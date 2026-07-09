Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Bahadır Özgür Yüzde 1’e ‘cennet’ memlekete felaket: Yine Cengiz… Halk TV görüntüledi
Bahadır Özgür
Son Güncelleme:

Yüzde 1’e ‘cennet’ memlekete felaket: Yine Cengiz… Halk TV görüntüledi

Şu son çeyrek asırda memleket toprağına en fazla zarar veren kimdir diye sorsanız, herhalde ilk akla gelen isim Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz olur. Her yaptığı iş bir doğa parçasını yok ediyor çünkü.

İşte yeni işi de böyle. Kaz Dağları ve Artvin’de olduğu gibi bir büyük ‘talan anıtını’ da Bodrum’a dikiyor şu sıralar.

Bodrum’daki Cennet Koyu’na inşa edilen ultra lüks devasa malikanelerin son halini ilk kez Halk TV görüntüledi.

Karadan koruma altındaki bir ormanlık bölge olmasından dolayı sadece Cengiz’in inşaatı için açılmış yol dışında ulaşımın sağlanamadığı bölgeye, denizden de yaklaşmak yasak. İnşaat öylesine büyük bir alana yayılıyor ki, yakından tamamının tek kadrajda kaydedilmesi imkansız. Çok uzaktan bile tamamını görebilmek için kıyı boyunca neredeyse 10 dakikadan fazla yol alıyorsunuz.

Peki Cengiz buraya ne inşa ediyor?

Proje uzun yıllardır -tartışılıyor. Epey haber yapıldı. Çünkü bölge Bodrum’un yeni yağma alanı Gölköy’de yer alıyor. Kara tarafı tamamen orman. Kamuya ait hiçbir yol yok. Yollar sadece şirketlerin projelerine özel. Her bir tepe parsellenmiş. Bir tepe Mesa’ya, bir tepe NEF’e, diğeri Loft’a derken inşaat şirketleri, memlekete cephe almış işgal kuvveti gibi sıralanıyor.
İşte bunları sırayla geçince esas büyük talan Cennet Koyu’nda başlıyor.

700 dönümlük devasa bir alana onlarca malikaneden, otelden, her türlü lüks sosyal tesisten, restoranlardan ve yat limanından oluşan bir ‘köy’ inşa ediyor Cengiz. Sadece en zengin müşterilerin, deyim yerindeyse yüzde 1’in, sahip olabileceği bir köy burası.

Yüzde 1’e ‘cennet’ memlekete felaket: Yine Cengiz… Halk TV görüntüledi - Resim : 1

Unutanlar için süreci kısaca hatırlayalım. Her şeyiyle tam bir Cengiz hikayesi yine…
2012’de arazi için özelleştirme ihalesi açıldı. Cengiz ve Fettah Tamince ortak olup Ziraat Bankası’ndan kredi çekerek araziyi aldı.

İhale yargıya taşındı. Danıştay iptal etti. Bu sefer de Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı. Danıştay onun da yürütmesini durdurdu. Ancak yargıya uyulmadı. Planlarda 2. ve 3. derece doğal SİT ve 1. derece arkeoloji alanı görünen yerlerin statüsü değiştirilip turizme açıldı. 2021’de Cengiz, arazinin tüm hisselerini satın aldı. Yine epey tartışmalı, mahkeme kapılarında geçen bir sürecin sonucunda ÇED’in de gerekli olmadığına karar verildi. Böylece Cengiz’in önünde engel kalmadı.

Yüzde 1’e ‘cennet’ memlekete felaket: Yine Cengiz… Halk TV görüntüledi - Resim : 2

2024 yılında ise Cengiz, dünyada Dubai, Miami başta olmak üzere 11 adet ‘en zengine hitap eden otel ve villa’ sahibi olan ünlü İtalyan mücevher markası BVLGARI ile anlaşma imzaladı.

Bu tür yaşam alanları için özel bir markası da var şirketin: Jeweler of Hospitality (Misafirperverliğin Kuyumcusu).

Yalnız dünyadaki projelerinin hiç birisi, Cennet Koyu’nun seviyesine ulaşamaz. Kamuya ait böylesine muazzam bir doğal cennet parçasını pervasızca en zenginlerin emrine amade eden yok çünkü.

Projenin seneye tamamlanması bekleniyor. Geçen yıl lansman yapıldı. Muhtemelen de hepsi satıldı. Fiyatlar 23 milyon dolardan başlıyor, 74 milyon dolara kadar çıkıyor.
BVLGARI’nin milyarderlere yaptığı lansmanda projenin bittiğinde nasıl olacağına dair görseller de gösterildi. Proje bittiğinde tüm bir yarımada ve içindeki malikaneler şöyle görünecek:

Yüzde 1’e ‘cennet’ memlekete felaket: Yine Cengiz… Halk TV görüntüledi - Resim : 3

Yüzde 1’e ‘cennet’ memlekete felaket: Yine Cengiz… Halk TV görüntüledi - Resim : 4

BVLGARI İcra Başkan Yardımcısı Silvio Ursini, geçen yıl Ekonomim gazetesinden Vahap Munyar’a verdiği röportajda Bodrum’daki projelerinin tamamının malikanelerden oluşmasıyla bir ilk olduğunu söylemişti. Hedef kitleyi de şöyle tarif ediyordu:

“Bu malikaneler, birden fazla ülkede yaşayan ve hareket halinde olan ultra yüksek gelir grubuna hitap edecek şekilde tasarlandı. Bodrum onlar için bir ritmin, bir yaşam haritasının parçası haline geliyor.”

BVLGARI’nin sahibi uzun uzun projelerini övüyordu ama, asıl şu cümlesi Türkiye’de esas başardıkları şeyi anlatıyordu:

“Bodrum’un denizi bizim başyapıtımız!”

Yani bir şirket, Bodrum’un en güzel yerini, zahmetsizce, dünyanın yüzde 1 için özel olarak kapatmayı ‘başyapıt’ sayıyor.

Bodrum İnşaat
Yazarlar
Diğer Yazıları
İBB’deki ‘kumpasın’ ispatı! Kayıp 72 kg altın ve yargıda rüşvet ağı

İBB iddianamesinde “İmamoğlu’nun kasası” olarak suçlanan Fatih Keleş’in savunma yaptığı gün, Başkent’te de bir ‘yargıda rüşvet’ skandalı patladı. NATO tartışmalarının gölgesinde belki gözden kaçtı...
CHP seçimde kime, kaç lira ödedi? halktv.com.tr rapora ulaştı

CHP’nin yönetimine butlan kararı ile gelen ekip sürekli gazetecileri zan altında bırakıyor. ‘Sarı zarfla’ para verildiğinden tutun da sadece bir TV kanalına kaynak aktarıldığına kadar türlü...
İşte ‘AKP’ye geçecek’ denilen Tuzla Belediyesi raporu: Milyar dolarlık rant ağı!

CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün yaptığı son açıklama kafaları karıştırdı. Şimdi Bingöl’ün de AKP’ye geçip geçmeyeceği konuşuluyor.Bingöl, 22 Haziran günü yaptığı açıklamada şunları...
İBB itirafçıları yüzünden canından oluyordu! Karaal olayındaki ‘altın’ şüphesi

İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasına dair şüpheler giderek artıyor. Çünkü Karaal, Emniyet’e verdiği ifadesinde kendisini kaçıranların 300 kg altını istediklerini...
Özel ve ekibine ‘2008 kumpası’ mı kuruluyor?

CHP’ye ‘butlan yönetimi’ atandıktan sonraki gelişmeler, meselenin partiyi Özgür Özel ve ekibinin elinden almakla sınırlı kalmayacağına, tüm toplumu kuşatan yeni bir ‘kumpas sürecinin’ taşlarının...
O meşhur bilirkişi Bakan’ı nasıl kurtardı? CHP’liye suç, AKP’liye değil!

Tutuklu İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe’nin savunmasında önemli bir bölüm vardı. Gökçe bilirkişi raporuna dayanılarak, harcama yetkisi olmadığı halde reklam ihaleleri nedeniyle...
Silah ticaretinin yeni yıldızı! Emekli yüzbaşı 3 milyar dolarla ‘damadı’ geçti

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı 2025 yılının en büyük 500 sanayi şirketi listesinin sürprizi ARCA Savunma oldu. ASELSAN ve TUSAŞ gibi kamu devlerinin ardından, 12’inci sırada yer aldı....
‘Onlyfans’çıdan tavukçuya... Tüm servetler tahtın etrafında toplanmalı!

Geçen yılki kara para operasyonu fırtınasında hızla el koyulan şirketler, aynı hızda satılıyor. Ama fırtına dinmiyor. Her satışta boşalan depo, yeni bir el koymayla doluyor. Öyle ki, İBB davasında...
Papara bankaya, banka çaycıya gitti: Can Holding ganimetini kimler paylaşacak?

CHP’ye butlan kararının tetiklediği siyasi zelzelenin gürültüsü arasında kaybolan önemli gelişmeler oluyor. Depoda biriken milyarlarca liralık malın paylaşımı başlıyor.Geçen yıl bu zamanlar, dönemin...
Mutlak butlanın öteki yüzü: Sermaye ne söylüyor, aslında ne istiyor?

CHP’ye ‘mutlak butlan’ salınmasının ardından herkesin gözünün CHP Genel Merkezi ve Güvenpark’taki büyük kapışmaya kilitlendiği gün, bambaşka bir yerde, önemli bir isim, hayati şeyler söylüyordu.Koç...
Bir itirafçı daha ifşa etti! ‘Sır avukatın’ sırları bir bir dökülüyor

Silivri’de görülen İBB davasında, etkin pişmanlıktan yararlanan ve duruşmalarda ifadelerini değiştiren veya kendisine baskı yapıldığını söyleyen sanıkların ortak bir yönü var: Hepsinin ifadesine...
Kadıköy’e bu abluka niye? Ev ve iş yerleri basıldı, mekanlar mühürlendi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, 25 Nisan akşamı Kadıköy’de onlarca eğlence mekanına ve iş yerine baskınlar yapıldı. Çoğu iş yeri sahibi ve...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro