

Çankayalılar gözaltı kararı açıklandığından bu yana Çankaya Belediye Başkanlığı birasının önünde protestolarını sürdürüyorlar.

Çankaya sıradan bir ilçe değil.

Türkiye için sembolik değeri çok yüksek.

Her şeyden önce Atatürk’ün yaşadığı ilçe Çankaya.

Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğu yer.

Atatürk ve sonrasında Tayyip Erdoğan’a kadar görev yapan tüm cumhurbaşkanlarının kullandığı Çankaya Köşkü burada.

Anıtkabir de Çankaya’da.

Türkiye Büyük Millet Meclisi de Çankaya’da.

Son yıllara kadar yüksek yargı kurumları da Çankaya’daydı.

Bakanlıkların çoğu da burada.

Yabancı büyükelçilikler de Çankaya’da.

Genelkurmay Başkanlığı da, kuvvet komutanlıkları da öyle.

Demokrasi ve cumhuriyet kurumlarının adresi Çankaya.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kalbinin attığı yer Çankaya.

Bu nedenle Çankaya Belediyesi’ni yönetmek her partinin en büyük arzusudur.

Çankaya Belediyesi’ni çok uzun yıllardır CHP’li belediye başkaları yönetiyor.

Çankayalıların tercihini yıllardır CHP.

AK Parti’nin de hedefi Çankaya Belediyesi’ni kazanmak.

Ancak Çankaya’da CHP’yi sandıkta yenemiyor.

Böyle özel bir değeri olan Çankaya Belediyesi’ne yapılan operasyon, Belediye Başkanı Güner’in gözaltına alınması iktidarın sandıkta kazanamadığı Çankaya’yı CHP’nin elinden almayı amaçladığını gösteriyor.

Çankaya’dan sonra sıranın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a geleceği uzunca bir süreden beri konuşuluyor.

AK Parti iktidarı önümüzdeki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri kazanabilmek için devlet gücüyle CHP’yi bölmeye, iç kavgaya yöneltmeye, zayıflatmaya çalışıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınmasından bu yana 27 CHP’li belediye başkanı gözaltına alındı, tutuklandı.

Ortaya çıkan kanıtlara dayalı bir iddianame de yok.

Ancak belediye başkanlarının çoğu 1,5 yıldır cezaevinde.

Ne zaman serbest kalacakları da belli değil.

İktidar sandıkta yenemediği ve önümüzdeki seçimde de yenemeyeceğini anladığı CHP’yi yargı eliyle yenmeye çalışıyor.

Bu mümkün değil.

Belediye başkalarının hepsi tutuklansa da kararı sandıkta seçmen verecek.

CHP’li belediye başkanları haksız hukuksuz şekilde tutukladıkça başkanlara da CHP’ye de olan destek artıyor.

Hiç kuşku yok ki iktidar bu yaptıklarının sonucunu sandıkta görecek.