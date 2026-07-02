Kılıçdaroğlu’na alkış(!)

Ne için alkış?!..

CHP’yi bölüp parçalamak için yıllarca ofisinde planlar yaptığı için; alkış…

Planını tavizsiz uyguladığı için; alkış…

Dokuz milletvekilini CHP’den atmak için disipline sevk ettiği için; alkış…

Otuz altı il başkanını görevden aldığı yerlerine adamlarını atadığı için; alkış…

Sırada belediye başkanları var, ilçe başkanları var diye haber saldığı için; alkış…

İktidarın desteğiyle CHP’yi minik parti yapmayı başarmaya çalıştığı için; alkış…

Kamuoyu yoklamalarına göre CHP’yi yüzde otuz yediden yüzde beşlere indirdiği için; alkış…

CHP’yi AKP’nin yedek lastiği yapmaya çalıştığı için; alkış…

Alkışlayanlar kim?

Bu oyunu kuranlar… Bu senaryoyu yazanlar… Erdoğan’ı bir kez daha seçtireceğiz diyenler… iktidarlarının devamını Kılıçdaroğlu’nda bulan iktidar çevresi…

En başta AKP yönetimi…

CHP için de alkışlayanlar yok mu?

Olmaz mı?

Özgür Özel’den nefret edenler var… Bu adamda nerden çıktı rahatımızı bozdu diyenler var… Kendini kenara itilmiş hissedenler var… Kılıçdaroğlu gibi intikam duygusuyla yanıp tutuşanlar var… Avantadan genel başkan yardımcılığı kapanlar var…Milletvekilliği hayali kuranlar var… Hayal etmedikleri göreve veya pozisyona atamayla gelenler var…. CHP içindeki Kripto AKP’liler var… Kılıçdaroğlu gibi düşünüp Özgür olacağına Erdoğan olsun diyenler var…

Var oğlu var….

Yukarıda adını zikrettiğim herkes Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi bölüp biçmesini alkışlıyor…

Peki halk alkışlıyor mu? Seçmen alkışlıyor mu?

Kılıçdaroğlu sokağa çıksa göreceğiz diyeceğim ama…

Kemal bey sokağa çıkmıyor daha doğrusu çıkamıyor!..