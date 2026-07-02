Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Mehmet Tezkan Kılıçdaroğlu’na alkış(!)
Mehmet Tezkan

Kılıçdaroğlu’na alkış(!)

Ne için alkış?!..

CHP’yi bölüp parçalamak için yıllarca ofisinde planlar yaptığı için; alkış

Planını tavizsiz uyguladığı için; alkış…

Dokuz milletvekilini CHP’den atmak için disipline sevk ettiği için; alkış

Otuz altı il başkanını görevden aldığı yerlerine adamlarını atadığı için; alkış

Sırada belediye başkanları var, ilçe başkanları var diye haber saldığı için; alkış

İktidarın desteğiyle CHP’yi minik parti yapmayı başarmaya çalıştığı için; alkış

Kamuoyu yoklamalarına göre CHP’yi yüzde otuz yediden yüzde beşlere indirdiği için; alkış

CHP’yi AKP’nin yedek lastiği yapmaya çalıştığı için; alkış

Alkışlayanlar kim?

Bu oyunu kuranlar… Bu senaryoyu yazanlar… Erdoğan’ı bir kez daha seçtireceğiz diyenler… iktidarlarının devamını Kılıçdaroğlu’nda bulan iktidar çevresi…

En başta AKP yönetimi…

CHP için de alkışlayanlar yok mu?

Olmaz mı?

Özgür Özel’den nefret edenler var… Bu adamda nerden çıktı rahatımızı bozdu diyenler var… Kendini kenara itilmiş hissedenler var… Kılıçdaroğlu gibi intikam duygusuyla yanıp tutuşanlar var… Avantadan genel başkan yardımcılığı kapanlar var…Milletvekilliği hayali kuranlar var… Hayal etmedikleri göreve veya pozisyona atamayla gelenler var…. CHP içindeki Kripto AKP’liler var… Kılıçdaroğlu gibi düşünüp Özgür olacağına Erdoğan olsun diyenler var

Var oğlu var….

Yukarıda adını zikrettiğim herkes Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi bölüp biçmesini alkışlıyor…

Peki halk alkışlıyor mu? Seçmen alkışlıyor mu?

Kılıçdaroğlu sokağa çıksa göreceğiz diyeceğim ama…

Kemal bey sokağa çıkmıyor daha doğrusu çıkamıyor!..

Yazarlar
Diğer Yazıları
Özgür Özel’in zor kararı

CHP lideri Özgür Özel ve kurmaylarının her olasılığı düşündüklerinden her olasılığa göre önlem ürettiklerinden kuşku yok.Ama belli ki sırtını yargıya yaslayan Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu’nun üç yıl...
AKP’li vekiller evde oturmaktan yorgun!

AKP’li vekiller sessiz, ilgisiz… Siyasetten koptular da diyebiliriz!...Bu kanıya nasıl vardın diye sorarsanız…Olan biten hakkında görüş bildirmemelerinden, memnuniyetsizliklerini alçak sesle...
Radikal öneri!

NATO Zirveleri genellikle Brüksel’de olur… Zaman zaman üye ülkeler ev sahipliği yapar. Mesela geçen yıl Hollanda ev sahibiydi, Lahey’de yapıldı. Bir önceki yıl ABD organize etti, liderler...
Kemal Bey Erdoğan'ı 4. kez seçtirmek istiyor

Butlan yönetiminin dün aldığı kararın anlamı bu. Eylülde mahallelerden başlayarak yeniden delege seçecekler, sonra ilçelere geçecekler. İlçe yönetimlerini il delegelerini belirleyecekler.Daha sonra...
Özgür Özel sandalyeye çıkınca Ecevit’i hatırladım!

Siyasetçi için çarşı pazar dolaşmak zordur. Hele kahvehaneye gidip sohbete katılmak çok daha zordur…Hele hele o kişi bir partinin başındaysa, bir partinin genel başkanıysa, lideriyse fevkalade...
Hayalini kaybeden ülkenin Hayalet Takımı

Martin Luther King’i bilirsiniz…1968 yılında suikasta kurban giden, insanların eşit ve özgür olacağı Amerika için mücadele eden siyahi lideri hatırladınız mı?1963 yılının Ağustos ayında sarf ettiği...
CHP’ye kayyum atansa daha iyiydi!

Kemal Kılıçdaroğlu’na neden atanmış genel başkan olmayı kabul ettin diye sorsan; vereceği cevap belli…Partimi kayyuma teslim etmemek için diyecektir. Dedi de zaten. Kendine yakın isimler vasıtasıyla...
AKP’nin yüzde 30 ile yüzde 50’yi geçme planı!

Bu nasıl olacak diyeceksiniz?Ama önce gelin seçimin ne zaman olacağın konuşalım sonra yüzde 28/30 bandında olan AKP’nin, yüzde 32’nin üzerine çıkamayan Erdoğan’ın yüzde 50+1’i bulmak için...
Kemal Bey’e CHP’yi parçala kararıymış!

Günlerdir şu tartışılıyor; İstinaf mahkemesinin verdiği mutlak butlan kararı siyasi mi hukuki mi?İşin içinde siyasi iktidarın yönlendirmesi var mu yok mu?Hukuka uygun diyeni az duydum desem yalan...
Özgür Özel kararlı mücadeleye devam

Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararıyla CHP’ye genel başkan olarak atanmasından sonra şu senaryo ağırlık kazandı.Kemal bey Yargıtay sürecini bahane ederek Kurultay’ı toplamayacak. Toplumsal tepki...
Kemal Bey CHP’yi seçmenden arındırmak istiyor

Atanmış genel başkan olduktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun (Erdoğan’ın tabiriyle Bay Kemal) dilinden CHP’yi arındıracağım sözü düşmüyor…Kılıçdaroğlu’na göre CHP’de kendinden sonra görev yapan herkes...
Kemal Bey Devlet Bey gibi olmak istiyor!

Bu ne demek diyeceksiniz?..İzah edeyim; Kemal Bey de (AKP Genel Başkanı’nın tabiriyle Bay Kemal) Devlet Bahçeli gibi ölene kadar CHP’nin başında kalmak istiyor…Devlet Bey’in yaptığı gibi…Geçmiş...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro