Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Fikret Bila Yoksulluk sorunu
Fikret Bila

Yoksulluk sorunu

YÖN/FİKRET BİLÂ

Yoksulluk Türkiye’nin en büyük sorunu haline geldi.

Türkiye’de her zaman yoksulluk sorunu vardı ancak eskiden orta sınıf olarak tanımlanan beyaz yakalı memurlar, iş güvencesine sahip meslek sahibi kamu işçileri de çok ciddi geçim sıkıntısı yaşıyorlar.

Orta sınıf da hızla yoksul sınıfa dönüşüyor.

Ücretliler ve emekliler karın tokluğuna yaşamaya çalışıyorlar.

Sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya ayıracakları kaynak yok.

Kendilerinin ve çocuklarının karınlarını doyurmaya çalışıyorlar.

Haber televizyonlarının pazar yerlerinde, sokakta, parklarda yaptıkları söyleşiler de bu durumu açıkça ortaya koyuyor.

Mikrofon uzatılan emekliler parklardaki belediye banklarında arkadaşlarıyla oturarak zaman geçirdiklerini, çay, kahve içmemek için kahvehanelere bile gitmediklerini söylüyorlar.

Yine bu söyleşilerde emekliler, emekli maaşıyla geçinemediklerini, bu nedenle düşük ücretle de olsa çalıştıklarını belirtiyorlar.

Emekli maaşlarıyla insanca bir yaşam sürdürmek mümkün değil.

Aynı zorun asgari ücretliler için de geçerli.

İşi olmak geçinmek anlamına gelmiyor.

Haklarını alamayan maden işçilerinin eylemleri, açlık grevleri henüz hafızalarda çok taze.

Düşünün ki öğretmenler bile açlık grevi yaparak ücretlerini protesto ettiler.

Öğretmenlik gibi çok saygın bir mesleğin sahipleri bile, özel sektörde asgari ücretle hatta asgari ücretin altında maaşlarla çalışmak zorunda kaldıklarını belirterek 11 gün açlık grevi yaptılar.

Açlık grevi yapmadan kamu yetkilileri de işverenler de ücretlilerle ilgilenmiyor.

İktidar eskiden yılda iki kez belirlenen asgari ücreti artık yılbaşlarında bir kez belirlemeye karar verdi. Ocak ayında belirlenen asgari ücret aralık ayına kadar geçerli. Bu süre zarfında asgari ücrette artış yapılmıyor.

Bu karar asgari ücretliyi açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm etmek anlamına geliyor.

TÜRK-İŞ’in yaptığı araştırmaya göre açlık sınırı 36 bin liraya, yoksulluk sınırı ise 116 bin liraya yükseldi.

Asgari ücret ise 28 bin lira.

Asgari ücretle açlık sınırı arasında fark giderek açılıyor.

TÜİK’e göre mayıs ayı sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 32 düzeyinde.

Ancak bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre ise mayıs ayı sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 53 oranında.

TÜİK rakamlarına göre yapılan hesaplamalara göre enflasyon haziran ayı sonu itibariyle yıllık yüzde 32 düzeyinde olacak.

Kamu çalışanları ve emeklilere, yılın ikinci yarısı için yapılacak ücret artışlarında bu oran esas alınacak.

Bu durum ücretlilerin ve emeklilerin geçim sorununun giderek büyüyeceğine işaret ediyor.

Özellikle ev sahibi olmayan, kirada oturan çalışanların ve emeklilerin hali çok daha vahim.

İktidarın, Türkiye’nin en büyük sorunu haline gelen yoksulluğun giderilmesi konusunda bir çabası yok.

Emekten değil sermayeden yoksuldan değil zenginden yana olan tercihini değiştirmeye niyetli görünmüyor.

Ancak seçim varsa öncesinde ücretleri biraz artırmak dışında bir politikası yok.

Bu durum ancak halkın da sandıkta tercihini değiştirmesiyle değişebilir.

İktidar değişikliği olmadıkça düşük maaş sorununun, dolayısıyla yoksulluk sorununun çözülmesi mümkün görünmüyor.

Yazarlar
Diğer Yazıları
Üç partili önlem

YÖN/FİKRET BİLÂMutlak butlan kararından sonra CHP Genel Başkanlığı’nı bırakıp Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, başka seçenek kalmaması halinde değerlendirmek üzere yeni parti çalışmalarını da...
Yeni parti

YÖN/FİKRET BİLÂMutlak butlan kararından sonra CHP’deki gelişmeler partinin bölünmeye gittiğini gösteriyor.Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevini yeniden alan Kemal Kılıçdaroğlu ile...
Tarihi sorumluluk

YÖN/FİKRET BİLÂİktidarının 24. yılını sürdürürken AK Parti’de önümüzdeki seçimleri kaybetme kaygısı giderek belirgin hale geldi.Bu kaygıyla, 2024 seçimlerinden birinci olarak çıkan CHP’yi...
CHP'de tarafların tutumu

YÖN/FİKRET BİLÂMutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevini alan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı seçilen Özgür Özel’in bir araya gelerek ortak bir yol haritası belirlemeleri mümkün...
Kurultay tartışması

Mutlak bulan kararından sonra CHP’de başlayan sorunun partinin en yetkili karar organı olan kurultayda çözüleceği konusunda taraflar görüş birliği içinde. Kuşkusuz çözümün adresi kurultaydır. Ancak...
Öğretmene saygı

YÖN/FİKRET BİLÂÖzel sektör öğretmenleri Ankara’da eylem yaptılar.Özlük haklarının iyileştirilmesini, işe girişte bilimsellikten uzak mülakatın kaldırılmasını talep ettiler.Polis öğretmenlere...
CHP'nin ortak hedefi

YÖN/FİKRET BİLÂÖnümüzdeki seçimleri kaybetme kaygısı taşıyan iktidarın hedefinde CHP var.İktidara doğru yürüyen CHP’yi durdurabilmek için işe belediye başkanlarını tutuklayarak başladı.Anketlerde...
Doğru Karar

YÖN/FİKRET BİLÂCHP Meclis grup toplantısında kavga çıkması, tarafların birbirinin üzerine yürümesi, karşılıklı sloganlar hatta yumruklaşmalar bekleniyordu.Mutlak butlan kararıyla genel başkanlık...
CHP çözüm üretmeli

YÖN/FİKRET BİLÂMutlak butlan kararı CHP’de önemli sorunlar doğurdu.Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel bakanlığa dönmesi, aynı kararla Özgür Özel’in genel başkanlık görevinden ayrılması...
Ortak sorumluluk

CHP’nin 38. Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararından sonra ortaya çıkan sorunlar çözülemedi.Partide “iki başlı” görüntü devam ediyor.Mutlak butlan kararından sonra genel başkanlık...
Çözümün adresi kurultay

Mutlak butlan kararından sonra CHP’de ortaya çıkan sorunun çözüleceği yer kurultaydır.Kurultaylar siyasi partilerin en yüksek karar organıdır.CHP, karşılaştığı sorunu çözebilmek için en kısa zamanda...
İktidar yürüyüşü kesilmemeli

YÖN/FİKRET BİLÂMutlak butlan kararı CHP’de yönetimi değiştirdi.Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilirken, Özgün Özel genel başkanlıktan ayrıldı.Özel, CHP Genel...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro