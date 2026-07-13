Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Fikret Bila Çankaya'ya da operasyon
Fikret Bila

Çankaya'ya da operasyon

YÖN/FİKRET BİLÂ

İktidar CHP’li belediyelere operasyonlarını sürdürüyor.

Ankara’da Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve 29 belediye çalışanı gözaltına alındı.

Gözaltı kararı açıklandığında KKTC’de olan Güner ilk uçakla Ankara’ya döneceğini açıkladı.

Öyle de yaptı.

Uçağı Ankara Esenloğa Havaalanı’na inince gözaltına alındı.

Çankayalılar gözaltı kararı açıklandığından bu yana Çankaya Belediye Başkanlığı birasının önünde protestolarını sürdürüyorlar.

Çankaya sıradan bir ilçe değil.

Türkiye için sembolik değeri çok yüksek.

Her şeyden önce Atatürk’ün yaşadığı ilçe Çankaya.

Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğu yer.

Atatürk ve sonrasında Tayyip Erdoğan’a kadar görev yapan tüm cumhurbaşkanlarının kullandığı Çankaya Köşkü burada.

Anıtkabir de Çankaya’da.

Türkiye Büyük Millet Meclisi de Çankaya’da.

Son yıllara kadar yüksek yargı kurumları da Çankaya’daydı.

Bakanlıkların çoğu da burada.

Yabancı büyükelçilikler de Çankaya’da.

Genelkurmay Başkanlığı da, kuvvet komutanlıkları da öyle.

Demokrasi ve cumhuriyet kurumlarının adresi Çankaya.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kalbinin attığı yer Çankaya.

Bu nedenle Çankaya Belediyesi’ni yönetmek her partinin en büyük arzusudur.

Çankaya Belediyesi’ni çok uzun yıllardır CHP’li belediye başkaları yönetiyor.

Çankayalıların tercihini yıllardır CHP.

AK Parti’nin de hedefi Çankaya Belediyesi’ni kazanmak.

Ancak Çankaya’da CHP’yi sandıkta yenemiyor.

Böyle özel bir değeri olan Çankaya Belediyesi’ne yapılan operasyon, Belediye Başkanı Güner’in gözaltına alınması iktidarın sandıkta kazanamadığı Çankaya’yı CHP’nin elinden almayı amaçladığını gösteriyor.

Çankaya’dan sonra sıranın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a geleceği uzunca bir süreden beri konuşuluyor.

AK Parti iktidarı önümüzdeki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri kazanabilmek için devlet gücüyle CHP’yi bölmeye, iç kavgaya yöneltmeye, zayıflatmaya çalışıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınmasından bu yana 27 CHP’li belediye başkanı gözaltına alındı, tutuklandı.

Ortaya çıkan kanıtlara dayalı bir iddianame de yok.

Ancak belediye başkanlarının çoğu 1,5 yıldır cezaevinde.

Ne zaman serbest kalacakları da belli değil.

İktidar sandıkta yenemediği ve önümüzdeki seçimde de yenemeyeceğini anladığı CHP’yi yargı eliyle yenmeye çalışıyor.

Bu mümkün değil.

Belediye başkalarının hepsi tutuklansa da kararı sandıkta seçmen verecek.

CHP’li belediye başkanları haksız hukuksuz şekilde tutukladıkça başkanlara da CHP’ye de olan destek artıyor.

Hiç kuşku yok ki iktidar bu yaptıklarının sonucunu sandıkta görecek.

Operasyon Belediye
Yazarlar
Diğer Yazıları
DEM Parti: İktidardan yasa teklifini bekliyoruz

DEM Parti’de, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç ve DEM Parti STK Komisyon üyesi Sultan Özcan’dan oluşan heyet...
Kurtuluş Savaşı

YÖN/FİKRET BİLÂMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Kurtuluş Savaşı” ifadesinin müfredattan çıkarılacağını, yerine “Milli Mücadele” kavramının kullanılacağını duyurdu.Tekin, gerekçesini "Neyden...
Türkiye ve ABD'nin beklentileri

YÖN/FİKRET BİLÂNATO’nun Ankara Zirvesi bu hafta toplanıyor.Başkent’te olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.Ankara’da hayatın normal akışı bir hafta süreyle önemli ölçüde etkilenecek.İktidar Ankara...
Yol ayrımı yaklaşıyor

YÖN/FİKRET BİLÂCHP’de yol ayrımı yaklaşıyor.CHP Genel Başkanlığı görevini alan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 1004 delegenin imzasını taşıyan olağanüstü kurultay talebini dikkate almadı.Yeterli sayıda...
Yoksulluk sorunu

YÖN/FİKRET BİLÂYoksulluk Türkiye’nin en büyük sorunu haline geldi.Türkiye’de her zaman yoksulluk sorunu vardı ancak eskiden orta sınıf olarak tanımlanan beyaz yakalı memurlar, iş güvencesine sahip...
Üç partili önlem

YÖN/FİKRET BİLÂMutlak butlan kararından sonra CHP Genel Başkanlığı’nı bırakıp Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, başka seçenek kalmaması halinde değerlendirmek üzere yeni parti çalışmalarını da...
Yeni parti

YÖN/FİKRET BİLÂMutlak butlan kararından sonra CHP’deki gelişmeler partinin bölünmeye gittiğini gösteriyor.Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevini yeniden alan Kemal Kılıçdaroğlu ile...
Tarihi sorumluluk

YÖN/FİKRET BİLÂİktidarının 24. yılını sürdürürken AK Parti’de önümüzdeki seçimleri kaybetme kaygısı giderek belirgin hale geldi.Bu kaygıyla, 2024 seçimlerinden birinci olarak çıkan CHP’yi...
CHP'de tarafların tutumu

YÖN/FİKRET BİLÂMutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevini alan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı seçilen Özgür Özel’in bir araya gelerek ortak bir yol haritası belirlemeleri mümkün...
Kurultay tartışması

Mutlak bulan kararından sonra CHP’de başlayan sorunun partinin en yetkili karar organı olan kurultayda çözüleceği konusunda taraflar görüş birliği içinde. Kuşkusuz çözümün adresi kurultaydır. Ancak...
Öğretmene saygı

YÖN/FİKRET BİLÂÖzel sektör öğretmenleri Ankara’da eylem yaptılar.Özlük haklarının iyileştirilmesini, işe girişte bilimsellikten uzak mülakatın kaldırılmasını talep ettiler.Polis öğretmenlere...
CHP'nin ortak hedefi

YÖN/FİKRET BİLÂÖnümüzdeki seçimleri kaybetme kaygısı taşıyan iktidarın hedefinde CHP var.İktidara doğru yürüyen CHP’yi durdurabilmek için işe belediye başkanlarını tutuklayarak başladı.Anketlerde...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro