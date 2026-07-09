Yüzde 1’e ‘cennet’ memlekete felaket: Yine Cengiz… Halk TV görüntüledi

Şu son çeyrek asırda memleket toprağına en fazla zarar veren kimdir diye sorsanız, herhalde ilk akla gelen isim Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz olur. Her yaptığı iş bir doğa parçasını yok ediyor çünkü.

İşte yeni işi de böyle. Kaz Dağları ve Artvin’de olduğu gibi bir büyük ‘talan anıtını’ da Bodrum’a dikiyor şu sıralar.

Bodrum’daki Cennet Koyu’na inşa edilen ultra lüks devasa malikanelerin son halini ilk kez Halk TV görüntüledi.

Karadan koruma altındaki bir ormanlık bölge olmasından dolayı sadece Cengiz’in inşaatı için açılmış yol dışında ulaşımın sağlanamadığı bölgeye, denizden de yaklaşmak yasak. İnşaat öylesine büyük bir alana yayılıyor ki, yakından tamamının tek kadrajda kaydedilmesi imkansız. Çok uzaktan bile tamamını görebilmek için kıyı boyunca neredeyse 10 dakikadan fazla yol alıyorsunuz.

Peki Cengiz buraya ne inşa ediyor?

Proje uzun yıllardır -tartışılıyor. Epey haber yapıldı. Çünkü bölge Bodrum’un yeni yağma alanı Gölköy’de yer alıyor. Kara tarafı tamamen orman. Kamuya ait hiçbir yol yok. Yollar sadece şirketlerin projelerine özel. Her bir tepe parsellenmiş. Bir tepe Mesa’ya, bir tepe NEF’e, diğeri Loft’a derken inşaat şirketleri, memlekete cephe almış işgal kuvveti gibi sıralanıyor.

İşte bunları sırayla geçince esas büyük talan Cennet Koyu’nda başlıyor.

700 dönümlük devasa bir alana onlarca malikaneden, otelden, her türlü lüks sosyal tesisten, restoranlardan ve yat limanından oluşan bir ‘köy’ inşa ediyor Cengiz. Sadece en zengin müşterilerin, deyim yerindeyse yüzde 1’in, sahip olabileceği bir köy burası.

Unutanlar için süreci kısaca hatırlayalım. Her şeyiyle tam bir Cengiz hikayesi yine…

2012’de arazi için özelleştirme ihalesi açıldı. Cengiz ve Fettah Tamince ortak olup Ziraat Bankası’ndan kredi çekerek araziyi aldı.

İhale yargıya taşındı. Danıştay iptal etti. Bu sefer de Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı. Danıştay onun da yürütmesini durdurdu. Ancak yargıya uyulmadı. Planlarda 2. ve 3. derece doğal SİT ve 1. derece arkeoloji alanı görünen yerlerin statüsü değiştirilip turizme açıldı. 2021’de Cengiz, arazinin tüm hisselerini satın aldı. Yine epey tartışmalı, mahkeme kapılarında geçen bir sürecin sonucunda ÇED’in de gerekli olmadığına karar verildi. Böylece Cengiz’in önünde engel kalmadı.

2024 yılında ise Cengiz, dünyada Dubai, Miami başta olmak üzere 11 adet ‘en zengine hitap eden otel ve villa’ sahibi olan ünlü İtalyan mücevher markası BVLGARI ile anlaşma imzaladı.

Bu tür yaşam alanları için özel bir markası da var şirketin: Jeweler of Hospitality (Misafirperverliğin Kuyumcusu).

Yalnız dünyadaki projelerinin hiç birisi, Cennet Koyu’nun seviyesine ulaşamaz. Kamuya ait böylesine muazzam bir doğal cennet parçasını pervasızca en zenginlerin emrine amade eden yok çünkü.

Projenin seneye tamamlanması bekleniyor. Geçen yıl lansman yapıldı. Muhtemelen de hepsi satıldı. Fiyatlar 23 milyon dolardan başlıyor, 74 milyon dolara kadar çıkıyor.

BVLGARI’nin milyarderlere yaptığı lansmanda projenin bittiğinde nasıl olacağına dair görseller de gösterildi. Proje bittiğinde tüm bir yarımada ve içindeki malikaneler şöyle görünecek:

BVLGARI İcra Başkan Yardımcısı Silvio Ursini, geçen yıl Ekonomim gazetesinden Vahap Munyar’a verdiği röportajda Bodrum’daki projelerinin tamamının malikanelerden oluşmasıyla bir ilk olduğunu söylemişti. Hedef kitleyi de şöyle tarif ediyordu:

“Bu malikaneler, birden fazla ülkede yaşayan ve hareket halinde olan ultra yüksek gelir grubuna hitap edecek şekilde tasarlandı. Bodrum onlar için bir ritmin, bir yaşam haritasının parçası haline geliyor.”

BVLGARI’nin sahibi uzun uzun projelerini övüyordu ama, asıl şu cümlesi Türkiye’de esas başardıkları şeyi anlatıyordu:

“Bodrum’un denizi bizim başyapıtımız!”

Yani bir şirket, Bodrum’un en güzel yerini, zahmetsizce, dünyanın yüzde 1 için özel olarak kapatmayı ‘başyapıt’ sayıyor.