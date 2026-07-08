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Halk TV Yazarlar Mehmet Tezkan Yüzyılın yolsuzluğu(!) Medyanın büyük sınavı…
Mehmet Tezkan

Yüzyılın yolsuzluğu(!) Medyanın büyük sınavı…

Bugün büyük ihtimalle İmamoğlu savunmasına başlayacak. Başlayacak da bakalım mahkeme başkanı yeterli süre verecek mi?

İki gün 12/14 saat yeter diyerek sınırlayacak mı?

Bugün mahkeme başkanının vereceği karar ülkedeki hukukun akışını, yargının pozisyonunu, demokrasinin geleceğini belirleyecek diyemem ama istikametin yol tabelası olacak diyebilirim…

Çünkü…

4 bin sayfalık iddianamede, 143 eylemden 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın kendini özgürce, istediği kadar müdahalesiz/engelsiz/sınırsız savunması gerekir…

Mahkeme biz plan yaptık perşembe günü (9 Temmuz) bitireceğiz 15 Ağustos’a kadar ara vereceğiz, tutuksuz yargılananların savunmalarına geçeceğiz diyerek sık boğaz yapamaz; hadi hadi diye savunmayı hızlandıramaz, süreyi kısıtlayamaz…

Yaparsa ne olur?

Halkın zihnindeki siyasi dava algısı güçlenir. Fikrim yok diyenler fikir sahibi olur. Yolsuzluk var, irtikap var, ihaleye fesat karıştırma var, rüşvet var diyenlerin düşüncesi gevşemeye başlar…

Acaba haksızlık mı yapıldı kuşkusu beyinleri kemirmeye başlar. Vicdanları rahatsızlık artar…

Çünkü mahkeme İmamoğlu’nun söz/savunma hakkını kısıtlarsa, gerçekleri açıklamasının önüne geçiliyor diyenlerin sayısı artar.

Zaten son durum şöyle…

Anketlere katılanların yüzde 60’ı siyasi dava diyor. Yüzde 30 yolsuzluk yapıldığına inanıyor. Yüzde 10 kararsız…

İmamoğlu’nun savunmasından sonra bu terazi İmamoğlu’nun lehine değişebilir. Hele hele savunması kısıtlanırsa tamamen değişebilir…

Şunu da çok merak ediyorum…

Aylar boyunca İmamoğlu’nu suçlayanlar manşetler atanlar, gece yarılarına kadar TV programlarında konuşanlar, parkelerin altından milyon dolar çıktığını iddia edenler…

İmamoğlu’nun savunmasını hakkıyla yayınlayacak mı?

İddialara ayırdıkları kadar savunmaya da yer verecekler mi?

Yoksa NATO toplantısı var. Trump ilk kez ülkemize geldi, en önemli mesele bu diye ‘Yüzyılın Yolsuzluğu’ davasını görmezden mi gelecekler?

İki satırlık haberle geçiştirecekler mi?

Göreceğiz!..

Yüzyılın yolsuzluğu medyanın büyük sınavı…

Aslında aynı zamanda yargının da sınavı…

Ekrem İmamoğlu Yargı
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